TPCマーケティングリサーチ株式会社、日本の化粧品市場トレンドについて調査結果を発表
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、日本の化粧品市場トレンドについて調査を実施、その結果を発表した。
【調査結果】
◆2025年の化粧品の国内総市場は、前年比1.8%増の2兆9,509億円。同市場は、プレミアムラインや機能性を重視した高価格帯商品の伸長に加え、訪日外国人の需要回復などを背景に順調に推移している。その市場構成は、スキンケアが1兆3,825億円（構成比46.9%）と最大で、次いでヘアケアが6,728億円（同22.8%）、メイクアップが5,313億円（同18.0%）などとなっている。
◆このうち、スキンケア市場は化粧水、美容液、クリームなど主要カテゴリーが市場を牽引している。近年の傾向として、『浸透・デリバリー技術』『次世代成分・高濃度成分』『情緒的価値と機能的価値を両立したテクスチャー』などを軸に、高機能化・高付加価値化が進展している。また、朝用・夜用といった『シーン別提案』や、複数用途を訴求する『マルチユース機能』など、新たな商品提案も活発化している。
◆ヘアケア市場では、新規参入ブランドの増加により競争が一段と激化している。特に市場規模の大きいヘアビューティ分野では、頭皮環境を整えながら髪のハリ・ツヤ・うるおいを保つ『スキンケア発想』のアプローチが広がっている。また、ヘアカラー分野では、ハイトーンカラー人気を背景に、色持ち維持やダメージケアを訴求したカラー剤・カラーシャンプーが増加している。
◆メイクアップ市場は、韓国メイク人気の拡大や、スキンケア機能を強化した商品の浸透を背景に、緩やかな成長を続けている。なかでもベースメイクは市場の半分以上を占める中核分野であり、今後は高機能化やスキンケア化を軸とした商品開発が市場成長の鍵になるとみられる。
◆今後、2026年の化粧品国内総市場は前年比1.7%増の3兆13億円となり、3兆円規模に到達する見込みである。国内人口減少に伴う数量成長の鈍化も想定されるなか、市場拡大に向けては、(1)『美容×健康』を軸とした高機能商品の開発、(2)デジタルを活用した顧客接点の強化、(3)細分化されたターゲットに対応した商品設計・コミュニケーション、(4)インバウンド需要の取り込みが重要な成長テーマになると考えられる。
◆当資料では、国内化粧品市場の沿革、主要プレーヤー、市場規模、市場動向を俯瞰的に整理するとともに、スキンケア、ヘアケア、メイクアップの各市場分析を実施し、市場構造の変化や成長領域を分析している。さらに、『エイジングケア化粧品』『美白化粧品』『敏感肌コスメ』『メンズコスメ』『韓国コスメ』『日焼け止め』『オールインワンコスメ』などの分野横断型テーマについても分析を行うことで、最新トレンドを多面的に整理している。これらを通じて市場の最新動向に焦点を当て、参入各社の商品開発・マーケティング戦略立案に資するデータを提供することを目的とする。
【調査要覧】
● 総市場編
化粧品市場の沿革、キープレーヤー、流通・販売チャネル、消費者の動向、化粧品の市場規模など
● 分野別市場編
・ スキンケア（クレンジング、洗顔料、化粧水、乳液、美容液、クリーム、シートマスク、導入美容液、まつ毛美容液、スキンケアパウダー、トナーパッド）の市場動向およびトレンド分析
・ ヘアケア（ヘアビューティ、ヘアカラー、ヘアメイク、ヘアグロース（育毛））の市場動向およびトレンド分析
【調査結果】
◆2025年の化粧品の国内総市場は、前年比1.8%増の2兆9,509億円。同市場は、プレミアムラインや機能性を重視した高価格帯商品の伸長に加え、訪日外国人の需要回復などを背景に順調に推移している。その市場構成は、スキンケアが1兆3,825億円（構成比46.9%）と最大で、次いでヘアケアが6,728億円（同22.8%）、メイクアップが5,313億円（同18.0%）などとなっている。
◆このうち、スキンケア市場は化粧水、美容液、クリームなど主要カテゴリーが市場を牽引している。近年の傾向として、『浸透・デリバリー技術』『次世代成分・高濃度成分』『情緒的価値と機能的価値を両立したテクスチャー』などを軸に、高機能化・高付加価値化が進展している。また、朝用・夜用といった『シーン別提案』や、複数用途を訴求する『マルチユース機能』など、新たな商品提案も活発化している。
◆ヘアケア市場では、新規参入ブランドの増加により競争が一段と激化している。特に市場規模の大きいヘアビューティ分野では、頭皮環境を整えながら髪のハリ・ツヤ・うるおいを保つ『スキンケア発想』のアプローチが広がっている。また、ヘアカラー分野では、ハイトーンカラー人気を背景に、色持ち維持やダメージケアを訴求したカラー剤・カラーシャンプーが増加している。
◆メイクアップ市場は、韓国メイク人気の拡大や、スキンケア機能を強化した商品の浸透を背景に、緩やかな成長を続けている。なかでもベースメイクは市場の半分以上を占める中核分野であり、今後は高機能化やスキンケア化を軸とした商品開発が市場成長の鍵になるとみられる。
◆今後、2026年の化粧品国内総市場は前年比1.7%増の3兆13億円となり、3兆円規模に到達する見込みである。国内人口減少に伴う数量成長の鈍化も想定されるなか、市場拡大に向けては、(1)『美容×健康』を軸とした高機能商品の開発、(2)デジタルを活用した顧客接点の強化、(3)細分化されたターゲットに対応した商品設計・コミュニケーション、(4)インバウンド需要の取り込みが重要な成長テーマになると考えられる。
◆当資料では、国内化粧品市場の沿革、主要プレーヤー、市場規模、市場動向を俯瞰的に整理するとともに、スキンケア、ヘアケア、メイクアップの各市場分析を実施し、市場構造の変化や成長領域を分析している。さらに、『エイジングケア化粧品』『美白化粧品』『敏感肌コスメ』『メンズコスメ』『韓国コスメ』『日焼け止め』『オールインワンコスメ』などの分野横断型テーマについても分析を行うことで、最新トレンドを多面的に整理している。これらを通じて市場の最新動向に焦点を当て、参入各社の商品開発・マーケティング戦略立案に資するデータを提供することを目的とする。
【調査要覧】
● 総市場編
化粧品市場の沿革、キープレーヤー、流通・販売チャネル、消費者の動向、化粧品の市場規模など
● 分野別市場編
・ スキンケア（クレンジング、洗顔料、化粧水、乳液、美容液、クリーム、シートマスク、導入美容液、まつ毛美容液、スキンケアパウダー、トナーパッド）の市場動向およびトレンド分析
・ ヘアケア（ヘアビューティ、ヘアカラー、ヘアメイク、ヘアグロース（育毛））の市場動向およびトレンド分析