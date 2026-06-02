オンラインゲームアワード「SHIBA GAME AWARD 2026 SUMMER」のエントリー受付開始が6月4日に決定！
株式会社SQOOL（東京都港区・代表取締役：加藤賢治）が運営するオンラインゲームアワード「SHIBA GAME AWARD」実行委員会は、「SHIBA GAME AWARD 2026 SUMMER」のエントリー受付を2026年6月4日（木）に開始すると発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351108/images/bodyimage1】
「SHIBA GAME AWARD」は、ゲームメディア「SQOOL.NETゲーム研究室」編集部がゲームクリエイターを応援することを目的に「SQOOL GAME AWARD」として2019年に発足し、現在は「SHIBA GAME AWARD」と改名して実施しているオンラインゲームアワードです。
このオンラインゲームアワードは、必ずしも優れたゲーム、売れそうなゲームを表彰するのではなく、「応援したい」ゲームタイトル、ゲームクリエイターを表彰するという方針で運営されており、回を重ねるごとに規模を拡大し、前回の「SHIBA GAME AWARD 2025 WINTER」には世界から255のゲームタイトルのエントリーがありました。
今回の「SHIBA GAME AWARD 2026 SUMMER」も日本のみならず世界中からのゲームのエントリーを受け付けています。
エントリーは日本時間2026年の7月5日23：59までを予定しています。
エントリー受付ページは「SHIBA GAME AWARD」公式サイト内に設置されます。
オンライン配信や大賞及び各賞の発表スケジュールは後日発表予定です。
SHIBA GAME AWARD公式サイト
https://shibagameaward.com/
その他関連サイト
SQOOL.NETゲーム研究室：https://sqool.net/
株式会社SQOOL：https://sqool.co.jp/
SHIBA GAME AWARD過去の受賞タイトル
2025 WINTER
Robot Hospice
https://store.steampowered.com/app/3590010/Robot_Hospice/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351108/images/bodyimage2】
2025 SUMMER
With My Past 私の過去とともに
https://store.steampowered.com/app/2524360/With_My_Past/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351108/images/bodyimage3】
2024 WINTER
深夜のラーメン
https://store.steampowered.com/app/2543030/_/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351108/images/bodyimage4】
2024 SUMMER
KILLA
https://store.steampowered.com/app/2524200/KILLA/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351108/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社SQOOL
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351108/images/bodyimage1】
「SHIBA GAME AWARD」は、ゲームメディア「SQOOL.NETゲーム研究室」編集部がゲームクリエイターを応援することを目的に「SQOOL GAME AWARD」として2019年に発足し、現在は「SHIBA GAME AWARD」と改名して実施しているオンラインゲームアワードです。
このオンラインゲームアワードは、必ずしも優れたゲーム、売れそうなゲームを表彰するのではなく、「応援したい」ゲームタイトル、ゲームクリエイターを表彰するという方針で運営されており、回を重ねるごとに規模を拡大し、前回の「SHIBA GAME AWARD 2025 WINTER」には世界から255のゲームタイトルのエントリーがありました。
今回の「SHIBA GAME AWARD 2026 SUMMER」も日本のみならず世界中からのゲームのエントリーを受け付けています。
エントリーは日本時間2026年の7月5日23：59までを予定しています。
エントリー受付ページは「SHIBA GAME AWARD」公式サイト内に設置されます。
オンライン配信や大賞及び各賞の発表スケジュールは後日発表予定です。
SHIBA GAME AWARD公式サイト
https://shibagameaward.com/
その他関連サイト
SQOOL.NETゲーム研究室：https://sqool.net/
株式会社SQOOL：https://sqool.co.jp/
2025 WINTER
Robot Hospice
https://store.steampowered.com/app/3590010/Robot_Hospice/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351108/images/bodyimage2】
2025 SUMMER
With My Past 私の過去とともに
https://store.steampowered.com/app/2524360/With_My_Past/
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2024 WINTER
深夜のラーメン
https://store.steampowered.com/app/2543030/_/
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2024 SUMMER
KILLA
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