TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2025年 アイケア対策商品の摂取実態と今後のニーズ分析』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2025年 アイケア対策商品の摂取実態と今後のニーズ分析』について、弊社リサーチャーの福井淑乃のインタビュー記事を2026年6月1日に公開したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351001/images/bodyimage1】
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INTERVIEW
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◆今回の調査は、どのような背景・目的で実施されたのでしょうか。
福井：近年、スマートフォンやPCの使用時間の増加に伴い、「目の疲れ」や「視力への不安」を感じる人が、年代を問わず広がっています。こうした背景の中で、アイケア市場では長らく一般的なサプリメントが中心となってきましたが、・・・
◆なるほど、今回の調査では「機能性表示食品」が鍵になるということですね。その点については後ほど詳しくお伺いするとして、まずは基本的なところから教えてください。現在、どのような目の悩みを抱えている方が多いのでしょうか。
福井：目の悩みで最も多かったのは「目が疲れる」、次いで「目がかすむ・ぼやける」、「視力の低下」でした。一見するとよくある結果に見えますが、年代別に詳しく見ると、・・・
◆同じ「目の悩み」でも、年代によって課題の中身が大きく異なるんですね。ちなみに、今回は症状の深刻度についても分析されたとのことですが、その辺りはいかがでしたか？
福井：はい。今回は「症状の出現率」と「つらさ」を掛け合わせたマッピング分析を行いました。その結果、「眼精疲労からくる肩こり・頭痛」「ピント調節機能の低下」「細かい字が見えない」「視力の低下」といった症状が、悩んでいる人が多く、・・・
◆なかなかリアルな内容ですね。実感としても、眼精疲労は日常生活に影響しやすいと感じます。では、こうした症状の原因について、ユーザーはどのように捉えているのでしょうか。
福井：全体では「加齢」と「長時間のPC・スマホ使用」がともに6割台の出現率で突出しています。ただし、ここでも年代や性別による違いが見られました。特に若年女性では、「姿勢」「アレルギー」「栄養不足」「化粧品」「カラコン」など、・・・
◆なるほど、興味深いです。そうした背景が、機能性表示食品の選択にも影響しているのでしょうか？
福井：まさに、その通りです。購入理由を分析すると、「機能性表示食品であることがきっかけになった」と回答した人は全体の49.4％にのぼりました。特に、症状が重く、対策意識の高い「ガチ疲れ目タイプ（強い症状を自覚し、積極的に対策を行う層）」や・・・
◆対策意識が高い層ほど、機能性表示食品へスイッチしているんですね。この流れを見ると、アイケア市場では機能性表示食品が選ばれる、もっと言えば機能性表示食品でなければ選ばれにくい局面に入りつつあるのかなと感じたのですが、その辺りはいかがでしょうか？
福井：そうですね。機能性表示食品であることは、間違いなく大きなアドバンテージになっているといえます。ただし、すべてのユーザーが機能性表示食品を最優先で選んでいるわけではありません。例えば、・・・
◆なるほど。では、今回の調査結果から、メーカーはどのような示唆を得ることができるとお考えでしょうか。
福井：本調査では、主要なアイケア対策商品43ブランド（機能性表示食品26ブランド、一般のサプリメント・健康食品17ブランド）についても、購入背景や継続要因を含めて詳細に分析しています。その結果、アイケア市場において機能性表示食品は、・・・
◆ユーザーを一律に捉えるのではなく、タイプごとの見極めが重要ということですね。本日はアイケア市場に関する貴重なお話をありがとうございました！最後に、こちらのインタビューをご覧いただいている皆さまに一言メッセージをお願いいたします。
福井：最後までご覧いただき、ありがとうございます。本レポートでは、目の悩みや症状に関する基礎的なデータをはじめ、目薬やアイマスクなどの各対策の位置づけ、機能性表示食品と一般サプリメントの選択トリガー、ブランドごとの商品評価まで、アイケア領域のユーザーニーズを多角的に分析しております。詳細が気になる方は、・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/7016/
2025年 アイケア対策商品の摂取実態と今後のニーズ分析
ー今後は機能性表示食品でないと戦えないのか？機能性表示食品のトリガーを徹底分析！ー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/health_food/cr220250518
