HPE、SAP Cloud ERPおよび基幹業務ワークロード向け64TBメモリ対応サーバーを発表

日本ヒューレット・パッカード合同会社- ミッションクリティカルかつ複雑なビジネスワークロード向けの大規模インメモリデータベースサーバーであるHPE Compute Scale‑up Server 3250を発表- HPEは、IDC MarketScape「Worldwide SAP HANA認定サーバー・アプライアンス 2026年ベンダー評価」においてリーダーに選出

HPE（日本ヒューレット・パッカード合同会社 本社：東京都江東区、代表執行役員社長：望月 弘一）は、インメモリデータベース向けに特化して設計され、ミッションクリティカルな業務トランザクションおよび分析ワークロードにおいて、スケーラビリティ、レジリエンス、パフォーマンス、セキュリティを提供するHPE Compute Scale‑up Server 3250の提供開始を発表しました。Intel Xeon 6プロセッサーを搭載したHPE Compute Scale‑up Server 3250は、SAP BW Edition on HANAベンチマーク（注１）において、48テラバイト（TB）以上のメモリ構成で検証された初（注１）のスケールアップサーバーであり、最大級のメモリ容量に対応します。

HPE Compute Scale-up Server 3250は、基幹業務向けインフラストラクチャ―の基準を刷新するサーバーです。ERPやCRMなどの複雑なビジネスアプリケーション向けに設計されており、高速なトランザクション処理、リアルタイムなインサイト獲得、高度なデータ分析を実現します。さらに、シンプルな運用、常時稼働の信頼性、チップからクラウドまでのセキュリティを備え、業務を滞らせることのない、ダウンタイムゼロのワークロード環境を実現します。

本サーバーは、リアルタイム分析や高速なトランザクション処理の需要拡大を見据え、モジュール単位での拡張が可能です。4ソケットから最大16ソケット、最大64TBのDDR5メモリに対応し、金融サービス向けアプリケーションやデータベース、基幹系システムの安定稼働を支えます。また、専用の外部ノードコントローラーを搭載することで、スケールアウト構成で用いられるイーサネットと比較して100倍（注２）のパフォーマンス向上を実現しました。本製品は、Intel Xeon 6 プロセッサーを搭載したHPE初のスケールアップサーバーであり、高負荷なコンピューティングや、今後普及が見込まれるエージェント型AIのワークロードに最適なモジュール式アーキテクチャーを採用しています。

多層にわたるセキュリティとレジリエンス

HPE Compute Scale‑up Server 3250は、iLO（HPE Integrated Lights Out）による組み込み型の保護機能を備え、チップからクラウドに至るすべてのレイヤーとサーバーのライフサイクル全体にわたってセキュリティを提供します。HPE iLOは、専用のセキュリティプロセッサーと検証済みファームウェアによるシリコンレベルの信頼性（Silicon Root of Trust）を確立し、耐量子暗号によって将来の脅威からシステムを保護します。さらに、本サーバーはレジリエンス機能として、高度なメモリのエラー検出・訂正に加え、メモリヒーリングや障害メモリの自動切り離し（デコンフィギュレーション）を備えています。また、フォールトトレラント設計により常時稼働を実現し、ミッションクリティカルな業務ワークロードに対して最高レベルの可用性を提供します。

RISE with SAP認定サーバーにおけるHPEの優位性

HPE Compute Scale‑up Server 3250は、IntelベースのHPE Scale‑up Server 3200の後継モデルです。HPEは、IDC MarketScape「Worldwide SAP HANA認定サーバー・アプライアンス 2026年ベンダー評価」（注３）(https://www.hpe.com/psnow/doc/a00157294enw)においてリーダーに位置付けられています。SAPとの長年にわたる協業と継続的な技術投資により、HPEはRISE with SAP認定サーバー分野における主要プロバイダーとしての地位を確立しています。HPE Compute Scale‑up Server 3250は、こうした実績を基盤に大規模なインメモリ構成においてベンチマークの最高記録を達成しています。

提供開始時期

- HPE Compute Scale‑up Server 3250は現在提供中- 本サーバーは、HPE Financial Servicesの90/9 Advantageプログラム(https://www.hpe.com/psnow/doc/a50014933jpn)により導入後90日間は支払い不要、続く9か月間は機器本体価格の1%の月額で利用でき、その後は契約期間に応じた予測可能なお支払いへ移行します。

注記

1 SAP BW edition for SAP HANA ベンチマークにおいて、48TB 以上のメモリ構成で検証された初のスケールアップサーバー。出典：SAP Standard Application Benchmarks(https://www.sap.com/dmc/exp/2018-benchmark-directory/#/bwh?sort=Certification%20Date&sortDesc=true&filters=v:796990f5-2516-49d7-a5f8-68b4b1172469&id=bm:e2302762-d50d-403f-9aa3-bc6e20426589)

2 HPEの社内指標に基づく。HPE Scale-up 3250のレイテンシ（遅延）が約100ナノ秒であるのに対し、一般的なイーサネット接続のレイテンシは約10,000ナノ秒

3 IDC MarketScape: Worldwide SAP HANA-Certified Server Appliances 2026 Vendor Assessment（文書番号#US52979525、2026年2月発行）

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