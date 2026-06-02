オフライン式液体粒子カウンターの世界市場2026年、グローバル市場規模（携帯型、卓上型）・分析レポートを発表
2026年6月2日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「オフライン式液体粒子カウンターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、オフライン式液体粒子カウンターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場概要では、世界のオフライン式液体粒子カウンター市場について説明しています。2024年の市場規模は9470万米ドルと評価されており、2031年には1億1600万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は2.9％とされており、産業用途における液体純度管理需要の拡大が市場成長を支えています。また、米国の関税政策や各国の対応策が市場競争や供給網に与える影響についても分析されています。
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製品概要では、オフライン式液体粒子カウンターの役割と特徴について解説しています。この装置は液体中の粒子汚染レベルを測定するための専用機器であり、リアルタイム監視ではなく、採取した液体サンプルを分析する方式を採用しています。
主に製薬、バイオテクノロジー、水処理、食品・飲料、半導体製造などの分野で利用されており、液体の純度や品質管理に不可欠な役割を果たしています。定期的な検査を行うことで、規制遵守や製品品質の維持を支援しています。
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市場分析では、定量分析と定性分析の両面から市場構造が検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準に分析されており、2020年から2031年までの予測データが提供されています。市場では、産業の高度化や品質基準の厳格化、汚染管理への関心の高まりが需要増加を後押ししています。
特に製薬業界では、注射剤や生物製剤、ワクチン製造において異物混入防止が厳しく求められており、規制機関による定期的な検査が必要となっています。また、半導体産業では超純水や化学薬品の純度維持が重要であり、液体粒子計数器が品質管理の重要機器として使用されています。
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市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプでは、携帯型と卓上型の2種類に分けられています。携帯型は現場での柔軟な測定に適しており、保守点検や移動検査に利用されています。一方、卓上型は高精度測定や大量サンプル分析に適しており、研究施設や品質管理部門で広く使用されています。
用途別では、電子・半導体、化学、製薬、その他に分類されています。特に半導体および製薬分野では、高純度液体への要求が厳格化しているため、市場需要が大きく拡大しています。
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競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。主要企業として、Particle Measuring Systems、Rion、Lighthouse Worldwide Solutions、Beckman Coulter、Entegris (PSS)、PAMAS、Hal Technology、Suzhou Sujing、Markus Klotz GmbHなどが紹介されています。
これらの企業は高精度測定技術や自動化機能、携帯性向上、IoT統合技術などの開発を進めており、競争力強化を図っています。
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地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が比較されています。北米市場は製薬業界や半導体産業の発展により高い需要を維持しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「オフライン式液体粒子カウンターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、オフライン式液体粒子カウンターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場概要では、世界のオフライン式液体粒子カウンター市場について説明しています。2024年の市場規模は9470万米ドルと評価されており、2031年には1億1600万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は2.9％とされており、産業用途における液体純度管理需要の拡大が市場成長を支えています。また、米国の関税政策や各国の対応策が市場競争や供給網に与える影響についても分析されています。
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製品概要では、オフライン式液体粒子カウンターの役割と特徴について解説しています。この装置は液体中の粒子汚染レベルを測定するための専用機器であり、リアルタイム監視ではなく、採取した液体サンプルを分析する方式を採用しています。
主に製薬、バイオテクノロジー、水処理、食品・飲料、半導体製造などの分野で利用されており、液体の純度や品質管理に不可欠な役割を果たしています。定期的な検査を行うことで、規制遵守や製品品質の維持を支援しています。
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市場分析では、定量分析と定性分析の両面から市場構造が検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準に分析されており、2020年から2031年までの予測データが提供されています。市場では、産業の高度化や品質基準の厳格化、汚染管理への関心の高まりが需要増加を後押ししています。
特に製薬業界では、注射剤や生物製剤、ワクチン製造において異物混入防止が厳しく求められており、規制機関による定期的な検査が必要となっています。また、半導体産業では超純水や化学薬品の純度維持が重要であり、液体粒子計数器が品質管理の重要機器として使用されています。
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市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプでは、携帯型と卓上型の2種類に分けられています。携帯型は現場での柔軟な測定に適しており、保守点検や移動検査に利用されています。一方、卓上型は高精度測定や大量サンプル分析に適しており、研究施設や品質管理部門で広く使用されています。
用途別では、電子・半導体、化学、製薬、その他に分類されています。特に半導体および製薬分野では、高純度液体への要求が厳格化しているため、市場需要が大きく拡大しています。
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競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。主要企業として、Particle Measuring Systems、Rion、Lighthouse Worldwide Solutions、Beckman Coulter、Entegris (PSS)、PAMAS、Hal Technology、Suzhou Sujing、Markus Klotz GmbHなどが紹介されています。
これらの企業は高精度測定技術や自動化機能、携帯性向上、IoT統合技術などの開発を進めており、競争力強化を図っています。
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地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が比較されています。北米市場は製薬業界や半導体産業の発展により高い需要を維持しています。