【埼玉県】Sakura Lake(大相模調節池)で、水辺の新しい楽しみ方がスタート

埼玉県

埼玉県では、Sakura Lake(大相模調節池:元荒川・越谷市)において「Next川の再生・水辺deベンチャーチャレンジ」を推進しています。本取組は、「埼玉版SDGs」の重点テーマ「埼玉の豊かな水と緑を守り育む」に位置付けられており、企画段階から民間事業者、県、市が連携して良好な水辺空間を創出し、地域のにぎわいづくりにつなげるものです。

Sakura Lake(大相模調節池)では、イオンモール株式会社、埼玉県、越谷市が連携し、”「越谷スタンダード」を生み出す水辺のにぎわい拠点”をコンセプトに整備を進めてきました。水上デッキでの飲食を楽しめる”レイクサイドダイニング”、アクティビティやテイクアウト飲食を楽しめる“レイクサイドパーク”と水辺を身近に楽しめる新たな空間が誕生しました。

このたび、各ゾーンの整備が完了し、水辺の新たな利活用が始まったことから、下記のとおり開業記念セレモニーが開催されます。どなたでもご参加いただけますので、ぜひお越しください。

開業記念セレモニーについて（予定）

施設の詳細 :https://www.aeonmall.com/news/index/16283/日時

令和8年6月13日（土曜日）10時30分から11時00分まで

会場

Sakura Lake（大相模調節池）河畔「レイクサイドパーク」特設ステージ

（雨天時）越谷市観光協会水辺のまちづくり館

主催

イオンモール株式会社（代表取締役 大野 惠司）

内容- 地元団体演奏パフォーマンス 叡明高等学校 吹奏楽部- 主催及び来賓挨拶- 記念撮影- 越谷だるま 目入れセレモニー

※知事、市長はセレモニー後に現地視察予定

来賓

・大野 元裕 埼玉県知事

・福田 晃 越谷市長 ほか

「Next川の再生・水辺deベンチャーチャレンジ」とは

河川空間の利活用について、企画段階から民間事業者等との連携を強化し、魅力ある水辺空間の創出を図る取組です。利活用内容は、行政、地域住民、民間事業者等で 構成する利用調整協議会で検討し、合意したプランに基づき整備を推進します。

- 利活用を行いやすくするための河川構造物の整備を実施する民間事業者等- オープンカフェやアクティビティ施設を運営する- 運営に必要な維持管理を行う市町村- 事業立案者として事業計画書の策定を行う- 運営に必要となるインフラや周辺施設の整備を行う地域住民- 美化活動や地域活動を行う- 地元にとってもメリットのある水辺を目指して検討を実施する

現在、元荒川・越谷市を含む13箇所が実施候補箇所に登録されています。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1008/venture.html

Sakura Lake(大相模調節池)の概要

大相模調節池は、JR武蔵野線越谷レイクタウン駅を囲むように位置し、ショッピングモール「イオンレイクタウン」に隣接しています。洪水時には、東京ドームの容量に匹敵する120万立方メートルの水を元荒川から導水し貯留することができ、流域の浸水被害の軽減を図ります。

また、令和7年2月25日からイオンモール株式会社とのネーミングライツ契約により、愛称を「Sakura Lake」としています。

その他（問合せ等）

開業記念セレモニーへの問合せ

イオンモール株式会社 社長室 広報グループ 電話：042-212-6733

これまでの川の再生の取組

埼玉県河川環境課 Webページ

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1008/kawanosaiseikaseniji.html