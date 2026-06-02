スタジアムのコンコースをバイクで疾走！マルチスポーツキッズキャンプ「SCOPE with ヴィッセル神戸」開催

株式会社SCOグループ

株式会社SCOグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長：玉井雄介、以下「当社」）は、子どもたちの健やかな成長、体づくり、スポーツにおけるパフォーマンスアップに向け、楽天ヴィッセル神戸株式会社、および公益社団法人トライアスロンジャパンと協働で、サッカーとトライアスロンを組み合わせた「マルチスポーツ」の体験イベントを開催いたします。

【イベントの背景と目的】

当社は、「テクノロジーで『105年活きる』を創造する」をビジョンに掲げ、より多くの人々が生きがいをもって健康的に長生きする未来の創造を目指しています。そのなかでも、スポーツの持つ力は非常に大きく、実際に競技にチャレンジしたり、応援したりすることは、人々の生きがいに深く関与しています。

今回のイベントは、プロのコーチ陣や元プロ選手が子どもたちにスポーツの楽しさや魅力を直接伝えることで、将来の“生きがい”につながることを願い、企画いたしました。

【本イベントの「3つの見どころ」】

１. 圧巻のスケール！スタジアムのコンコースをバイクで走る特別体験

普段は観客が行き交うスタジアムのコンコース（通路）を、今回は特別にバイク（自転車）の特設コースとして開放！トライアスロンの醍醐味であるバイクのスピード感や爽快感を、スタジアムという特別な空間で体感できます。

２. 記者会見室でヴィッセル神戸の元キャプテンを質問攻め！？プレミアムなスタジアムツアー

スタジアムの裏側を巡るツアーでは、なんと実際の「記者会見室」へ。ヴィッセル神戸を支えた元キャプテンの渡邉千真氏をゲストに迎え、子どもたちが記者になりきって質問攻めにする特別企画を実施します。プロの世界や夢の叶え方について、直接話を聞ける貴重なチャンスです。

３. フットサルコートで実践！ヴィッセル神戸のスクールコーチから学ぶ本格的なサッカー体験

併設されたフットサルコートにて、本格的なサッカー体験プログラムを開催。ヴィッセル神戸のスクールコーチ陣から直接、体の動かし方や技術の指導を受け、サッカーの楽しさを深く学びます。

【概要】

［1］日程

2026年7月4日（土）

［2］会場

ノエビアスタジアム神戸 周辺（兵庫県神戸市兵庫区御崎町1丁目2-2）

［3］運営組織体制

共 催：楽天ヴィッセル神戸株式会社、公益社団法人トライアスロンジャパン

協 力：株式会社SCOグループ

［4］ゲスト

渡邉千真氏（ヴィッセル神戸OB※2015年～2018年・元サッカー日本代表）

中西真知子氏（アテネ2004オリンピック出場）

［5］参加対象

対象：小学1年生～6年生

定員：25名程度 ※抽選

［6］スケジュール（予定）

08:45-09:00 受付

09:00-09:15 当日説明

09:15-11:30 サッカー＆トライアスロン（バイク・ラン）体験教室

11:40-12:20 ミニゲーム（“サッカー”トライアスロン！？）

12:20-12:50 集合写真＆スタジアムツアー

12:50-13:20 ゲストアスリートへの質問＆インタビュー

13:20-14:00 昼食

14:00-14:30 オーラルケアセミナー

［7］お申込みについて

申込期限：2026年6月30日（火）まで ※当選者へご案内は7月上旬予定

以下、申込みフォームより必要事項入力の上、お申込みください。

《申込みフォーム》

https://forms.gle/gKiA21ES8YUZLfmg6

■「SCOPE」について

Sports and Children Opportunity Program for Empowerment の頭文字を取り、“未来をひらくチカラを、スポーツから” をコンセプトにしています。このキッズキャンプでは、「挑戦すること」「自分を知ること」「未来の可能性に気づくこと」をテーマに、「する」「みる」「ささえる」 といった多様な関わり方で、子どもたちが気軽に楽しくスポーツへ参加する“きっかけ”を提供していきます。

◼︎SCOグループについて

SCOグループは、「テクノロジーで『105年活きる』を創造する」をビジョンに掲げ、歯科医療の未来を支える次世代の運用オペレーションシステムの開発・提供を行っています。全国の歯科医院に対して、キャッシュレスの導入支援、業務効率化、医療機器の調達支援など、多角的かつ実践的なソリューションを展開することで、歯科医師や歯科衛生士、スタッフが患者さまのためにその専門性を最大限に発揮できる環境づくりを支援しています。さらに、スポーツへの参画や支援活動にも積極的に取り組み、人々に“いきがい”や前向きな生き方を届けることで、心と身体の両面から健康を支える持続可能な社会の実現を目指しています。

■会社概要

社名： 株式会社SCOグループ

ビジョン：テクノロジーで「105年活きる」を創造する。

本社所在地： 〒100-7018 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー18F

設立： 2013年3月22日

代表： 代表取締役会長 玉井 雄介

事業内容： 医療テクノロジー事業、データインサイト事業、ペイメント事業、医療機器リース事業

HP： https://www.scogr.co.jp/

公式X：https://twitter.com/sco_official_jp

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCc1AOopLrlP1la-h3DbanEQ/

Oral Life Project：https://oral-life.jp/project/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

マルチスポーツキッズキャンプSCOPE事務局

TEL：070-4533-3337 MAIL：scope@jtu.or.jp