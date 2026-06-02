【ご好評につき期間延長】BAレンタルオフィス沖縄 10周年記念キャンペーンを1ヶ月延長

株式会社バルテック

クラウドPBX「MOT/TEL（モッテル）」 (https://www.mot-net.com/mottel)を展開している株式会社バルテック （本社：東京都新宿区）のグループ会社、株式会社バルテックコミュニケーションズ（本社：東京都新宿区）が運営する「BAレンタルオフィス沖縄」(https://www.ba-rentaloffice.com/location/)は、2026年5月に実施した【祝・10周年！特別感謝記念キャンペーン】が大変ご好評をいただいたことを受け、同キャンペーンを2026年6月30日まで1ヶ月延長することを決定しました。

沖縄での起業・法人設立・支店開設をご検討中の企業・個人事業主の皆様に、引き続き初期費用を大幅に軽減する特典をご提供します。

■ 延長キャンペーン内容

・対象：全プラン

・期間：2026年6月1日～6月30日

・入会金 無料

・月途中分フリーレント ＋ フリーレント1ヶ月

（最大2ヶ月分の家賃が無料）

【適用例】6月18日にご契約の場合

→ 6月入居日から翌7月分がフリーレント（家賃無料）となります。

※6ヶ月以上のご契約が前提条件です。

※キャンペーン利用のご申告が必須です。

■ キャンペーン延長の背景

5月のキャンペーン期間中、沖縄での起業・法人設立・支店開設を検討されている多くのお客様からお問い合わせをいただきました。「もう少し検討時間が欲しかった」「6月から動き始めたい」というお声を多数頂戴したことを受け、より多くの方に本特典をご活用いただけるよう、1ヶ月の延長を決定いたしました。

■ BAレンタルオフィス沖縄の特長

沖縄ビジネスの一等地に法人登記が可能

那覇市久茂地1-1-1 9階という覚えやすいアドレスで法人登記が可能。県庁・那覇市役所が集積するビジネスの中心地に、低コストで拠点を構えられます。

ゆいレール「県庁前駅」と連絡通路で直結

沖縄都市モノレール（ゆいレール）県庁前駅から徒歩1分（2F連絡口より直結）。那覇バスターミナルも近接し、県内外からのアクセスが抜群です。

コンシェルジュ常駐・会議室・フリードリンク完備

バーチャルオフィスでは珍しい有人受付で急な来客にも対応。応接室（定員4名）・会議室（定員8名）は平日無料で利用可能。フリードリンク・無料Wi-Fiも完備しています。

郵便転送・ネットFAXでペーパーレスを実現

郵便の受け取りから転送まで代行。PCからFAXの送受信ができるオプションも提供しており、紛失リスクゼロのペーパーレス運用が可能です。

電話回線不要・スマホで会社番号を受発信

098から始まる沖縄の専用電話番号と通話アプリ「MOT/Phone」をセットで提供。個室に電話機・回線工事が不要でコスト削減につながります。外出先でも会社番号での受発信が可能です。

「MOT/Phone」の紹介ページ

https://www.ba-rentaloffice.com/concept/(https://www.ba-rentaloffice.com/concept/)

PCやスマホさえあればすぐにビジネスを始めて頂ける環境が整っております。

■BAレンタルオフィス沖縄館内イメージ

・応接室(定員4名)

・会議室(定員8名)

・1～3名半個室

・1～3名完全個室

・シェアオフィス

・エントランス

■ ご利用可能なプラン・設備

■ お申し込み・お問い合わせ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8585/table/878_1_a014722335b6c4f2983835b232e5b1f6.jpg?v=202606020251 ]

WEBお問い合わせ：https://www.ba-rentaloffice.com/form_okinawa/

お電話：098-988-9624（平日 9:30～18:00）

内覧：WEBサイトまたはお電話にてご予約ください

施設WEBサイト：https://www.ba-rentaloffice.com/location/

※キャンペーン期間：2026年6月1日～6月30日。6ヶ月以上のご契約が前提条件です。お申し込みの際はキャンペーン利用のご申告をお願いいたします。

■ 施設情報・アクセス

住所：〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地1-1-1 9階

ゆいレール：県庁前駅 下車 徒歩1分（2F連絡口より直結）

路線バス：沖銀本店前・琉銀本店前停 徒歩3分

県庁前・パレットくもじ前停 徒歩1分

県庁北口停 徒歩1分

お車:那覇空港から約10～15分

■会社概要

会社名： 株式会社バルテックコミュニケーションズ

事業内容： コールセンター事業及びレンタルオフィス事業

設立： 2022年8月1日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿六丁目22番1号

URL： https://www.ba-rentaloffice.com/company/

会社名： 株式会社バルテック

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの開発・製造・管理

設立： 1993年3月23日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階

URL：https://www.webjapan.co.jp/

提供サービス：

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」 (https://www.mot-net.com/mottel)

電話代行サービス「オフィスのでんわばん」(https://www.mot-net.com/mottel/secretary_service)

AIカメラシステム「VASS」(https://www.webjapan.co.jp/solution/ai-camera/)

ボディカメラ「MOTウェアラブルカメラ」(https://www.webjapan.co.jp/solution/ai-camera/body-camera/)

●クラウドPBX「MOT/TEL（モッテル）」とは

「MOT/TEL（モッテル）」は、スマートフォンやPCで会社番号の受発信ができるクラウド型PBXです。 累計導入実績32,000社を超え、官公庁や大手企業にも採用されています。専用アプリによる高品質な通 話、ネットFAX、チャット、名刺管理などの豊富な機能を備え、企業のDX推進を支援します。