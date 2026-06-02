6月5日は「ろうごの日」！ 応募総数997作品の中から　第4回「老後の日」フォトコンテスト「グッドタイム大賞」（最優秀賞）決定！　シニアの方々とのあたたかな日常を写真に

グッドタイムリビング株式会社

グッドタイムリビング株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役社長：河合 淳）は、6月5日の「ろうごの日」（一般社団法人神戸市老人福祉施設連盟制定）に合わせ、第4回「老後の日」フォトコンテストを開催しました。フォトグラファー 藤岡 優介氏（ヤサシイシャシン株式会社）の協力のもと、応募作品997点の中から優秀賞9作品をノミネートし、うち1作品を「グッドタイム大賞」（最優秀賞）に決定しました。

当コンテストは「超高齢社会」の日本において、シニアの生き生きとした表情を切り取った写真を通じて、シニアの方々やご家族が高齢期を前向きに捉え、明るく過ごしていただくきっかけとすることを目的に2023 年から開催しています。毎年 6 月 5 日の「ろうごの日」に合わせて「グッドタイム大賞」（最優秀賞）を決定※、発表しています。

グッドタイムリビングが運営する有料老人ホーム、シニア向けマンションのご入居者、ご家族及び弊社役職員合計1,013名の投票により決定

今回の募集テーマは「あなたのグッドタイム！」。シニアの方々との日常や、一生懸命に向き合った「介護」の思い出などを収めた写真を募集し、10代から90代まで幅広い年齢層の方々から作品が寄せられました。応募時には「前向きに楽しい老後を送りたい」「家族への感謝が深まった」など、多くのコメントをいただきました。

「グッドタイム大賞」（最優秀賞）受賞者の喜びのコメントや、この他の受賞作品はこちらからご覧いただけます。

■第4回「老後の日」フォトコンテスト開催概要

応募期間：2026年2月17日（火）午前10時～4月16日（木）正午

選考：藤岡 優介氏（ヤサシイシャシン株式会社／フォトグラファー）、

グッドタイムリビング「老後の日」フォトコンテスト 運営事務局

結果発表：

※いずれも当社公式ホームページ特設ページ（https://www.gtl-daiwa.co.jp/photocontest_26.html ）および当社公式SNSにて発表。

※第2回選考では、第1回選考を上回る多くのご応募をいただき、魅力的な作品が数多く寄せられました。そのため、慎重に検討を重ねた結果、第2回選考では5作品を選出いたしました。グッドタイム大賞につきましても、優秀賞9作品の中から決定いたしました。

■「ろうごの日」について

「兵庫県神戸市の一般社団法人神戸市老人福祉施設連盟が制定。超高齢化社会の中で高齢者も若者も何を考え、何をなすべきなのかについてみんなで考え、共に支え、社会を発展させるための行動を起こす日とした。キャッチコピーは『高齢者の元気は、若者の元気、社会の元気』。日付は６と５で『ろうご』と読む語呂合わせから。」

（一般社団法人 日本記念日協会ホームページhttps://www.kinenbi.gr.jp/ より）

■グッドタイムリビング株式会社 会社概要

本 社：東京都中央区八丁堀3丁目4番8号

設 立：2005年4月1日

事業内容：

（1）有料老人ホーム、シニア向けマンション等の運営

（2）上記施設等で必要とされる生活支援関連サービスの提供

（3）介護サービスの提供

（4）（1）～（3）に付随、関連する各種サービス

URL：https://www.gtl-daiwa.co.jp/