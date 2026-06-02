ECGパッチおよびホルターモニター市場の機会評価 2025～2035年：売上予測、主要企業、および新たな市場動向
KD Market Insightsは、市場調査レポート『ECGパッチおよびホルターモニター市場の将来動向と機会分析 ― 2025年～2035年』の発刊を発表いたします。本レポートでは、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を提供しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援します。本調査レポートにおいて、KD Market Insightsの調査チームは一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、および市場参入戦略（GTM戦略）の把握を行いました。
ECGパッチおよびホルターモニター市場は、心臓診断分野において急速に進化している領域であり、従来の医療機関内で実施される心電図検査の限界を超え、継続的かつ携帯可能で患者中心の心臓モニタリングを提供しています。心血管疾患（CVD）の世界的な増加に伴い、これらの携帯型デバイスは、不整脈の検出、治療効果の評価、予防医療の実現に不可欠なツールとなっており、遠隔医療およびウェアラブルヘルステクノロジーが拡大する時代において重要性を増しています。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/606
市場規模および成長予測
世界のECGパッチおよびホルターモニター市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）19.3％で成長し、2035年末までに売上高10億9,000万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は1億9,000万米ドルと評価されています。
地域別では、市場動向が明確に分かれています。北米は、心血管疾患の高い有病率と先進的な医療インフラを背景に、40％を超える大きな市場シェアを占めており、市場をリードしています。一方、アジア太平洋地域（APAC）は、医療アクセスの向上、心臓健康に対する意識の高まり、中国やインドのような人口の多い国々における大きな成長機会を背景に、最も高い成長率を示す市場と位置付けられています。
市場セグメンテーション
市場は製品、用途、エンドユーザー別に分類され、それぞれ異なる成長要因を有しています。
製品タイプ別
ホルターモニター：
これらの従来型デバイスは、携帯型心電図モニタリングにおける標準的な機器として広く利用されています。通常24～48時間装着され、心拍リズムを連続的に記録することで、不整脈の初期検出に活用されています。この分野では現在、無線接続機能の統合が進んでいます。このカテゴリーの中でも、パッチ型ホルターモニターは重要なトレンドとして注目されており、従来の有線機器に代わる、より快適でリード線不要のソリューションを提供しています。
ECGパッチ：
最も急速に成長している革新的なセグメントです。軽量で目立ちにくく、多くの場合使い捨てであるこれらのパッチは、数日から数週間にわたって装着可能であり、24時間型ホルターモニターでは見逃される可能性のある散発性または発作性の不整脈を検出する確率を大幅に高めます。
用途別
診断：
主な用途であり、心房細動（AFib）、徐脈、頻脈、その他の不整脈の検出に使用されます。
モニタリング：
急速に拡大している用途分野であり、長期的な経過観察、治療効果の評価（例：アブレーション治療後や投薬調整後）、遠隔患者管理などに利用されています。
エンドユーザー別
ECGパッチおよびホルターモニター市場は、心臓診断分野において急速に進化している領域であり、従来の医療機関内で実施される心電図検査の限界を超え、継続的かつ携帯可能で患者中心の心臓モニタリングを提供しています。心血管疾患（CVD）の世界的な増加に伴い、これらの携帯型デバイスは、不整脈の検出、治療効果の評価、予防医療の実現に不可欠なツールとなっており、遠隔医療およびウェアラブルヘルステクノロジーが拡大する時代において重要性を増しています。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/606
市場規模および成長予測
世界のECGパッチおよびホルターモニター市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）19.3％で成長し、2035年末までに売上高10億9,000万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は1億9,000万米ドルと評価されています。
地域別では、市場動向が明確に分かれています。北米は、心血管疾患の高い有病率と先進的な医療インフラを背景に、40％を超える大きな市場シェアを占めており、市場をリードしています。一方、アジア太平洋地域（APAC）は、医療アクセスの向上、心臓健康に対する意識の高まり、中国やインドのような人口の多い国々における大きな成長機会を背景に、最も高い成長率を示す市場と位置付けられています。
市場セグメンテーション
市場は製品、用途、エンドユーザー別に分類され、それぞれ異なる成長要因を有しています。
製品タイプ別
ホルターモニター：
これらの従来型デバイスは、携帯型心電図モニタリングにおける標準的な機器として広く利用されています。通常24～48時間装着され、心拍リズムを連続的に記録することで、不整脈の初期検出に活用されています。この分野では現在、無線接続機能の統合が進んでいます。このカテゴリーの中でも、パッチ型ホルターモニターは重要なトレンドとして注目されており、従来の有線機器に代わる、より快適でリード線不要のソリューションを提供しています。
ECGパッチ：
最も急速に成長している革新的なセグメントです。軽量で目立ちにくく、多くの場合使い捨てであるこれらのパッチは、数日から数週間にわたって装着可能であり、24時間型ホルターモニターでは見逃される可能性のある散発性または発作性の不整脈を検出する確率を大幅に高めます。
用途別
診断：
主な用途であり、心房細動（AFib）、徐脈、頻脈、その他の不整脈の検出に使用されます。
モニタリング：
急速に拡大している用途分野であり、長期的な経過観察、治療効果の評価（例：アブレーション治療後や投薬調整後）、遠隔患者管理などに利用されています。
エンドユーザー別