百年料亭ネットワークとクラブツーリズム株式会社包括的提携に関する協定締結式を実施

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

クラブツーリズム株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：酒井博、以下クラブツーリズム）は、「建物及び周辺施設等が百年以上の歴史を持ち」更に今も営業を行っている料亭同士がネットワークを組み、貴重な伝統建築の保存、日本料理やもてなし文化の継承などに取り組む「百年料亭ネットワーク（事務局所在地：新潟県上越市、事務局長：大島誠）」と、2026年5月28日、新潟県上越市の「百年料亭 宇喜世」※において、包括連携協定の締結式を執り行いました。

※「百年料亭(R)」は登録商標です。

左から：百年料亭ネットワーク 事務局長 大島誠、クラブツーリズム株式会社 取締役 中村朋広、執行役員 地域共創事業部部長 樋山智彦

本協定は、日本各地に受け継がれてきた料亭文化や地域固有の歴史・文化資源の価値を広く発信し、観光を通じた地域活性化と持続可能な発展を推進することを目的とするものです。

締結式では、両者代表による協定書への署名・交換が行われたほか、今後の連携に向けた挨拶が行われました。会場には、「百年料亭ネットワーク」参画料亭の代表者もリモートで出席し、日本文化や食文化の魅力発信に向けた新たな取り組みへの期待が共有されました。

■背景・目的

今回の協定に基づき、両者はそれぞれが有するネットワークや知見、企画力を活かし、百年以上にわたり地域に根差してきた料亭文化と、その土地ならではの歴史・伝統・食・産業・文化を組み合わせた高付加価値な観光コンテンツの造成および販路拡大に取り組んでまいります。

また、単なる観光消費にとどまらず、地域文化の継承や交流人口の拡大、地域経済への波及効果を創出することで、各地域の魅力向上とブランド力強化を図るとともに、日本文化の奥深さを体感できる新たな旅の価値創出を目指します。

クラブツーリズムでは、これまで培ってきた「テーマ旅行」における知見や全国的な送客ネットワークを活用し、日本各地の伝統文化や食文化を体感できる特別な旅の造成を推進してきました。今回の協定締結を契機に、地域に受け継がれてきた料亭文化の新たな魅力発信と、日本文化体験型観光のさらなる推進を図ってまいります。

■主な連携内容

（1）「百年料亭ネットワーク」会員（以下、会員）の所在する地域の観光振興に関すること

（2）会員の所在する地域の活性化に関すること

（3）会員の所在する地域の歴史文化の振興に関すること

（4）会員の所在する地域の産業振興に関すること

（5）会員の所在する地域の学術・文化の振興に関すること

（6）会員の所在する地域の社会教育への貢献に関すること

（7）会員の所在する地域の旅行商品・観光商品の企画開発及び販路拡大に関すること

（8）「百年料亭ネットワーク」のブランディング向上につながる情報発信に関すること

（9）その他、両者の連携による取組が必要と認められること