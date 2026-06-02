台北メトロ・桃園メトロと友好協定を締結しました

東京モノレール株式会社

東京モノレール株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：宮田 久嗣、以下「東京モノレール」)は、2026年6月1日（月）に台北大衆捷運股份有限公司（本社：台北市、総経理：黄 清信、以下「台北メトロ」）ならびに桃園大衆捷運股份有限公司（本社：桃園市、董事長：沈 志藏、以下「桃園メトロ」）と、友好連携協定を締結しました。

今回の協定締結は、台湾の鉄道2社と協力関係を構築し、交通事業者同士の連携強化を目的としています。今後は、互いの沿線エリアの情報発信および観光プロモーションを推進し、観光交流人口の増加を目指してまいります。また、様々な事業分野における交流を通じて、双方の事業の更なる発展に寄与します。

＜台北メトロとの締結式＞ 左：当社 宮田社長、右：台北メトロ 黄総経理＜桃園メトロとの締結式＞ 左：桃園メトロ 沈董事長、中央：桃園市政府 張代表、 右：当社 宮田社長

１．台北メトロとの締結式

⑴ 日時

2026年6月1日(月) 9:00

⑵ 場所

台北メトロ本社

⑶ 署名者および出席者

台北大衆捷運股份有限公司 総経理 黄 清信

東京モノレール株式会社 代表取締役社長 宮田 久嗣

その他 両社各部門主管

⑷ 協定の概要

両社（および双方の関係会社）は本友好協定に

基づき、関連事業等、さまざまな事業分野における

交流を通して、相互の理解・連携に努め、有意義な

活動を推進していきます。

＜台北メトロの概要＞ 台北市は台湾の政治・経済・文化の中心であり、政府機関や国際企業が集まっているだけでなく、伝統文化や歴史的名所も多く、台湾の発展と多様性を象徴する都市です。台北メトロは5つの路線で台北市内や周辺地域を結んでいます。

2．桃園メトロとの締結式

⑴ 日時

2026年6月1日(月) 14:00

⑵ 場所

桃園メトロ本社

⑶ 署名者および出席者

桃園市政府代表 張 善政

桃園大衆捷運股份有限公司 董事長 沈 志藏

桃園大衆捷運股份有限公司 総経理 莊 英震

東京モノレール株式会社 代表取締役社長 宮田 久嗣

⑷ 協定の概要

両社は、本協定に基づき、以下に掲げる事項に関する

各種交流テーマおよび活動を通じて、相互の協力関係を強化する

とともに、両者の友好関係が末永く継続することを期し、都市軌

道交通の発展に共に貢献することを目指します。

１. 都市鉄道観光マーケティングおよびプロモーション

２. 旅客サービスの革新および地域社会との連携

３. 付随事業（関連事業）の展開および業務提携戦略

３．今後の展開について

今後、各社間で検討を進めながら、プロモーション施策や交流企

画など具体的な取り組みを順次実施していきます。

＜桃園メトロの概要＞ 桃園市は台湾北部に位置し、国際空港を擁する交通・産業の中核都市であり、産業集積と多様な文化が共存しています。桃園メトロは空港線を中心に、市内と台北を結ぶ重要な交通手段です。

東京モノレールは、2025年11月1日より、路線愛称「東京パノラマライン」を導入しています。

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