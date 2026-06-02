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【6月6日(土)】同志社女子大学公開講座 第37期 町家講座京町家で学ぶ歴史と文化「アイシングクッキーに想いをのせて起業、新展開へ」を開催
同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市 学長：川崎 清史）では、各界より講師の先生をお招きし、情緒ある京都の風景を醸し出す“京まちや平安宮”（京都市上京区）にて、公開講座「町家講座」を開講しています。講師には、主に学外からテーマに沿った専門家の方々をお招きし、講座は歴史や文化のテーマなど多岐にわたります。2026年度第1回は米田 麻由 氏(上七軒とびら オーナーパティシエール)による講演を行います。
【テ ー マ】「アイシングクッキーに想いをのせて起業、新展開へ」
【詳 細】https://www.dwc.doshisha.ac.jp/faculty_dep_info/social/system/topics/37
【講 師】米田 麻由 氏(上七軒とびら オーナーパティシエール)
【日 時】2026年6月6日(土) 14：00〜16：00
【実施方法】対面
【場 所】京まちや平安宮（京都市上京区下立売通智恵光院西入）
【受 講 料】無料（事前申込制 2026年5月27日(水)まで）
【講師プロフィール】
米田 麻由（よねだ まゆ） 上七軒とびら オーナーパティシエール
アメリカで出会ったアイシングクッキーに魅了され、独学で技術を習得。天然素材にこだわり、京都らしい上品で繊細なクッキー作りを大切にしている。現在は京都・上七軒にて会員制で活動し、特別な日を彩るお菓子を提供。あわせて、テーブルコーディネートやマナー、保育補助の資格を活かし、子ども向けレッスンも開催している。日常に小さなときめきを添えられる存在を目指して活動中。
【問い合わせ先】同志社女子大学 現代社会学部事務室
E-mail:machiya-gensha@dwc.doshisha.ac.jp
TEL:0774-65-8543
▼本件に関する問い合わせ先
同志社女子大学
広報課長 川添麻衣子
住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1
TEL：0774658631
メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
【詳 細】https://www.dwc.doshisha.ac.jp/faculty_dep_info/social/system/topics/37
【講 師】米田 麻由 氏(上七軒とびら オーナーパティシエール)
【日 時】2026年6月6日(土) 14：00〜16：00
【実施方法】対面
【場 所】京まちや平安宮（京都市上京区下立売通智恵光院西入）
【受 講 料】無料（事前申込制 2026年5月27日(水)まで）
【講師プロフィール】
米田 麻由（よねだ まゆ） 上七軒とびら オーナーパティシエール
アメリカで出会ったアイシングクッキーに魅了され、独学で技術を習得。天然素材にこだわり、京都らしい上品で繊細なクッキー作りを大切にしている。現在は京都・上七軒にて会員制で活動し、特別な日を彩るお菓子を提供。あわせて、テーブルコーディネートやマナー、保育補助の資格を活かし、子ども向けレッスンも開催している。日常に小さなときめきを添えられる存在を目指して活動中。
【問い合わせ先】同志社女子大学 現代社会学部事務室
E-mail:machiya-gensha@dwc.doshisha.ac.jp
TEL:0774-65-8543
▼本件に関する問い合わせ先
同志社女子大学
広報課長 川添麻衣子
住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1
TEL：0774658631
メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/