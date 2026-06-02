株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(本社：東京都港区、代表取締役社長：平山 公通)は日本におけるマスターエージェントとしてライセンスを管理する「The World of Beatrix Potter(TM)／Peter Rabbit(TM)」において、2026年7月28日に作者ビアトリクス・ポターの生誕160周年を迎えます。160周年を記念した特別版の大型催事ピーターラビット(TM)イロドリマーケットを6月11日(木)より松坂屋上野店から巡回いたします。併せて、「文化創造HUB」をコンセプトに様々な文化やアートの発信に取り組んでいるJR上野駅とコラボレーションし、13番線ホーム上の約100mの映像空間「PLATFORM13」でのスペシャルムービーの放映を始め、駅構内各所でのコラボ装飾を行います。また、上野の杜(もり)とまちを巡ってピーターラビットと仲間たちのデジタルスタンプを集めるピーターラビット(TM)エキタグスタンプラリーも開催します。









●オリジナルアートについて





オリジナルアート





今回の上野エリアでの施策にあたり、上野エリアでも象徴的なパンダのアートをピーターラビットの世界観にあうタッチで描き起こしを行い、ピーターラビットと組み合わせました。ピーターがパンダを抱きかかえたアート、ピーターがパンダと一緒に頬杖をついたアート、お互いに寄り合ってほっとするアートの3点を作成し、本施策のメインビジュアルやオリジナル商品、ノベルティに活用いたしました。









●ピーターラビット(TM)イロドリマーケット





イロドリマーケットKV





百貨店向けに巡回しているピーターラビット(TM)イロドリマーケットの160周年特別版が松坂屋上野店よりスタートします。作者ポターの功績を紹介するパネルや、彼女の愛した湖水地方をイメージした会場デザインとなっております。また、オリジナルアートを使用した会場限定商品も多数ご用意しております。





タオルハンカチ





・ピーター＆パンダスペシャルデザイン シェニールタオルハンカチ

サイズ：約タテ25.0×ヨコ25.0cm 税込1,980円





クロス





・ピーター＆パンダスペシャルデザイン リサイクルクリーニングクロス

サイズ：約タテ15.0×ヨコ15.0cm 税込605円





撥水ふろしき





・撥水ふろしき

サイズ：約タテ70.0×ヨコ70.0cm 税込2,640円









■詳細

会場：松坂屋上野店 6階 催事場

会期：2026年6月11日(木)～6月22日(月)

時間：10時～19時





※18時30分以降は、エレベーターをご利用ください。

※最終日は17時閉場。









■ピーターラビット(TM)があそびにやってくる





グリーティング





日時 ：2026年6月13日(土)14日(日)20日(土)21日(日)の4日間

各日(1)11時～ (2)14時～ (各回20分)

参加費：無料

会場 ：6階 催事場





※イベント内容は予告なく変更になる場合がございます。

※カメラなどの撮影機器はお客様でご用意ください。

※登場時はスタッフの指示に従ってください。









■お買いあげプレゼント





オリジナル巾着

クリアボトル





会期中、会場にて1会計税込5,000円以上お買いあげの各日先着50名様に「オリジナル巾着」を1点、さらに税込10,000円以上お買いあげの方に「オリジナルクリアボトル」を先着300名様に1点プレゼント。





※デザインはイメージです。

※お一人様1日各1点限り。

※レシート合算不可。

※なくなり次第終了となります。





詳細はこちら： https://dmdepart.jp/museum/ueno/peterrabbit-japan/









●JR上野駅構内でのスペシャルムービーとコラボレーション装飾について





メインビジュアル





上記ピーターラビット(TM)イロドリマーケットの開催に合わせて、JR上野駅構内各所でコラボレーション装飾を行います。





・PLATFORM13でのスペシャルムービー放映





PLATFORM13





上野駅13番線ホーム上の約100mの映像空間「PLATFORM13」でピーターラビット(TM)スペシャルムービーを放映します。作者ビアトリクス・ポターのスケッチや絵手紙、様々なキャラクターのアートワークを紹介する映像を新たに作成しました。約100mの大型映像空間でお楽しみください。





放映期間：2026年6月8日(月)～6月28日(日)

放映時間：8:00～21:30





※下記の時間帯は放映停止となりますので、ご注意ください。

月曜日(8:00～11:30)・木曜日(17:00～19:00)・土曜日(8:00～10:00)・日曜日(16:00～19:00)

※輸送障害時など、都合により13番線ホームへの立ち入りを規制する場合や事前の告知なく放映を停止する場合がございます。





・コラボレーション装飾





コラボレーション装飾





本施策のために特別に描き起こしたピーターとパンダのアート等、上野駅の様々な場所にコラボレーション装飾を実施します。





・装飾物MAP





場所詳細





●ピーターラビット(TM)エキタグスタンプラリーについて





エキタグスタンプラリー





上野の杜(もり)とまちをめぐるデジタルスタンプラリーを開催します。スマートフォンに「エキタグ」アプリをインストールし、各施設を巡ってエキタグスタンプを集めます。スタンプを5個以上集めて、所定のお買い物をしたレシートを商品引換所にもっていくとオリジナルアクリルキーホルダーをプレゼントします。





オリジナルアクリルキーホルダー





また、スタンプ10個、15個(コンプリート)を集めた特典としてエキタグアプリ上で使用可能なデジタルフォトフレームもご用意しております。





開催期間：2026年6月8日～6月28日(日)





詳細は、エキタグスタンプラリー特設サイトをご覧ください。





※「エキタグ」および「デジタル駅スタンプ」は株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。





●ピーターラビット(TM)日本公式サイト

( http://www.peterrabbit-japan.com/ )

●ピーターラビット(TM)日本公式Instagram「ピーターラビット(TM)のいる暮らし」

( https://www.instagram.com/peterrabbit.jp/ )









■ご掲載に関してのお願い

下記のクレジットを表記ください。BEATRIX POTTER(TM)& (C) Frederick Warne & Co.,2026

記号表記が出来ない場合

BEATRIX POTTER(TM) & (C) Frederick Warne & Co.,2026

※任意：ご掲載に際しては原稿の確認をさせていただけますようお願いいたします。