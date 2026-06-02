【SCOPE】マルチスポーツキッズキャンプ「SCOPE with ヴィッセル神戸」開催

公益社団法人トライアスロンジャパン～記者会見室で元キャプテンを質問攻め！？サッカー×トライアスロンを五感で学ぶ特別な1日～ヴィッセル神戸×トライアスロンジャパン×SCOグループ

公益社団法人トライアスロンジャパンは、子どもたちの健やかな成長、体づくり、スポーツにおけるパフォーマンスアップに向け、株式会社SCOグループおよび楽天ヴィッセル神戸株式会社と協働で、サッカーとトライアスロンを組み合わせた「マルチスポーツ」の体験イベントを開催いたします。

イベントの背景と目的

SCOグループは、「テクノロジーで『105年活きる』を創造する」をビジョンに掲げ、より多くの人々が生きがいをもって健康的に長生きする未来の創造を目指しています。そのなかでも、スポーツの持つ力は非常に大きく、実際に競技にチャレンジしたり、応援したりすることは、人々の生きがいに深く関与しています。

今回のイベントは、プロのコーチ陣や元プロ選手が子どもたちにスポーツの楽しさや魅力を直接伝えることで、将来の“生きがい”につながることを願い、企画いたしました。

本イベントの「3つの見どころ」

イベント情報

- 圧巻のスケール！スタジアムのコンコースをバイクで走る特別体験普段は観客が行き交うスタジアムのコンコース（通路）を、今回は特別にバイク（自転車）の特設コースとして開放！トライアスロンの醍醐味であるバイクのスピード感や爽快感を、スタジアムという特別な空間で体感できます。- 記者会見室でヴィッセル神戸の元キャプテンを質問攻め！？プレミアムなスタジアムツアースタジアムの裏側を巡るツアーでは、なんと実際の「記者会見室」へ。ヴィッセル神戸を支えた元キャプテンの渡邉千真氏をゲストに迎え、子どもたちが記者になりきって質問攻めにする特別企画を実施します。プロの世界や夢の叶え方について、直接話を聞ける貴重なチャンスです。- フットサルコートで実践！ヴィッセル神戸のスクールコーチから学ぶ本格的なサッカー体験併設されたフットサルコートにて、本格的なサッカー体験プログラムを開催。ヴィッセル神戸のスクールコーチ陣から直接、体の動かし方や技術の指導を受け、サッカーの楽しさを深く学びます。概要

［1］日程 2026年7月4日（土）

［2］会場 ノエビアスタジアム神戸 周辺（兵庫県神戸市兵庫区御崎町1丁目2-2）

［3］運営組織体制

共 催：楽天ヴィッセル神戸株式会社・公益社団法人トライアスロンジャパン

協 力：株式会社SCOグループ

［4］ゲスト

渡邉千真氏（ヴィッセル神戸OB ※2015年～2018年・元サッカー日本代表）

中西真知子氏（アテネ2004オリンピック出場）

［5］参加対象

対象：小学1年生～6年生

定員：25名程度 ※抽選

［6］スケジュール（予定）

08:45-09:00 受付

09:00-09:15 当日説明

09:15-11:30 サッカー＆トライアスロン（バイク・ラン）体験教室

11:40-12:20 ミニゲーム（“サッカー”トライアスロン！？）

12:20-12:50 集合写真＆スタジアムツアー

12:50-13:20 ゲストアスリートへの質問＆インタビュー

13:20-14:00 昼食

14:00-14:30 オーラルケアセミナー

申し込み

次のURLに必要事項入力の上、お申込みください。

https://forms.gle/gKiA21ES8YUZLfmg6

(https://forms.gle/gKiA21ES8YUZLfmg6)申込期限：2026年6月20日（土）23:59 ※当選者へのご案内は6月23日（火）頃を予定

備考

・ノエビアスタジアム神戸の地下駐車場をご利用いただけます。（有償）

https://www.noevir-stadium.jp/access/parking/

・当日は受付で配布する「SCOPE」のTシャツを着用していただきます。

・雨天決行、気象状況（降雪/雨天）によりプログラムは変更する場合があります。

・保険は主催側で次の傷害保険に加入します。

※内容：行事参加者の傷害危険補償特約付普通傷害保険

-死亡・後遺障害保険金額：300万円(１名分)

-入院保険金日額：3,000円(１名分)

-通院保険金日額：2,000円(１名分)

これ以上に補償を希望する場合は、個別に保険契約してください。

・イベント中にイベントスタッフが選手の写真・動画を撮影したり、インタビューをする場合があります。当日撮影した写真や動画は主催団体等のプロモーションに使用することがあります。あらかじめご了承ください。

「SCOPE」について

Sports and Children Opportunity Program for Empowerment の頭文字を取り、“未来をひらくチカラを、スポーツから” をコンセプトにしています。このキッズキャンプでは、「挑戦すること」「自分を知ること」「未来の可能性に気づくこと」をテーマに、「する」「みる」「ささえる」 といった多様な関わり方で、子どもたちが気軽に楽しくスポーツへ参加する“きっかけ”を提供していきます。

公式ウェブサイト(https://scope.scogr.co.jp/)

SCOPE事務局：scope@jtu.or.jp