京都でフレンドリーラグジュアリーな町家旅館を展開する株式会社Nazuna(本社：京都府京都市、代表取締役：渡邊 龍一)は、まつ毛エクステ・アイラッシュサロンを首都圏中心に展開する株式会社ダイヤモンドアイズとのコラボレーションキャンペーン「自分を輝かせる人が、旅をつくる。」を、2026年6月6日(土)より開催いたします。





Nazunaは、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしを大切にしています。ダイヤモンドアイズもまた、お客様の目元やライフスタイルに合わせた提案を行っており、両社は個々のお客様に向き合う姿勢に共通点があります。このたびのコラボレーションは、そうした価値観の共鳴から実現しました。





Nazunaとダイヤモンドアイズは、「人と人のあいだに生まれる信頼」を大切にしているという点で、深く共鳴しました。自分を輝かせた先に、Nazunaの旅がある。この夏、そんなストーリーをお客様とともに描きたいと考えています。





自分を輝かせる人が、旅をつくる。





■ キャンペーン概要

キャンペーン名 ： 自分を輝かせる人が、旅をつくる。

対象店舗 ： ダイヤモンドアイズ 全店舗

キャンペーン期間： 2026年6月6日(土)～ 6月30日(火)

応募条件 ： 期間中にダイヤモンドアイズ各店舗にて

1万円以上ご利用のお客様

応募方法 ： 専用フォームより応募

結果発表 ： 7月第1週頃、当選者様へ直接ご連絡いたします





応募内容：

Aコース(1名)：Nazuna 箱根 宮ノ下 ペア宿泊券(朝食付き)

Bコース(3名)：Nazuna 京都 ペア宿泊券(朝食付き)

Cコース(6名)：Osekkai「琥珀糖 SORA AI」 / Nazuna BATH SALTS KYOTO









■ 宿泊券について

対象人数： 1組2名様

食事 ： 朝食付き

利用期間： 2026年7月1日～9月30日









■ 施設について：

【Aコース】

▼Nazuna 箱根 宮ノ下

箱根の山並みと歴史的な風情に抱かれた旅館。京都の町家の精神を受け継ぎつつ、全室に専用の露天風呂または半露天風呂を備え、プライベートな湯浴みを楽しめます。囲炉裏を囲む朝食では、現地の素材と京都のおばんざいが融合した一皿が並びます。

https://www.nazuna.co/property/nazuna-hakone-miyanoshita/





Nazuna 箱根 宮ノ下





【Bコース】Nazuna 京都 各施設

※お客様のご希望日をもとに施設を選定いたします。施設のご指定はいただけません

▼Nazuna 京都 椿通

明治時代に建てられた築110年以上の京町家が連なる路地をまるごとリノベーション。全23棟の客室とレストランで構成される、まち全体が宿となる唯一無二の旅館です。石畳の路地を歩くだけで、京都の時間の流れに溶け込む体験ができます。

https://www.nazuna.co/property/nazuna-kyoto-tsubaki-st/





▼Nazuna 京都 御所

大型の京町家2棟を改修した全7室のラグジュアリー旅館。材木屋として使われていた頃の梁や建具を活かしながら、和菓子をテーマにした現代的なインテリアが各室を彩ります。深夜まで利用できる囲炉裏ラウンジでは、ドリンクと軽食を無料でご用意しています。

https://www.nazuna.co/property/nazuna-kyoto-gosho/





▼Nazuna 京都 二条城

木造建築に現代のスタイルを取り入れた、全室露天風呂または半露天風呂付きの旅館。全米No.1ブランドのシモンズ製マットレスと伏見の老舗寝具店の布団を採用し、眠りの質にも徹底してこだわります。二条城のほど近く、京都の中心で極上の滞在をお過ごしください。

https://www.nazuna.co/property/nazuna-kyoto-nijojo-2/





▼Nazuna 京都 東本願寺

築100年以上の京町家旅館を再生した、全7室のフレンドリーラグジュアリー旅館。「大引の間」「垂木の間」など大工用語を客室名に採用し、日本の伝統建築の美を随所に表現。地元産木材をふんだんに用いた内装が、木の温もりと香りに包まれた空間を生み出します。

https://www.nazuna.co/property/nazuna-kyoto-higashihonganji/





▼Nazuna 京都 西本願寺

世界遺産・西本願寺の程近くに佇む旅館。ロビーには現代作庭家・重森千青氏が監修した枯山水の石庭が広がり、白砂と石、苔が静寂の美を演出します。一部客室には石庭を望む露天風呂を備え、京都の精神性と現代美が交わる静謐な滞在を提供します。

https://www.nazuna.co/property/nazuna-kyoto-nishihonganji/





Nazuna 京都 御所





■ 株式会社ダイヤモンドアイズ

まつ毛エクステンション・ラッシュリフト・眉毛ケアを提供するアイラッシュサロン。美容師免許を持つ技術者が一人ひとりのお客様のライフスタイルや目元の状態を丁寧にカウンセリングし、その人に似合うデザインを提案します。渋谷・新宿・銀座・横浜など首都圏を中心に展開しています。





公式サイト： https://www.diamond-eyes.net/









■ 株式会社Nazuna

お客様との温かい交流を大切に、心地よい高級感を提供する“フレンドリーラグジュアリー”な町家旅館「Nazuna」を展開。「Nazuna 京都 二条城」「Nazuna 京都 御所」が『ミシュランガイド京都・大阪』で3パビリオンを獲得し、「Nazuna 京都 椿通」はおもてなしセレクション金賞を受賞。2025年5月には関東初進出となる「Nazuna 箱根 宮ノ下」を開業、同年秋には初めて町家以外の建物を再生した「Nazuna 京都 西本願寺」を開業。歴史ある建物と土地の魅力を活かし、心に残る滞在体験を創出しています。





代表取締役： 渡邊 龍一

本社 ： 京都府京都市下京区布屋町83-1

公式サイト： https://www.nazuna.co/

Instagram ： https://www.instagram.com/nazuna.official/