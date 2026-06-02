ありがとう菅原洋一さん

株式会社テレビ東京ホールディングス

ＢＳテレ東では５月31日に亡くなった歌手・菅原洋一さんを偲び、7月1日（水）夜７時から放送の「日本歌手協会歌謡祭プレミアム」にて追悼企画を放送します。

過去の「歌謡祭」ご出演シーンやＢＳテレ東とテレ東に眠る秘蔵映像を集め、

「ありがとう～日本の宝物・菅原洋一さん（仮題）」として、数々の名曲たちを在りし日のご本人のお姿とともにお届けします。

≪放送内容≫

1958年にプロデビューして以来、唯一無二のバリトンボイスで『知りたくないの』や日本レコード大賞に輝いた『今日でお別れ』などの大ヒットを連発し、NHK紅白歌合戦に22回連続出場を果たすなど日本の歌謡界を牽引。90歳を迎えてからも新譜アルバムをリリースするなど、文字通り「生涯現役」として半世紀以上にわたり日本の音楽史に確固たる足跡を残した菅原洋一さん。

偉大な足跡と音楽への情熱を、貴重なアーカイブ映像とともに振り返ります。

≪番組概要≫

【タイトル】「日本歌手協会歌謡祭プレミアム」

【放送日時】2026年7月1日（水）夜7:00～9:00

【放送局】ＢＳテレ東（ＢＳ７ch） 全国無料放送

※お渡しした素材に関して、本件記事以外の用途での二次使用はできませんのでご注意ください。