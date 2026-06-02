カリフォルニア州サンノゼ、2026年5月14日 -- カリフォルニア州サンノゼおよびインディアナ州ニューパリス - 2026年5月7日 - キャリアグレードの組み込みLinuxソリューションと長期的な商用オープンソースサポートの信頼できるプロバイダーであるMontaVista(R) Software, LLC( https://www.mvista.com/ )と、オープンで安全なビルディングオートメーションシステムの大手メーカーであるKMC Controls( https://www.kmccontrols.com/ )は2026年5月14日、MontaVista Carrier Grade eXpress ( https://www.mvista.com/en/carrier_grade_express ) (CGX)を搭載した次世代の安全でインテリジェントなビルディングインフラストラクチャを推進するための提携を発表しました。





この提携により、KMC Controlsの革新的なKMC FusionプラットフォームとMontaVistaの実績あるキャリアグレードLinuxの専門知識が融合され、顧客はミッションクリティカルなビルオートメーションアプリケーション向けに、高い信頼性、セキュリティ、保守性を備えたエッジ制御システムを導入できるようになります。





KMC Fusionは、HVAC、照明、チラープラント、ボイラー、ポンプシステム、その他の重要なビルインフラをインテリジェントに制御するために設計された、オープンで拡張性とセキュリティに優れたNiagara 4ベースのエッジコントローラプラットフォームです。セキュアブート、フルディスク暗号化、SSL/TLS通信、ロールベース認証を備えたセキュアなLinuxオペレーティングシステムを基盤として構築されたKMC Fusionは、最新のセキュアな運用技術(OT)環境に求められるパフォーマンスとサイバーセキュリティ機能を提供します。





この提携の中核となるのは、MontaVista CGXです。これは、卓越した稼働時間、セキュリティ、安定性、そして長い運用ライフサイクルを必要とする組み込みシステムやエッジシステム向けに設計された、商用サポート付きのキャリアグレードLinuxプラットフォームです。





「ビルオートメーションシステムがますますネットワーク化され、ミッションクリティカルになるにつれ、お客様は単なるオペレーティングシステム以上のもの、つまり信頼できる長期的なテクノロジーパートナーを必要としています」と、MontaVista SoftwareのCEOであるRavi Guptaは述べています。

「MontaVistaのCGXプラットフォームは、当社のグローバルなエンジニアリング組織、プロフェッショナルサービス、テクニカルサポート、および長期的な保守機能と組み合わせることで、KMCのお客様が今後何年にもわたって安全で持続可能なインテリジェントインフラストラクチャを安心して導入できるよう支援します。」









この提携は、特に以下の顧客ニーズの高まりに対応するものです。

● キャリアグレードの信頼性と運用安定性

● 長期的なLinuxの保守とセキュリティパッチ管理

● 組み込みシステム向け拡張ライフサイクルサポート

● セキュアなエッジコンピューティングアーキテクチャ

● 商用オープンソースのコンプライアンスとリスク軽減

● 専門的な技術サポートとエンジニアリングの専門知識

● 導入、統合、最適化のための専門サービス









MontaVistaの商用組み込みLinuxソリューションは、通信、産業オートメーション、航空宇宙、医療、運輸、エッジコンピューティングといった業界におけるミッションクリティカルな導入を支えるプラットフォームとして広く認知されています。MontaVistaは、長期保守および商用オープンソースサポートプログラムを通じて、OEMおよびインフラストラクチャプロバイダーが運用リスクを大幅に軽減し、標準的なコミュニティLinuxサポート期間をはるかに超える製品ライフサイクルを実現できるよう支援します。





「KMC Controlsは、オープンで安全、かつ将来を見据えたビルオートメーションソリューションの提供に尽力しています」と、KMC ControlsのCEOであるミッチ・ケーラー氏は述べています。「MontaVistaとの提携により、次世代のインテリジェントビルアプリケーション、高度なサイバーセキュリティ対策、そして長期的なシステムライフサイクル要件に対応できる堅牢なLinuxプラットフォームをお客様に提供することで、この取り組みをさらに強化します。」





この統合ソリューションは、商業ビル、医療施設、教育キャンパス、産業施設、政府機関、その他、安全で可用性の高いビルオートメーションシステムを必要とするミッションクリティカルな施設など、幅広いインテリジェントインフラ環境をサポートするように設計されています。





詳細については、MontaVista Software( https://www.mvista.com/ )およびKMC Controls( https://www.kmccontrols.com/ )のウェブサイトをご覧ください。

関心をお持ちの方は、 Sales@mvista.com でMontaVistaにお問い合わせいただくか、 https://www.mvista.com/ にアクセスして詳細情報をご覧ください。









■MontaVista Softwareについて

MontaVista Software, LLCは、組み込みLinuxの商用化におけるリーダーです。20年以上にわたり、MontaVistaは、商用品質、統合性、ハードウェア対応、専門家によるサポート、そしてMontaVista開発コミュニティの専門リソースを提供することで、組み込み開発者がオープンソースを最大限に活用できるよう支援してきました。MontaVistaのお客様は、市場投入までの期間短縮、より競争力の高いデバイス機能、そして総コストの削減を実現しており、MontaVistaのLinuxは、他のどの商用Linuxよりも多くのデバイスに導入されています。





MontaVistaの詳細については、 https://www.mvista.com をご覧ください。





*Linux(R)は、米国およびその他の国におけるLinus Torvaldsの登録商標です。

MontaVista(R)はMontaVista Software, LLCの登録商標です。その他記載されている名称は、それぞれの所有者の商標、登録商標、またはサービスマークです。