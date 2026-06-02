株式会社ニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡元）は、株式会社コンカー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 橋本 蘒生、以下「コンカー」）と共催し、完全招待制VIP専門フィードバック型ビジネスショー「エキスパートガーデン」に出展します。

1. 当社出展内容

企業経営において、経費精算・請求書管理などの間接費業務は、コスト最適化や内部統制強化の観点から重要性が高まっています。一方、多くの企業では業務の属人化や分断されたシステム環境により、可視化不足や非効率な運用が経営判断の障壁となっています。 本イベントにて当社は、こうした経営課題の解決に向け、コンカーが提供するSAP® Concur®を中心に、間接費データの一元管理・可視化による経営判断の高度化と業務プロセス改革の実現方法を、以下のテーマに沿ってご紹介します。

▪ 間接費管理の可視化によるコスト統制強化と意思決定の迅速化 ▪ 経費精算・請求書管理の一元化による業務効率化とガバナンス向上 ▪ SAP Concur導入による全社的な業務標準化と統制基盤の構築 ▪ 当社のSAP Concur連携ソリューションを活用したさらなる効率化の促進と費用対効果の最大化

当社は、SAP Concurおよび連携ソリューションの提供を通して、企業の間接費業務の高度化と経営基盤の強化を支援してきました。 また、コンカーとのPMCパートナー契約の締結によって、当社ブランドとしてConcur Standardライセンスの販売が可能となったことに加え、中堅・中小企業のお客さまへConcur StandardライセンスとInvoice PA、Invoice PA Direct、CoNeCtなどの当社のSAP Concur連携ソリューションを一括してご提供できる体制が整っています。

2. イベント概要

https://www.needswell.com/solution/concur/invoice-service-standard/#invoice_pa-s https://www.needswell.com/solution/concur/invoice-service-standard/#invoice_pa-direct https://www.needswell.com/solution/concur/system-standard/#conect

本イベントは、従業員数100名以上の企業の経営層を対象とした完全招待制イベントです。参加者同士の交流や出展企業による本気のプレゼンテーションを通して、最新の事業トレンドや革新的なサービスに触れるとともに、公平で透明性の高い出会いを生み出すビジネスエンターテイメントです。

イベント

完全招待制VIP専門フィードバック型ビジネスショー「エキスパートガーデン」

開催日程

2026年6月19日(金) 9:30～17:00

会場

東京ポートシティ竹芝 ポートホール

3. 会社概要

【会社概要】 会社名：株式会社ニーズウェル 所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階 代表者：代表取締役社長 松岡 元 設立：1986年10月 URL： https://www.needswell.com/ 事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守 【報道関係資料】 IRニュース https://www.needswell.com/ir/news その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index 【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部 sales@needswell.com ​050-5357-8344（直） 【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部 ir-contact@needswell.com

■本リリースについて 本リリースに記載の内容は、株式会社ニーズウェルが当社の責任において作成したものです。 ■株式会社コンカーについて 世界最大の出張・経費管理クラウド SAP Concur の日本法人で、2010年10月に設立されました。『Concur Expense（経費精算・経費管理）』・『Concur Travel（出張管理）』・『Concur Invoice（請求書管理）』を中心に企業の間接費管理の高度化と従業員の働き方改革を支援するクラウドサービス群を提供しています。 コンカーの詳細については https://www.concur.co.jp をご覧ください。 ■SAP Concurについて SAP Concur は、出張、経費、請求書管理を統合したソリューションを提供する世界有数のブランドであり、これらのプロセスの簡素化と自動化を追求しています。高い評価を得ているSAP Concurのモバイルアプリは、社員の出張をサポートし、経費を自動で入力し、請求書の承認を自動化します。AI を使いリアルタイムのデータを統合、分析することで、効率的な支出管理を行うことが可能です。SAP Concurのソリューションは、手間の掛かる作業をなくし、お客様の業務効率化に貢献、最高の状態でビジネスを進めることができるようサポートします。詳細はconcur.comまたはSAP Concur ブログをご覧ください。 SAP、SAP ロゴ、記載されているすべての SAP 製品およびサービス名はドイツにある SAP SE やその他世界各国における登録商標または商標です。またその他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。