全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」を毎週木曜よる9時～放送しています。6月4日は、「昭和のソウルシンガー 河島英五を令和に再生」をお届けいたします。

1．「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」とは

みなさんにとって昭和はどんな時代でしたか？ 「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」は、＜昭和の思い出のアイテム＞や＜昭和の思い出の場所＞、＜昭和の思い出の人＞を振り返り、古き良き昭和という時代を記憶と共に再生させる「昭和」×「令和」融合のノスタルジックリアル番組です。 ■放送時間：毎週木曜よる9時00分～9時55分

https://www.twellv.co.jp/program/variety/funakoshi-showa/

出演者

船越英一郎

1960年生まれ。湯河原町出身。1982年に俳優デビュー。「箱根湯河原温泉交番シリーズ」「外科医鳩村周五郎」など民放全局の2時間ドラマに出演し【2時間ドラマの帝王】の肩書きを持つ。また、NHK「赤ひげ」TX「刑事吉永誠一」などの連続ドラマでも主演を務めるほか、情報番組の司会、バラエティ、舞台などでも活躍。 近年も新作の２時間ドラマにも多く出演。「弁護士六角心平京都殺人事件簿」は4月4日(土)に第二弾がオンエアされた。そのほかにも「名探偵明智小五郎シリーズ」などがある。『2時間サスペンスTHE MOVIE』part２では主演を務める。 映画、漫画、特撮、歌謡曲など、大の昭和サブカルチャー好きとしても知られている。

阪田マリン

2000年12月22日生まれ。25歳。昭和カルチャーが大好きで“ネオ昭和”と自ら命名し、ファッションやカルチャーを発信するZ世代のアーティスト兼インフルエンサー。数々のメディアや企業からの出演オファーが殺到中！SNSでの総フォロワー数は約34万人。 ネオ昭和歌謡を発信するアーティストとしても活動を活発化し、2月25日に1stデジタルシングル「エンドロール」、3月25日に2ndデジタルシングル「なみだ色のハイウェイ」を、そして4月29日昭和の日にファーストアルバム「なみだ色のハイウェイ」をリリース。 今夏、白浜マリンガールズとしての活動にも注目！

2．番組内容

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=pXX9sK4W3Ro

第58回：昭和のソウルシンガー 河島英五を令和に再生

6月4日（木）よる9時～ ゲスト：原田伸郎（あのねのね）

今回は、魂を揺さぶる歌で多くの人を魅了したソウルフルシンガー・河島英五を令和に再生！ 案内人は、河島さんと50年以上の付き合いになる、あのねのね・原田伸郎さん。河島さんの歌手活動の原点の場所や関係の深い人を巡る中で、彼の人物像を映し出していきます。力強いパフォーマンスの裏で、実は繊細で心優しい一面を持っていた河島さん。歌い手としての覚悟ある信念を大切にし、その思いは今もしっかりと受け継がれています。貴重な学生時代の姿にも注目です。 さらに、河島英五さんの息子・翔馬さんも登場。歌手としての一面とは少し違った、「父親」としての河島英五の素顔が語られます。家族の中でも、息子に対しては特に威厳を示したという河島さん。48歳という若さで天国へと旅立った父が、最後に息子に伝えたかったこととは…。時代を超えて今もなお、人々の心を震わせる河島英五の歌と人生に迫ります！ 【出演】船越英一郎、阪田マリン ＜ゲスト＞原田伸郎(あのねのね)

3．今後の放送予定

6月11日 第52回：不世出の剣戟スター 阪東妻三郎を令和に再生！（アンコール放送） 6月18日 第53回：最後の付き人・石井愃一が巡る 渥美清の素顔 思い出再生旅（アンコール放送）

■BS12 トゥエルビについて■

三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

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