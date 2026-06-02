競技の枠を越えたマルチスポーツ！マルチスポーツキッズキャンプ「SCOPE with セレッソ大阪」開催

株式会社SCOグループ

株式会社SCOグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長：玉井雄介、以下「当社」）は、子どもたちの健やかな成長、体づくり、スポーツにおけるパフォーマンスアップに向け、株式会社セレッソ大阪、および公益社団法人トライアスロンジャパンと協働で、サッカーとトライアスロンを組み合わせた「マルチスポーツ」の体験イベントを開催いたします。

■ イベントの背景と目的

当社は、「テクノロジーで『105年活きる』を創造する」をビジョンに掲げ、より多くの人々が生きがいをもって健康的に長生きする未来の創造を目指しています。そのなかでも、スポーツの持つ力は非常に大きく、実際に競技にチャレンジしたり、応援したりすることは、人々の生きがいに深く関与しています。

今回のイベントは、プロのコーチ陣が子どもたちにスポーツの楽しさや魅力を直接伝えることで、将来の“生きがい”につながることを願い、企画いたしました。

■ 本イベントの「3つの見どころ」

１. 本質的な「マルチスポーツ」体験：違いと類似点をコーチが解説

サッカーとトライアスロン、一見異なる2つの競技における「体の動かし方の違い」や「共通する類似点」をプロのコーチ陣が分かりやすく解説。子どもたちが多角的な視点で運動能力を育める、本来の意味での「マルチ」な体験を提供します。

２. 憧れのピッチサイドで！サッカー＆ラン体験

セレッソ大阪の本拠地である「ヤンマーハナサカスタジアム」のピッチサイドという最高のロケーションで、サッカー体験やラン体験を実施。プロと同じ空気を感じながら、思いきり体を動かす特別感を味わえます。

３. 興奮と発見が詰まった「スタジアムツアー」も同時開催

普段は見ることのできないスタジアムの裏側を巡る「スタジアムツアー」をあわせて開催。子どもたちだけでなく、ご同行される保護者の皆さまにとっても記憶に残る体験をお届けします。

【概要】

［1］日程

2026年7月20日（月・祝）

［2］会場

YANMAR HANASAKA STADIUM 周辺（大阪府大阪市東住吉区長居公園１－１）

［3］運営組織体制

共 催：株式会社セレッソ大阪、公益社団法人トライアスロンジャパン

協 力：株式会社SCOグループ

［4］ゲスト

丸橋祐介アンバサダー（セレッソ大阪OB）

高橋侑子氏（東京2020オリンピック・パリ2024オリンピック出場）

［5］参加対象

対象：小学1年生～6年生

定員：25名程度 ※抽選

［6］スケジュール（予定）

08:45-09:00 受付

09:00-09:15 当日説明

09:15-11:05 サッカー＆トライアスロン（バイク・ラン）体験教室

11:15-11:55 ミニゲーム（“サッカー”トライアスロン！？）

12:00-13:00 昼食・ゲストアスリート交流

13:00-13:30 オーラルケアセミナー

13:30-14:00 スタジアムツアー

14:00頃 終了予定

［7］お申込みについて

申込期限：2026年6月30日（火）まで ※当選者へご案内は7月上旬予定

以下、申込みフォームより必要事項入力の上、お申込みください。

《申込みフォーム》

https://forms.gle/gKiA21ES8YUZLfmg6

■「SCOPE」について

Sports and Children Opportunity Program for Empowerment の頭文字を取り、“未来をひらくチカラを、スポーツから” をコンセプトにしています。このキッズキャンプでは、「挑戦すること」「自分を知ること」「未来の可能性に気づくこと」をテーマに、「する」「みる」「ささえる」 といった多様な関わり方で、子どもたちが気軽に楽しくスポーツへ参加する“きっかけ”を提供していきます。

◼︎SCOグループについて

SCOグループは、「テクノロジーで『105年活きる』を創造する」をビジョンに掲げ、歯科医療の未来を支える次世代の運用オペレーションシステムの開発・提供を行っています。全国の歯科医院に対して、キャッシュレスの導入支援、業務効率化、医療機器の調達支援など、多角的かつ実践的なソリューションを展開することで、歯科医師や歯科衛生士、スタッフが患者さまのためにその専門性を最大限に発揮できる環境づくりを支援しています。さらに、スポーツへの参画や支援活動にも積極的に取り組み、人々に“いきがい”や前向きな生き方を届けることで、心と身体の両面から健康を支える持続可能な社会の実現を目指しています。

■会社概要

社名： 株式会社SCOグループ

ビジョン：テクノロジーで「105年活きる」を創造する。

本社所在地： 〒100-7018 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー18F

設立： 2013年3月22日

代表： 代表取締役会長 玉井 雄介

事業内容： 医療テクノロジー事業、データインサイト事業、ペイメント事業、医療機器リース事業

HP： https://www.scogr.co.jp/

公式X：https://twitter.com/sco_official_jp

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCc1AOopLrlP1la-h3DbanEQ/

Oral Life Project：https://oral-life.jp/project/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

マルチスポーツキッズキャンプSCOPE事務局

TEL：070-4533-3337 MAIL：scope@jtu.or.jp