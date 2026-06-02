6月4日～10日は「歯と口の健康週間」はみがきうさぎと「おくちのけんこう」を楽しく学ぼう！“歯科×エンターテイメント”で“歯の大切さ”を学べる体験型イベントを宮崎県で２日連続開催

特定非営利活動法人おくちのけんこう（写真は2025年宮崎市フェニックス自然動物園にて開催の様子）（写真は2025年宮交シティにて開催の様子）

NPO法人おくちのけんこうは、毎年6月4日(木)～10日(水)に実施される「歯と口の健康週間」にあわせ、6月6日(土)、6月7日(日)に宮崎市内で開催される2つの口腔健康啓発イベントに参加します。

毎年6月4日～10日に実施される「歯と口の健康週間」は、厚生労働省・文部科学省・日本歯科医師会などが推進する歯科口腔保健の全国啓発週間です。

当法人は「みんなで楽しく歯を健康に」をテーマに、これまでも全国各地の様々な施設やイベントで、エンターテイメントを交えながら“歯の大切さ”や“はみがきの重要性”を発信してきました。

今回の2つのイベントを通じて、宮崎県の口腔啓発への貢献、そして子ども自らが「歯を大切にしたい」と思える体験の場をお届けします。

イベントでは、当法人のオリジナルキャラクター「はみがきうさぎ」が出演し、歯にまつわるオリジナルソングを中心としたステージショーやグリーティングなど、まるでテーマパークのような楽しいエンターテイメントを通じて、子どもから大人まで幅広い層に“歯と口の大切さ”をお届けします。

さらに、6月6日(土)には宮崎市公式キャラクター「みやねこ」、6月7日(日)には宮崎県のシンボルキャラクター「みやざき犬」も登場し、宮崎県での開催だからこそ実現したスペシャルなコラボレーションにもご期待ください。

■イベント概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/139452/table/9_1_c03b0de50e88e2310e82a4dc8fd72e90.jpg?v=202606020251 ]

■6/7(日)開催イベント

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/139452/table/9_2_0adabc749a3c006283c5bdab08e66529.jpg?v=202606020251 ]

■事前にチェックするとイベント当日がもっと楽しめる！「はみがきうさぎチャンネル」

「はみがきうさぎチャンネル」では、子どもたちやママ・パパがお口元のけんこうを考えるきっかけになることを目指し、お子様に向けた、歯みがきの進めかたや、歯科医院に通うことが楽しくなる動画を更新しています。

イベント当日のステージショーでは、この中の楽曲も流れるかも？

はみがきうさぎチャンネル - YouTube(https://www.youtube.com/@hamigakiusagichannel/featured)

■「はみがきうさぎ」って・・・！？

はみがきうさぎは、「歯周病やむし歯で歯を失ってしまうことのない社会を実現したい！」というメッセージの元、親子を中心としたみなさまに「はみがきの重要性」を発信しているキャラクターです。様々なイベントやSNSでお届けしている「はみがきうさぎのダンスショー」は、子ども達がつい口ずさみたくなるような音楽と、思わず踊りだしてしまうシンプルかつユニークなダンスを織り交ぜ、親子で一緒に歌って踊りながら、歯みがきの大切さをインタラクティブに楽しみ、学習いただけるエンターテイメントをお届けしています。

■NPO法人「おくちのけんこう」について

現在日本で課題となる予防歯科の問題について、私たちは、歯科保健の情報発信と口腔保全の重要性の理解を促すため、歯科×エンターテイメントの活動を中心とした歯科口腔保健啓発活動や教育、情報発信などを行ってきました。

いつまでも歯を見せてにっこり笑える明るい社会づくりに寄与することを目的に、様々な方法で歯を守ることや歯みがき、歯科健診の重要性、かむことの大切さなど、歯科口腔に係る健康の情報発信による啓発などの活動を行っています。



＜お問い合わせ＞

NPO法人 おくちのけんこう

大阪本社：〒567-0883 大阪府茨木市大手町9-21 マリンビル3階

オフィシャルWEBサイト：https://okuchi.or.jp/

お問い合わせ：https://okuchi.or.jp/contact/