日本のヘアケア市場インテリジェンスレポート2036：売上予測、市場シェア、および戦略的動向
KD Market Insightsは、市場調査レポート『日本ヘアケア市場の将来動向と機会分析 ― 2025年～2035年』の発刊を発表いたします。本レポートでは、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を提供しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援します。本調査レポートにおいて、KD Market Insightsの調査チームは一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーク分析、および市場参入戦略（GTM戦略）の把握を行いました。
日本のヘアケア市場：超高齢社会に向けた高機能処方
日本のヘアケア市場は、世界でも最も洗練され、付加価値の高いパーソナルケア市場の一つとして位置付けられています。先進的なバイオテクノロジー、頭皮ケア科学、そして品質への徹底したこだわりが深く浸透している点で、西洋市場とは大きく異なります。世界で最も高齢化が進む国である日本では、市場は大量消費型の美容志向から、医療に近い機能性ソリューションへと戦略的に移行しています。この変化は、高齢化が進み、成分の有効性に関する知識が豊富で、薄毛予防、頭皮ケア、毛髪密度の維持において実証された効果に対して高価格を支払う意欲のある消費者層によって支えられています。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/549
市場規模および成長予測
日本のヘアケア市場は、2035年末までに111億米ドルを超えると予測されています。2024年の市場規模は39億米ドルであり、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）3.9％で拡大すると見込まれています。
地域別では、需要は全国に広がっていますが、関東地域（首都圏）が最大の消費市場となっています。これは、高い人口密度、可処分所得の高さ、そして専門的な美容関連小売店の集中によるものです。
市場セグメンテーション
日本のヘアケア市場は、消費者ニーズや成長要因を反映する複数の重要な観点から分類することができます。
製品タイプ別
シャンプー（最大市場セグメント）：
シャンプーは日常的に使用される必需品であり、継続的な製品革新によって市場最大のシェアを占めています。2024年には市場売上高全体の約35.46％を占めました。この分野には、抜け毛対策、カラーケア、保湿、フケ防止、オーガニック処方などの機能性製品が含まれます。
コンディショナー：
安定した成熟市場であり、日本特有の高湿度な気候や髪に関する課題への対応から、引き続き堅調な需要を維持しています。
ヘアスタイリング製品（最も成長が速いセグメント）：
2030年まで年平均成長率（CAGR）4.72％で成長すると予測されています。髪へのダメージを抑えるパーマ風スタイリング剤など、化学処理を避けた製品への需要が成長を支えています。
ヘアカラー剤：
白髪をカバーしたい高齢層と、多様なヘアカラーを楽しみたい若年層の双方からの需要により、安定した成長を続けています。
ヘアオイル、ヘアマスク、美容液、洗い流さないトリートメント：
日本女性の間で広がる多段階ヘアケアルーティンの影響を受け、高価格帯製品として成長しています。
エンドユーザー別
女性：
従来から最大の消費者層であり、高度な多段階ヘアケア習慣を持っています。
男性：
最も成長が速いセグメントです。特に20代から30代の男性を中心に、現在または将来的な薄毛への懸念から需要が高まっています。
日本のヘアケア市場：超高齢社会に向けた高機能処方
日本のヘアケア市場は、世界でも最も洗練され、付加価値の高いパーソナルケア市場の一つとして位置付けられています。先進的なバイオテクノロジー、頭皮ケア科学、そして品質への徹底したこだわりが深く浸透している点で、西洋市場とは大きく異なります。世界で最も高齢化が進む国である日本では、市場は大量消費型の美容志向から、医療に近い機能性ソリューションへと戦略的に移行しています。この変化は、高齢化が進み、成分の有効性に関する知識が豊富で、薄毛予防、頭皮ケア、毛髪密度の維持において実証された効果に対して高価格を支払う意欲のある消費者層によって支えられています。
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市場規模および成長予測
日本のヘアケア市場は、2035年末までに111億米ドルを超えると予測されています。2024年の市場規模は39億米ドルであり、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）3.9％で拡大すると見込まれています。
地域別では、需要は全国に広がっていますが、関東地域（首都圏）が最大の消費市場となっています。これは、高い人口密度、可処分所得の高さ、そして専門的な美容関連小売店の集中によるものです。
市場セグメンテーション
日本のヘアケア市場は、消費者ニーズや成長要因を反映する複数の重要な観点から分類することができます。
製品タイプ別
シャンプー（最大市場セグメント）：
シャンプーは日常的に使用される必需品であり、継続的な製品革新によって市場最大のシェアを占めています。2024年には市場売上高全体の約35.46％を占めました。この分野には、抜け毛対策、カラーケア、保湿、フケ防止、オーガニック処方などの機能性製品が含まれます。
コンディショナー：
安定した成熟市場であり、日本特有の高湿度な気候や髪に関する課題への対応から、引き続き堅調な需要を維持しています。
ヘアスタイリング製品（最も成長が速いセグメント）：
2030年まで年平均成長率（CAGR）4.72％で成長すると予測されています。髪へのダメージを抑えるパーマ風スタイリング剤など、化学処理を避けた製品への需要が成長を支えています。
ヘアカラー剤：
白髪をカバーしたい高齢層と、多様なヘアカラーを楽しみたい若年層の双方からの需要により、安定した成長を続けています。
ヘアオイル、ヘアマスク、美容液、洗い流さないトリートメント：
日本女性の間で広がる多段階ヘアケアルーティンの影響を受け、高価格帯製品として成長しています。
エンドユーザー別
女性：
従来から最大の消費者層であり、高度な多段階ヘアケア習慣を持っています。
男性：
最も成長が速いセグメントです。特に20代から30代の男性を中心に、現在または将来的な薄毛への懸念から需要が高まっています。