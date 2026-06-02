【埼玉県】Sakura Lake(大相模調節池)で、水辺の新しい楽しみ方がスタート
埼玉県では、Sakura Lake(大相模調節池:元荒川・越谷市)において「Next川の再生・水辺deベンチャーチャレンジ」を推進しています。本取組は、「埼玉版SDGs」の重点テーマ「埼玉の豊かな水と緑を守り育む」に位置付けられており、企画段階から民間事業者、県、市が連携して良好な水辺空間を創出し、地域のにぎわいづくりにつなげるものです。
Sakura Lake(大相模調節池)では、イオンモール株式会社、埼玉県、越谷市が連携し、”「越谷スタンダード」を生み出す水辺のにぎわい拠点”をコンセプトに整備を進めてきました。水上デッキでの飲食を楽しめる”レイクサイドダイニング”、アクティビティやテイクアウト飲食を楽しめる“レイクサイドパーク”と水辺を身近に楽しめる新たな空間が誕生しました。
このたび、各ゾーンの整備が完了し、水辺の新たな利活用が始まったことから、下記のとおり開業記念セレモニーが開催されます。どなたでもご参加いただけますので、ぜひお越しください。
施設の詳細 :
https://www.aeonmall.com/news/index/16283/
開業記念セレモニーについて（予定）日時
令和8年6月13日（土曜日）10時30分から11時00分まで
会場
Sakura Lake（大相模調節池）河畔「レイクサイドパーク」特設ステージ
（雨天時）越谷市観光協会水辺のまちづくり館
主催
イオンモール株式会社（代表取締役 大野 惠司）
内容
- 地元団体演奏パフォーマンス 叡明高等学校 吹奏楽部
- 主催及び来賓挨拶
- 記念撮影
- 越谷だるま 目入れセレモニー
※知事、市長はセレモニー後に現地視察予定
来賓
・大野 元裕 埼玉県知事
・福田 晃 越谷市長 ほか
「Next川の再生・水辺deベンチャーチャレンジ」とは
河川空間の利活用について、企画段階から民間事業者等との連携を強化し、魅力ある水辺空間の創出を図る取組です。利活用内容は、行政、地域住民、民間事業者等で 構成する利用調整協議会で検討し、合意したプランに基づき整備を推進します。
県
- 利活用を行いやすくするための河川構造物の整備を実施する
民間事業者等
- オープンカフェやアクティビティ施設を運営する
- 運営に必要な維持管理を行う
市町村
- 事業立案者として事業計画書の策定を行う
- 運営に必要となるインフラや周辺施設の整備を行う
地域住民
- 美化活動や地域活動を行う
- 地元にとってもメリットのある水辺を目指して検討を実施する
現在、元荒川・越谷市を含む13箇所が実施候補箇所に登録されています。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1008/venture.html
Sakura Lake(大相模調節池)の概要
大相模調節池は、JR武蔵野線越谷レイクタウン駅を囲むように位置し、ショッピングモール「イオンレイクタウン」に隣接しています。洪水時には、東京ドームの容量に匹敵する120万立方メートルの水を元荒川から導水し貯留することができ、流域の浸水被害の軽減を図ります。
また、令和7年2月25日からイオンモール株式会社とのネーミングライツ契約により、愛称を「Sakura Lake」としています。
その他（問合せ等）
開業記念セレモニーへの問合せ
イオンモール株式会社 社長室 広報グループ 電話：042-212-6733
これまでの川の再生の取組
埼玉県河川環境課 Webページ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1008/kawanosaiseikaseniji.html