発刊日：2025年11月14日
頒価：462,000円（税抜：420,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351001/images/bodyimage1】
INTERVIEW
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◆今回の調査は、どのような背景・目的で実施されたのでしょうか。
福井：近年、スマートフォンやPCの使用時間の増加に伴い、「目の疲れ」や「視力への不安」を感じる人が、年代を問わず広がっています。こうした背景の中で、アイケア市場では長らく一般的なサプリメントが中心となってきましたが、・・・
◆なるほど、今回の調査では「機能性表示食品」が鍵になるということですね。その点については後ほど詳しくお伺いするとして、まずは基本的なところから教えてください。現在、どのような目の悩みを抱えている方が多いのでしょうか。
福井：目の悩みで最も多かったのは「目が疲れる」、次いで「目がかすむ・ぼやける」、「視力の低下」でした。一見するとよくある結果に見えますが、年代別に詳しく見ると、・・・
◆同じ「目の悩み」でも、年代によって課題の中身が大きく異なるんですね。ちなみに、今回は症状の深刻度についても分析されたとのことですが、その辺りはいかがでしたか？
福井：はい。今回は「症状の出現率」と「つらさ」を掛け合わせたマッピング分析を行いました。その結果、「眼精疲労からくる肩こり・頭痛」「ピント調節機能の低下」「細かい字が見えない」「視力の低下」といった症状が、悩んでいる人が多く、・・・
◆なかなかリアルな内容ですね。実感としても、眼精疲労は日常生活に影響しやすいと感じます。では、こうした症状の原因について、ユーザーはどのように捉えているのでしょうか。
福井：全体では「加齢」と「長時間のPC・スマホ使用」がともに6割台の出現率で突出しています。ただし、ここでも年代や性別による違いが見られました。特に若年女性では、「姿勢」「アレルギー」「栄養不足」「化粧品」「カラコン」など、・・・
◆なるほど、興味深いです。そうした背景が、機能性表示食品の選択にも影響しているのでしょうか？
福井：まさに、その通りです。購入理由を分析すると、「機能性表示食品であることがきっかけになった」と回答した人は全体の49.4％にのぼりました。特に、症状が重く、対策意識の高い「ガチ疲れ目タイプ（強い症状を自覚し、積極的に対策を行う層）」や・・・
◆対策意識が高い層ほど、機能性表示食品へスイッチしているんですね。この流れを見ると、アイケア市場では機能性表示食品が選ばれる、もっと言えば機能性表示食品でなければ選ばれにくい局面に入りつつあるのかなと感じたのですが、その辺りはいかがでしょうか？
福井：そうですね。機能性表示食品であることは、間違いなく大きなアドバンテージになっているといえます。ただし、すべてのユーザーが機能性表示食品を最優先で選んでいるわけではありません。例えば、・・・
◆なるほど。では、今回の調査結果から、メーカーはどのような示唆を得ることができるとお考えでしょうか。
福井：本調査では、主要なアイケア対策商品43ブランド（機能性表示食品26ブランド、一般のサプリメント・健康食品17ブランド）についても、購入背景や継続要因を含めて詳細に分析しています。その結果、アイケア市場において機能性表示食品は、・・・
◆ユーザーを一律に捉えるのではなく、タイプごとの見極めが重要ということですね。本日はアイケア市場に関する貴重なお話をありがとうございました！最後に、こちらのインタビューをご覧いただいている皆さまに一言メッセージをお願いいたします。
福井：最後までご覧いただき、ありがとうございます。本レポートでは、目の悩みや症状に関する基礎的なデータをはじめ、目薬やアイマスクなどの各対策の位置づけ、機能性表示食品と一般サプリメントの選択トリガー、ブランドごとの商品評価まで、アイケア領域のユーザーニーズを多角的に分析しております。詳細が気になる方は、・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/7016/
2025年 アイケア対策商品の摂取実態と今後のニーズ分析
ー今後は機能性表示食品でないと戦えないのか？機能性表示食品のトリガーを徹底分析！ー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/health_food/cr220250518
発刊日：2025年11月14日
頒価：462,000円（税抜：420,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
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