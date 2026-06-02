ドミニク・ブシェ トーキョー シモン・ビーズ メーカーズディナー ～千砂・ビーズ氏と味わう特別な二日間～
『ミシュランガイド東京』で星付きのレストランとして掲載され続けている「ドミニク・ブシェ トーキョー」（東京・銀座）は、ブルゴーニュの名門ドメーヌ「シモン・ビーズ」をテーマにしたメーカーズディナーを、2026年7月17日（金）・18日（土）の二日間限定で開催いたします。
サヴィニー・レ・ボーヌに居を構え、緻密で繊細なワインを生み出し続ける「ドメーヌ・シモン・ビーズ」。1880年創設の歴史ある生産者であり、世界最高峰のワイン産地ブルゴーニュにおいても、高い評価を受け続けています。現在は、日本人の千砂・ビーズ氏がドメーヌの代表としてその舵を担っています。
本イベントでは、千砂・ビーズ氏ご本人をお迎えし、シモン・ビーズのワインとともに、この日のための特別コースをご用意いたします。ディナーとランチの二日間にわたり、当主自らのお話とともに、シモン・ビーズの魅力をより深くご体感いただけるひとときをお楽しみください。
開催概要開催日：
2026年7月17日（金）ディナー 18:30 ドアオープン ／ 19:00 スタート
2026年7月18日（土）ランチ 11:30 ドアオープン ／ 12:00 スタート
会場：
ドミニク・ブシェ トーキョー（東京都中央区銀座1丁目5-6 福神ビル2F）
会費：
お一人様 40,000円
（お料理・お飲み物・消費税・サービス料込）
ご予約：
お電話もしくはメールにて承ります
Tel.03-6264-4477 Email.info@dominique-bouchet.jp
＜ゲスト＞
ドメーヌ・シモン・ビーズ代表 千砂・ビーズ氏
提供ワインシャンパーニュ
ピエール・ミニヨン ブラン・ド・ブラン グラン・クリュ “セレクション DB”
Pierre Mignon Blanc de Blancs Grand Cru “Selection DB”
白ワイン
2022 ブルゴーニュ ブラン レ・シャンプラン
2022 Bourgogne Blanc Les Champlains
2014 サヴィニー・レ・ボーヌ プルミエ・クリュ オー・ヴェルジュレス
2014 Savigny-les-Beaune 1er cru aux Vergelesses
赤ワイン
2018 サヴィニー・レ・ボーヌ プルミエ・クリュ オー・ヴェルジュレス
2018 Savigny-les-Beaune 1er cru aux Vergelesses
2016 サヴィニー・レ・ボーヌ プルミエ・クリュ オー・ヴェルジュレス
2016 Savigny-les-Beaune 1er cru aux Vergelesses
2014 サヴィニー・レ・ボーヌ プルミエ・クリュ オー・ヴェルジュレス
2014 Savigny-les-Beaune 1er cru aux Vergelesses
コースメニュー
プティ・サレ（シャンパーニュのおとも）
アミューズ - マスのカネロニ仕立て 柑橘とキャビア
Cannellonis de truite marinee aux agrumes et caviar
前菜 - ウナギとフォアグラのテリーヌ
Terrine anguille et foie gras
魚介料理 - 平目のヴァプール コンテのヴィエノワーズ ソース・デュグレレ
Turbot en viennoise de comte, sauce Duglere
メイン - 鴨のロティ ソース・キャトルポワブル
Canard rôti, sauce aux quatres poivres
デザート - ムースショコラ
Dessert au chocolat
ミニャルディーズ（食後のコーヒーと小菓子）
ブルゴーニュを生きる、日本人女性 ―― 千砂・ビーズ氏について
千砂・ビーズ氏は、ブルゴーニュの名門「ドメーヌ・シモン・ビーズ」を率いる日本人です。
かつて日本で銀行員として働いていた千砂氏は、1998年に当主パトリック・ビーズ氏と結婚し、ブルゴーニュへ渡りました。以来、長年にわたり畑と真摯に向き合いながら、ワイン造りに深く携わってきました。
2013年にパトリック氏が急逝した後、パトリック氏の意思を受け継ぎ、現在はドメーヌの中心としてワイン造りを担っています。また、2008年からは千砂氏の提案によりビオディナミ農法を導入。自然と対話するような丁寧な栽培と醸造により、シモン・ビーズらしい繊細さと端正さを守り続けています。
世界的なワイン産地ブルゴーニュの第一線で活躍する千砂氏。
当日は、その人柄や哲学に触れていただけることも、今回のメーカーズディナーの大きな魅力のひとつです。
ドメーヌ・シモン・ビーズ
1880年創設、サヴィニー・レ・ボーヌを代表する名門「ドメーヌ・シモン・ビーズ」。
世界最高峰のピノ・ノワールとシャルドネの産地であるブルゴーニュにおいても、緻密で繊細なワインで高い評価を受け続けています。
1950年、3代目シモン・ビーズ氏がいち早くドメーヌ元詰めを開始。その品質は、レストランのシェフやソムリエ、世界中のワイン愛好家へと広がっていきました。
シモン・ビーズのワインは、“端正”という言葉がふさわしいスタイルです。白は透明感ある酸とミネラルを備え、赤はしなやかさの中に芯のある美しさを感じさせます
English Summary
Dominique Bouchet Tokyo, the Michelin-starred French restaurant in Ginza, will host a special maker’s dinner on July 17, 2026, and a special lunch on July 18, 2026, featuring Domaine Simon Bize of Burgundy.
Chisa Bize, owner and director of Domaine Simon Bize in Savigny-les-Beaune, will join the event in person.
Originally from Japan and formerly working in banking, she moved to Burgundy after marrying Patrick Bize in 1998. Following Patrick’s passing, she has continued to lead the domaine, preserving and further developing its elegant and refined style.
Guests will enjoy a special course menu paired with carefully selected wines from Domaine Simon Bize, together with stories and insights shared by Chisa Bize herself.
ドミニク・ブシェ トーキョー / Dominique Bouchet Tokyo
進化するクラシック
フランスにて「ミシュランガイド3つ星」のレストランで総料理長を努めたシェフ、ドミニク・ブシェが2013年より銀座にオープンしたレストラン。伝統の継承をテーマに、昔ながらのフランス料理を現代風に再構築。いわば“進化するクラシック”。日本の地に敬意を払い、国産食材を取り入れ四季も表現しています。フランス料理の王道ながらも軽やかさを備え、繊細なワインとのマリアージュをご堪能いただくにふさわしい、味わい深いフランス料理を提供しています。
店名:ドミニク・ブシェ トーキョー（Dominique Bouchet Tokyo）
所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目5-6 銀座レンガ通り福神ビル 2F
TEL：03-6264-4477
営業時間：
ランチ 12:00～15:30（L.O.13:30）
ディナー 18:00～23:00（L.O.20:00）
定休日：隔週水曜日
【会社概要】
社名：株式会社DBT（株式会社焼肉坂井ホールディングスグループ会社）
代表：代表取締役社長 高橋 仁志
所在地：〒104-0045 東京都中央区築地2-10-6 Daiwa築地駅前ビル10F
TEL：03-5565-2040 FAX：03-5565-1696
事業内容：飲食店（フランス料理店）
【関連リンク】
ドミニク・ブシェ トーキョー 公式サイト
https://www.dominique-bouchet.jp/
公式Instagram
https://www.instagram.com/dominique_bouchet_tokyo/
レ・コパン ドゥ ドミニク・ブシェ（関連ブランド） 公式サイト
https://www.lescopains.jp/
公式Instagram
https://www.instagram.com/les_copains_db/