デザインフェスタ有限会社は、2026年6月19日(金)から21日(日)の3日間、デザインフェスタギャラリー原宿にて『デザインフェスタmini2』を開催いたします。





年2回東京ビッグサイトで開催している動員数14万人規模のアートイベント「デザインフェスタ」のminiバージョン「デザインフェスタmini」は同ギャラリーのEAST館・WEST館を全面利用して開催するイベントとしては2回目となります。





昨年開催した第一回目となる「デザインフェスタmini」では、連日約1,000人を超える来場者が集まり、大盛況のイベントとなりました。





イベント当日は、一般151ブース＋ライブペイント7ブースの計158ブースにてイラスト、写真、立体物、アクセサリー、雑貨など様々なジャンルの作品が展示・販売され、アーティストとの交流も楽しみながら作品をご覧いただけます。

入場料は無料。カフェ＆バーや大人数でご利用いただけるお好み焼きレストランも併設しており、子どもから大人まで一日中楽しめるイベントとなっております。





メインビジュアル





■イベント概要

イベント名 ： デザインフェスタmini2

開催場所 ： デザインフェスタギャラリー原宿EAST、WEST全館

開催日時 ： 2026年6月19日(金)～6月21日(日)の3日間

開催時間 ： 6月19日15:00～20:00 (プレオープン)

6月20日11:00～20:00

6月21日11:00～17:00

出展ブース数： 一般151ブース＋ライブペイント7ブースの計158ブース

入場料 ： 無料

公式サイト ： https://designfestagallery.com/dfmini2/









■2025年開催のデザインフェスタminiの様子





ブースの様子1

ライブペイントの様子2





■展示会場について

デザインフェスタギャラリー原宿

原宿にあるもうひとつのデザインフェスタ。デザインフェスタが生まれた4年後の1998年にオープンしました。EAST館、WEST館の2棟からなり、大小合わせて70以上のスペースがあります。

オリジナル作品であればどなたでも出展ができ、ギャラリー主催の企画展も多数開催。国内・海外問わず毎日多くの方にご出展、ご来場いただいております。

公式サイト： https://designfestagallery.com/





WEST館

EAST館





■デザインフェスタ

デザインフェスタは、年に2回東京ビッグサイトで開催される、オリジナルであれば無審査でどなたでも参加できるアジア最大級のアートイベントです。

プロ・アマチュア問わず、「自由に表現できる場」を提供するアートイベントとして1994年から始まりました。会場では、年齢や国籍、ジャンルやスタイルを問わずに集まった1万人以上のアーティストが作り出すオリジナル作品との出会いを楽しむことができます。





デザインフェスタ