75歳以上の方も安心してご参加いただける「大人のゆるり旅」が5周年5周年を記念して特別企画を販売します

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

クラブツーリズム株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：酒井博、以下クラブツーリズム）は、75歳以上のお客様にも体力に応じて安心してご参加いただける「大人のゆるり旅」シリーズの販売開始から5周年を迎えました。

「大人のゆるり旅」は、年齢を重ねたことで旅に対して感じる「不安」を「安心」・「快適」に変えることを目指し、2021年にスタートいたしました。「旅行には行きたいけれど、団体行動についていけるか不安」という思いを抱える方々にお選びいただいております。

この度、「大人のゆるり旅」の5周年を記念して、優雅にクラシックホテルに宿泊する記念企画をご用意いたしました。

「大人のゆるり旅」5周年記念企画

■＜プレミアムステージ＞豪華バス「レグルス」で行く

旅の始まりは東京から 受け継がれてきた“品格”に出会う旅

「５年間の感謝を込めて」東日本・クラシックホテル巡り ５日間

＜コース番号＞ FW182-988

＜旅行代金＞ 400,000円～620,000円

＜出発日＞2026年８月19日、9月1日

＜ポイント＞

・歴史が息づく4つのクラシックホテルに宿泊

1泊目：東京ステーションホテル

2泊目：日光金谷ホテル

3泊目：万平ホテル※温泉付客室「愛宕館」

4泊目：ホテルニューグランド

・最終日はマリーンルージュのディナークルーズで旅の締めくくりを

・最終日の宿泊先で荷物の宅配サービスをお付けします

・ゆとりのシートピッチを兼ね備えたトイレ付き豪華バス「レグルス」乗車

＜ツアー詳細＞https://tinyurl.com/5x5spjak

東京ステーション（外観）日光金谷ホテル（外観）

■＜プレミアムステージ＞

ゆるり旅5周年 リニューアル後の奈良ホテルに滞在

伝統のクラシックホテル巡り・中～西日本 ７日間』

＜コース番号＞ FW395-988

＜旅行代金＞ 620,000円～830,000円

＜出発日＞2026年９月５日、10月６日

＜ポイント＞

・関東から九州まで様々な趣のある５つのクラシックホテルに宿泊

1泊目：富士屋ホテル「花御殿」

2泊目：川奈ホテル

3泊目：蒲郡クラシックホテル

4泊目：奈良ホテル（西館） ※2026年リニューアル

6泊目：雲仙観光ホテル

・５泊目は「さんふらわあ」で憧れの船旅を！

お部屋はスーペリアの個室をご用意いたしました

・旅の記念に「ノリタケ」のお皿絵付け体験をお楽しみいただきます

・最終日の宿泊先で荷物の宅配サービスをお付けします

・新幹線は往復グリーン車利用で快適に移動

・ホテルから人力車に乗車し歩かずに奈良公園周辺を観光

＜ツアー詳細＞https://tinyurl.com/vcxszn8r

■「大人のゆるり旅」とは

富士屋ホテル（外観）雲仙観光ホテル（外観）

詳細：https://www.club-t.com/sp/special/yuttari/yururitabi/

■「大人のゆるり旅」参加者

参加者の年齢層は75歳以上のシェアが60％以上となっています。ツアーによっては「75歳以上限定」の出発日を設けており、「周りが同じ年代なら安心」と好評をいただいています。

参加形態としては、ご夫婦でのご参加が約4割、お友だち同士でのご参加が約3割ですが、もちろんおひとりでも安心してご参加いただけるため、約2割のお客様がおひとりでご参加されています。

■「大人のゆるり旅」のお約束

●添乗員が同行し、ご旅行をサポート

ツアーによっては添乗員に加えてカインドリースタッフ（※）も同行します。

※カインドリースタッフとは一定の介護資格を持ち、ツアー参加者全体に目配り・気配りするスタッフです。ご参加のお客様の状態を見守り、乗物乗降時のサポート、歩行が遅い方に合わせた寄り添い、適宜のお声がけなど、必要な時に必要なサポートやお声がけをします。

●トイレ付きバスでご案内します。 ※一部手配できないエリア、一部区間、タクシー、ハイヤーを除きます。

●歩く距離の短い観光地の選定や乗り物の利用でお身体にご負担の少ない行程を実現しました。

●ご宿泊はベッドのお部屋を確約します。※ローベッドの場合があります。

●お食事は椅子テーブル席を確約します。※中座椅子の場合があります。

ご参加いただいたお客様からのお声

・人数が少なく、焦らず安心してゆったり楽しめました。（80代女性）

・時間をたっぷり取った余裕のある旅程、足の悪い私にはありがたい行程でした。（80代女性）

・出発がゆっくりで気ぜわしくなくてよかった。（70代女性）