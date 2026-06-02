【SCOPE】マルチスポーツキッズキャンプ「SCOPE with セレッソ大阪」開催

公益社団法人トライアスロンジャパン～コーチが明かすサッカーとトライアスロンの共通点、憧れのスタジアムで実践へ～セレッソ大阪×トライアスロンジャパン×SCOグループ

公益社団法人トライアスロンジャパンは、子どもたちの健やかな成長、体づくり、スポーツにおけるパフォーマンスアップに向け、株式会社SCOグループおよび株式会社セレッソ大阪と協働で、サッカーとトライアスロンを組み合わせた「マルチスポーツ」の体験イベントを開催いたします。

イベントの背景と目的

SCOグループは、「テクノロジーで『105年活きる』を創造する」をビジョンに掲げ、より多くの人々が生きがいをもって健康的に長生きする未来の創造を目指しています。そのなかでも、スポーツの持つ力は非常に大きく、実際に競技にチャレンジしたり、応援したりすることは、人々の生きがいに深く関与しています。

今回のイベントは、プロのコーチ陣や元プロ選手が子どもたちにスポーツの楽しさや魅力を直接伝えることで、将来の“生きがい”につながることを願い、企画いたしました。

本イベントの「3つの見どころ」

イベント情報

- 本質的な「マルチスポーツ」体験：違いと類似点をコーチが解説サッカーとトライアスロン、一見異なる2つの競技における「体の動かし方の違い」や「共通する類似点」をプロのコーチ陣が分かりやすく解説。子どもたちが多角的な視点で運動能力を育める、本来の意味での「マルチ」な体験を提供します。- 憧れのピッチサイドで！サッカー＆ラン体験セレッソ大阪の本拠地である「ヤンマーハナサカスタジアム」のピッチサイドという最高のロケーションで、サッカー体験やラン体験を実施。プロと同じ空気を感じながら、思いきり体を動かす特別感を味わえます。- 興奮と発見が詰まった「スタジアムツアー」も同時開催普段は見ることのできないスタジアムの裏側を巡る「スタジアムツアー」をあわせて開催。子どもたちだけでなく、ご同行される保護者の皆さまにとっても記憶に残る体験をお届けします。概要

［1］日程 2026年7月20日（月・祝）

［2］会場 YANMAR HANASAKA STADIUM 周辺（大阪府大阪市東住吉区長居公園１－１）

［3］運営組織体制

共 催：株式会社セレッソ大阪・公益社団法人トライアスロンジャパン

協 力：株式会社SCOグループ

［4］ゲスト

丸橋祐介氏（セレッソ大阪アンバサダー・セレッソ大阪OB）

高橋侑子氏（東京2020オリンピック・パリ2024オリンピック出場）

［5］参加対象

対象：小学1年生～6年生

定員：25名程度 ※抽選

［6］スケジュール（予定）

08:45-09:00 受付

09:00-09:15 当日説明

09:15-11:05 サッカー＆トライアスロン（バイク・ラン）体験教室

11:15-11:55 ミニゲーム（“サッカー”トライアスロン！？）

12:00-13:00 昼食・ゲストアスリート交流

13:00-13:30 オーラルケアセミナー

13:30-14:00 スタジアムツアー

14:00頃 終了予定

申し込み

次のURLに必要事項入力の上、お申込みください。

https://forms.gle/gKiA21ES8YUZLfmg6

申込期限：2026年6月30日（火）23:59 ※当選者へのご案内は7月上旬予定

備考

・駐車場のご用意がございませんので、各自でご手配をお願いいたします。

・当日は受付で配布する「SCOPE」のTシャツを着用していただきます。

・雨天決行、気象状況（降雪/雨天）によりプログラムは変更する場合があります。

・保険は主催側で次の傷害保険に加入します。

※内容：行事参加者の傷害危険補償特約付普通傷害保険

-死亡・後遺障害保険金額：300万円(１名分)

-入院保険金日額：3,000円(１名分)

-通院保険金日額：2,000円(１名分)

これ以上に補償を希望する場合は、個別に保険契約してください。

・イベント中にイベントスタッフが選手の写真・動画を撮影したり、インタビューをする場合があります。当日撮影した写真や動画は主催団体等のプロモーションに使用することがあります。あらかじめご了承ください。

「SCOPE」について

Sports and Children Opportunity Program for Empowerment の頭文字を取り、“未来をひらくチカラを、スポーツから” をコンセプトにしています。このキッズキャンプでは、「挑戦すること」「自分を知ること」「未来の可能性に気づくこと」をテーマに、「する」「みる」「ささえる」 といった多様な関わり方で、子どもたちが気軽に楽しくスポーツへ参加する“きっかけ”を提供していきます。

公式ウェブサイト(https://scope.scogr.co.jp/)

SCOPE事務局：scope@jtu.or.jp