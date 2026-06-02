日経BPより、年収アップ、あこがれの職業、キャリアチェンジ…、夢をかなえるために 『「私なんか」を「私だから」に変える本』を発売

株式会社 日経BP

株式会社日経BP（本社：東京都港区、社長CEO：井口 哲也）は2026年5月15日、書籍『「私なんか」を「私だから」に変える本 ―一生ものの自信のつくり方―』（福田恵里著）を発行しました。

「どうせ私なんか……」「私なんかに夢をかなえられるわけがない」と、自分に自信を持てず、挑戦を目の前にして二の足を踏んでしまう人は少なくありません。著者である福田さんは、今でも大事な会議の前に、トイレで手のひらに「人」と書いて飲み込むという小さな儀式をしているそう。そんな福田さんが「私なんか」の思いに飲み込まれないために身につけてきたノウハウを詰め込みました。

多くの女性たちの夢の実現に伴走してきた起業家が直伝！

■定価：1980円（税込） ■四六判・224ページ ■発行：日経BP https://amzn.asia/d/04ABU496

福田さんは女性向けキャリアスクール「SHElikes（シーライクス）」を運営する、SHE株式会社の代表を務めています。シーライクスは、生き方や働き方に悩む女性たちが、人生を切り拓いていくためのWebスキルとマインドを学ぶスクールです。累計登録者数は25万人（＊）を超え、「自分らしく働きたい」という思いを持つ、多くの女性たちに伴走してきました。

創業以来、実績を重ねてきた福田さんは言います。「はたから見れば、私は華々しい世界で生きているように見えるかもしれません。でも、本当の私は、まったくそんな人間ではありません。滋賀の田舎育ち、多動で飽き性。いじめられた経験や、自分を見失っていた時期もあります。『どうしてこんなにポンコツなんだろう』と、自分のことが嫌いでたまらないときもありました」

最初から自身があったわけでも、正解が見えていたわけでもない福田さんが今の地点にたどり着けた背景には、「私なんか」という気持ちの扱い方を覚え、自分の人生に向き合い続けてきたプロセスがあります。福田さんが身につけた「私なんか」という気持ちとの付き合い方を分かりやすく解説します。そして、自分らしさを見つめ、自分らしさを武器にキャリアを築く方法も紹介します。自分自身を深く見つめるための一冊です。

【こんな人におすすめ】

「『私なんか』と悩んでしまいがち」「自分らしさを生かせる仕事をしたい」「自分に合った働き方がほかにある気がする」……、「自信が持てない」「理想の自分に近づきたい」と思うすべての人におすすめです。

＊SHEが提供するサービスの会員登録情報に基づく。2026年4月時点の卒業生・無料会員・有料会員の累計登録者数。

書籍情報

【目次】

はじめに

第1部：何者でもなかった、私の話

■第1章 何者でもなかった私が、人生を選び直すまで

1-1：自分は特別だと思っていた

1-2：何者でもない、わくわくと焦燥感

1-3：人生が動き出すきっかけの言葉

1-4：たった一言が火をつけた

1-5：気づけば別人みたいに生きていた

■第2章 熱狂はつくれる

2-1：違和感は間違っていなかった

2-2：今につながる、あの2年間

2-3：たった2時間で舵を切った

2-4：3カ月、誰も来なかった

2-5：SHElikes誕生と、熱狂の始まり

2-6：やっと見つけた「誰もいない場所」

■第3章 試される覚悟

3-1：「私たちは対象じゃないんですか？」

3-2：誇れる組織、ではなかった

3-3：会社を潰すか、数億の借金か

3-4：「もう辞めていいよ」と言われたけど

■第4章 凡人が世界を変える

4-1：「キラキラ女子」だってやってやる

4-2：好きで始めたはずなのに

4-3：認めたくなかった本音

4-4：「のび太型リーダー」誕生の瞬間

4-5：その一言で、救われた

4-6：一枚岩になるために

4-7：それでも、まだ道の途中

第2部：これから走り出す、あなたの話

■第5章 自分を知って、受け入れる

5-1：「私なんて」が生まれやすい社会

5-2：あなたの痛みが、誰かの救いになる

5-3：誰もが抱えている「呪い」

5-4：誰にも邪魔できない「最高価値」

5-5：「自分の現在地」の本質

5-6：心からの理想を詰め込む、夢の地図

■第6章：武器と勇気を手に入れる

6-1：なぜ今、スキルが必要なのか

6-2：マインドを土台にする大切さ

6-3：自己効力感は「環境」で育つ

コラム：3つのお約束

■第7章 さあ、動き出そう

7-1：私の人生は、私が決める

7-2：人と違うことを恐れない

7-3：「マインドギャル」を心に住ませる

7-4：二項対立を超える

7-5：まずは1cmだけ、はみ出す

コラム：武器と勇気を手に入れた人たち

おわりに

【著者プロフィール】

福田恵里

SHE 代表取締役 CEO/CCO

大阪大学在学中、米サンフランシスコ・韓国に留学。学生時代に初心者の女性向けのウェブデザイン講座を立ち上げ、300人以上が受講。2015年リクルートホールディングスに新卒入社し、ゼクシィやリクナビのアプリのUXデザインを担当。17年4月、26歳のときに、ミレニアル女性向けのキャリア支援を行うSHE株式会社を設立。主要事業である「SHElikes」の累計登録者数は25万人を突破。20年に同社代表取締役CEOに就任。2児の母でもある。

『「私なんか」を「私だから」に変える本

―一生ものの自信のつくり方―』

著者：福田恵里

定価：1980円（税込）

ISBN：978-4-296-21029-9

発行日：2026年5月15日

判型：四六判

ページ数：224ページ

発行：日経BP

発売：日経BPマーケティング

本リリースのお問い合わせ先

このリリースの内容に関するお問い合わせは、日経クロスウーマン問い合わせページ（https://support.nikkeibp.co.jp/app/answers/list/p/431）にお願いいたします。著者への取材のお申し込みは、日経BPのコーポレートサイトお問い合わせページ（https://www.nikkeibp.co.jp/faq/）からお願いいたします。