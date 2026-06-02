サステナブル・ラムの代名詞「Flor de Cana(フロール・デ・カーニャ)」の日本総代理店であるアイデイ商事株式会社(大阪市北区)は、サステナブル・ラグジュアリーを掲げる「JWマリオット・ホテル奈良」(奈良県奈良市)にて「Flor de Cana」のブランドセミナーおよび、サステナブルカクテルイベントを2026年3月16日(月)に開催しました。

環境負荷低減が求められる中、飲料業界においても、「何を使うか」だけでなく「どのように提供するか」が問われています。本イベントは、カクテルを通じて「持続可能性を“体験”として提供する」新たな価値観提案として実施されました。





「JWマリオット・ホテル奈良」× 「フロール・デ・カーニャ」





国際エコラベル『グリーンキー』を取得している、世界基準の環境配慮とサステナブルで洗練された滞在価値の両立を実現する「JWマリオット・ホテル奈良」と、フェアトレードおよびカーボンニュートラルの両認証を世界で初めて取得したラム酒「フロール・デ・カーニャ」。

再生可能エネルギー、廃棄削減、地産地消など、サステナビリティという共通の価値観で結ばれた両者の取り組みが本イベントの実現へとつながりました。





特別ゲスト安里 勇哉氏(Bar Prima／神奈川)





当日はロビーラウンジ・BAR「フライング スタッグ」にて、フロール・デ・カーニャが主催する国際的なカクテルコンペティション「Flor de Cana Sustainable Cocktail Challenge」において、2023年日本チャンピオンに輝いたバーテンダー、安里 勇哉氏(Bar Prima／神奈川)をゲストに迎え、サステナブルな素材選定や技法を取り入れた特別なカクテルを提供しました。





安里氏オリジナルサステナブルカクテル





提供されたオリジナルカクテルは、いずれも環境配慮と創造性を融合させた象徴的な一杯です。





「Ti to Ti」 (画像中央)

沖縄の方言で「手と手」を意味し、生産者と消費者、土地と土地をつなぐ思想を表現。サステナブルな技法と背景を備え、日本一に輝いた一杯。





「割烹ソルクバーノ」 (画像中央右)

蛤のバターソテーとポン酢、山葵を組み合わせ、料理的アプローチで再構築したカクテル。素材を無駄なく活かす“引き算”の思想が光る一杯。





「PiNARA Colada」 (画像中央左)

奈良の素材と発酵文化を取り入れたピニャコラーダのツイスト。地域性と持続可能性を融合し、土地の個性を表現。





「フライング スタッグ」でのサステナブルカクテルイベントの様子





本イベントは、単なるカクテル提供にとどまらず、「サステナブルであることが新たな価値となる」というメッセージを発信する機会となりました。





サステナブルな一杯を体験する特別なひととき





なお、今回の取り組みを発展させ、JWマリオット・ホテル奈良にて6月1日よりフロール・デ・カーニャ サステナブルカクテルフェアを開催します。









【フロール・デ・カーニャ サステナブルカクテルフェア】

期間：2026年6月1日(月)～8月30日(日)

予約：下記予約サイトにて受付

https://www.tablecheck.com/en/jw-marriott-hotel-nara-flying-stag/reserve/experiences





地球環境に優しいサステナブルな製法で造られる、プレミアムラム「フロール・デ・カーニャ」。

人工添加物を一切使用せず、火山の麓の肥沃な土地で育まれたサトウキビを原料に、100％再生可能エネルギーで蒸留。さらに、バーボン樽でゆっくりと自然熟成させることで、クリーンでバランスの取れた味わいを実現しています。

本フェアでは、そんなフロール・デ・カーニャをベースに、JWガーデンのハーブや奈良県産素材を組み合わせた、サステナブルなカクテルを期間限定でご提供します。





「Legacy レガシー」＆「Fallen Eden フォールン・エデン」

「Sol Nara ソル・ナラ」＆「Nara Colada ナラ・コラーダ」





「Legacy ＜レガシー＞」 (画像左上)

マリオット・インターナショナルの創業者、J・W(ジョン・ウィラード・マリオット)氏のルートビアスタンドから始まった歴史を奈良のスパイスシロップで現代的に継承したシグネチャーカクテル。

バナナを余すことなく使用し、継承の花言葉を持つカモミールと合わせることで、カクテルをまろやかに仕上げました。家族の温もりに背中を押されたJ. ウィラード氏の歴史や想いを継承し、奈良とクロスオーバーさせたカクテル。





「Fallen Eden ＜フォールン・エデン＞」 (画像右上)

JWガーデンのミントを使ったフローズンスタイルのカクテル。

チョコレートを生成する際に破棄されていた、ライチのような甘みをもつカカオパルプを使用し、トロピカルな要素を加えています。フローズンにすることで程よいとろみを持たせ、フレッシュミントの清涼感を長く感じていただける、暑い夏にぴったりの一杯です。





