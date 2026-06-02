財布へのお加持や“はずれ無し”の開運福引も。開運・財運を祈願する「開運星祭祈願祭」を6月7日に開催【一畑山薬師寺 名古屋別院】

薬師寺

一畑山薬師寺は、2026年6月7日（日）、名古屋別院（愛知県名古屋市千種区）にて「開運星祭祈願祭」を厳修いたします。

開運星祭祈願祭は、ご参列された皆様の“開運ならびに財運の道が開かれますように”と祈願する、毎年6月恒例の大祭です。当日は、副住職様による「財布へのお加持」をはじめ、開運福引（はずれ無し）、財運の大福無料配布など、どなたでもご参加いただける催しを予定しております。

“開運と財運”を願う「開運星祭祈願祭」

一畑山薬師寺では、年間を通して13回の大祭を厳修しております。

大祭とは、参詣者一人ひとりの願いを“一つの大願”として御本尊・薬師如来様へ祈願する特別な祈願祭です。

「開運星祭祈願祭」は、毎年6月に一畑山薬師寺発祥の地である名古屋別院にて行われる大祭で、ご家族皆様の開運ならびに財運を祈願する行事として親しまれています。

副住職様による「財布へのお加持」

当日は、副住職様によりお財布へのお加持を行います。財布は、日々の暮らしや仕事を支える大切な存在。本祭では、お持ちいただいた財布にお加持を行い、開運・財運の道が開かれますよう祈願いたします。また、読経やご法話、ご焼香なども行われ、どなた様でもご参加いただけます。

はずれ無しの開運福引や財運の大福も

ご参列の皆様には、無料でご参加いただける「開運の福引」を開催いたします。

福引では、金一万円・五千円・三千円のほか、豪華賞品をご用意しており、“はずれ無し”でお楽しみいただけます。

さらに、「財運の大福」も無料でお配りする予定です。

こうした取り組みは、“祈りの場をより身近に感じていただきたい”という想いから続けられており、宗教行事としてだけでなく、地域に開かれた催しとして、多くの方々に親しまれています。

6月限定ご朱印も授与

当日は、弁財天様の箔押しを施した「6月限定ご朱印」も授与いたします（500円）。

詳細情報

一畑山薬師寺について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71311/table/27_1_756951800c8f90b7f60aed7209d35776.jpg?v=202606020251 ]

一畑山薬師寺（所在地：愛知県岡崎市藤川町）は、臨済宗妙心寺派に属する寺院で、厄除け・車のお祓い・病気平癒などのご祈祷で広く知られています。御本尊には「一畑薬師瑠璃光如来」をお祀りし、古くから地域の人々に親しまれてきました。また、発祥の地として名古屋市千種区春岡には「名古屋別院」を構えています。

お薬師様の御教えを実践する寺として、被災地支援や地域支援の特産品配布などの社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。これからも「千年先も、皆様が安心して幸せに過ごせる」ように願い、信仰と地域への貢献に努めてまいります。

【岡崎本堂】

住所：愛知県岡崎市藤川町王子ヶ入12-44

電話番号：0564-48-7111

【名古屋別院】

住所：愛知県名古屋市千種区春岡1-30-9

電話番号：052-761-2105

関連URL

一畑山薬師寺 公式Webサイト

https://ichihatasan.or.jp/

一畑山薬師寺 ネット別院

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一畑山薬師寺 公式note

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