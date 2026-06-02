渡辺パイプ　被災地へ駆けつける移動式モバイルシャワーユニット「Smile 01」を開発

渡辺パイプ株式会社

インフラ・住宅に関わる商材の専門商社ならびに農業プラントメーカーである渡辺パイプ株式会社（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:渡辺圭祐）は、災害時に必要な場所へシャワー環境を提供する、移動式モバイルシャワーユニット 「Smile 01」を開発いたしましたので、お知らせいたします。

■移動式モバイルシャワーユニット 「Smile 01」開発の経緯

当社はこれまで、「水・住まい・農業」を支える企業として、上下水道資材や住宅設備機器など、暮らしを支えるインフラ分野に携わってまいりました。

こうした事業を通じて培った知見を活かし、ライフラインをつなぐ企業として何ができるかを考え、災害発生時には、参画メーカー6社との復旧資材供給体制の構築や、全国管工事協同組合連合会と連携した災害備蓄品の無償提供などを行う、独自の災害支援ソリューション「セディア ライフライン・ネット」を展開しております。

▼「セディア ライフラインネット」について、こちらより動画でご覧いただけます

https://www.sedia-system.co.jp/company/csr.html

今回開発したモバイルシャワーユニット「Smie 01」は、「セディア ライフライン・ネット」の新たな取り組みとして位置付けており、従来の復旧資材供給や災害支援活動に加え、新たに“衛生環境支援”という側面から被災地支援を行うことを目的としております。

近年、日本各地で自然災害が頻発化しており、被災地では断水や設備損壊などにより、入浴環境の確保が課題となるケースが増えています。特に避難生活においては、身体を清潔に保つことが、被災者の健康維持だけでなく、精神的負担の軽減にもつながる重要な要素となっています。

■移動式モバイルシャワーユニット 「Smile 01」の特徴

1.必要な場所へ駆けつける「機動力」

・4WD車両で悪路対応

・太陽光パネル等を完備し、インフラ停止時も稼働

2.避難生活を支える快適性

・独立シャワーブース2台設置

・シャワーブースには空調完備

3.幅広い利用者に配慮した設計

・ベビーシートを完備し乳幼児連れも安心

・洗面台も完備

当社は今後も、「ゆたかな暮らしをつなぐ、『パイプ役』へ。」という理念のもと、ライフラインを支える企業として、地域社会への貢献に取り組んでまいります。