「Sol Nara ＜ソル・ナラ＞」 (画像左下)

太陽の恵みを豊富に受けたフルーツを余すことなく使用した奈良スタイルのソル・クバーノ。

橘リーフにごま油をまとわせ、お好みのタイミングでグラスへ落とすことで、大和橘の酸味と苦味に、ごま油のコクを加え、深みのある味わいに調整してお楽しみいただけるカクテル。





「Nara Colada ＜ナラ・コラーダ＞」 (画像右下)

発酵文化発祥の地、奈良ならではの材料で再構築したピニャコラーダ。

パイナップルは果実だけでなく破棄されてしまう部分まで余すことなく使用したカクテル。

パイナップルリーフに山葵オイルを付け、お好みのタイミングでグラスへ加え、マドラーのようにリーフで攪拌することで味わいの変化をお楽しみいただけます。





本取り組みを通じて、「JWマリオット・ホテル奈良」から広がる持続可能な活動の輪を、より多くの方へ届けてまいります。









【JWマリオット・ホテル奈良】

サステナビリティを重要なテーマの一つに掲げるラグジュアリーホテル。

奈良県初のインターナショナルブランドホテルとして、地域文化と調和した上質なホスピタリティを提供するとともに、地元食材の積極活用やフードロス削減など、環境・社会に配慮した取り組みを推進しています。





また、サステナビリティを理念にとどめず、日々のオペレーションに具体的に落とし込んでいる点も特徴です。レストランでは奈良県産食材を積極的に採用し、輸送に伴う環境負荷の低減と地域経済への貢献を両立。加えて、食材の有効活用やポーション管理を徹底することで、フードロス削減にも取り組んでいます。





さらに、エネルギーと資源を大切にしながら、環境への負荷を抑えたホテル運営を実践。

ゲストにも無理のないかたちでサステナブルな選択をご案内し、「滞在そのものが未来へとつながる」体験をお届けしています。





JWマリオット・ホテル奈良





【フロール・デ・カーニャのサステナブル・スピリット】

フロール・デ・カーニャは、カーボンニュートラル、フェアトレードおよびコーシャ認証を受けた世界初のラムブランドです。100％再生可能エネルギーで蒸留し、発酵時に発生するCO2はすべて回収・再利用されています。また、これまでに100万本以上の植樹を実施するなど、環境保護活動にも積極的に取り組んでいます。フロール・デ・カーニャの詳細については、公式サイト https://flordecana.jp/ をご覧ください。









フロール・デ・カーニャによる植樹活動





【Flor de Cana ＜フロール・デ・カーニャ＞とは？】

1890年の創業以来、一族によって5世代にわたり生産されるラム酒は、ニカラグアの活火山サンクリストバルの麓にある蒸留所にて、100％再生可能エネルギーで蒸留され、人工成分や添加物を使用せずにバーボン樽で自然熟成されます。200以上の国際的な賞を受け、世界最大の酒類コンペティションである「インターナショナル・ワイン・アンド・スピリッツ・コンペティション」にて2017年に最優秀ラム生産者賞「グローバル・ラム・プロデューサー・オブ・ザ・イヤー」、スペインで開催された国際ラム会議のコンクールで世界最高のラム蒸留所に選ばれるなど、世界中で高い評価を得ています。

原材料の生産から製品の出荷までのライフサイクル全体でCO2排出量を実質ゼロにすることで、カーボンニュートラル認証を取得。従業員のための学校や病院を設立するなど、300以上の厳格な労働基準、社会規範、環境基準を満たすフェアトレード認証も取得。フロール・デ・カーニャは、この2つの認証を取得している世界初のラムブランドです。持続可能な生産の実践を評価され、2020年「Green Award」にて「サステナビリティアワード」を受賞。”世界で最も地球に優しいラム”として高い評価を受けています。





ホームページ ： https://flordecana.jp/

X ： https://x.com/FlordecanaJapan

Instagram ： https://www.instagram.com/flordecana.japan/

Facebook ： https://www.facebook.com/flordecana.jp

Amazon store ： https://amazon.co.jp/flordecana/





フロール・デ・カーニャ





【アイデイ商事株式会社】

私たちは、原材料・製法ともにこだわったプレミアムスピリッツを輸入・販売する会社です。世界でトレンドとなっているプレミアムスピリッツをいち早くご紹介し、日本の皆さまに本当に美味しいカクテルを楽しんでいただきたいと願っています。

所在地 ： 大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3 大阪駅前第3ビル1011号

代表者 ： 土居 景久

設立 ： 1972年

事業内容： 洋酒の輸入販売

会社HP ： https://id-shoji.com