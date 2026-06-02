いちご専門店「道の駅伊豆のへそ いちごBonBon 伊豆の国factory」(運営：株式会社村の駅)は、施設内の「BonBon cafe」のスイーツメニューを一新し、いちごあめを割って味わう新感覚のパフェをはじめ、店内で焼き上げたこだわりのバウムクーヘンを手軽に楽しめるスイーツプレート等のスイーツを、2026年6月5日(金)より販売スタートいたします。

また、静岡県産いちごをまるごと削った甘酸っぱいいちごミルクのかき氷「けずりいちごおり」シリーズから、カフェでゆっくり楽しめる第2弾が登場する他、お土産1番人気の「いちごのバウムクーヘン」からは、レモンの味わいが新登場！

暑さを感じる季節も、爽やかに楽しむいちごスイーツを提供いたします。





BonBon cafe 新スイーツメニュー ※写真は全てイメージです





[公式サイト] http://izu-ichigo.com/









■ひと粒全長約7cm！ジャンボないちごあめを割って味わう新感覚のいちごパフェ

2026年6月5日(金)から、「BonBon cafe」のスイーツメニューがリニューアルいたします。注目は、全長約7cmの大きないちごあめが目を引く「いちごあめの宝石箱パフェ」。スプーンでいちごあめを割ると、中からいちごやアイスが出てくる様子はまるでいちごの宝石箱！グラスの中にはピスタチオクリームやクランチ、いちごゼリーなど、夏らしく爽やかに味わえる構成を重ねています。パリッとしたいちごあめの食感と、パフェの組み合わせも楽しい、新感覚の体験型パフェです。





いちごあめの宝石箱パフェ

いちごあめを割ると・・

夏らしく爽やかに味わいを楽しめる





【いちごあめの宝石箱パフェ 2,000円(税込)】

アレルギー：乳成分・小麦・卵・ゼラチン・大豆・もも・ピスタチオ

※数量限定





また、店内の工房で作っている1番人気の「いちごのバウムクーヘン」を、ゆったりカフェでもお楽しみいただきたいという想いから、「バウムクーヘンプレート」も新登場！季節のバウムクーヘンや、店内ではプレートでしか味わえない自慢のバウムクーヘンもご用意しております。食後にもぴったりなサイズ感で、いちごやアイスとの組み合わせをお楽しみいただけます。





バウムクーヘンプレート





【いちごバウムプレート】

アレルギー：乳成分・卵・小麦・アーモンド・大豆・ピスタチオ

・いちご 700円(税込)

・いちご×たまご 700円(税込)





さらに、施設内の「BonBon STAND」にて提供中の、シュワッと爽やかな「紅ほっぺいちごサイダー」シリーズをはじめ、登場後人気沸騰の「紅ほっぺいちごシェイク」シリーズやボンボンスムージー等のドリンクメニューも、カフェでお楽しみいただけるようになりました。





紅ほっぺいちごサイダー シリーズ

紅ほっぺいちごシェイク シリーズ





【ドリンクメニュー詳細】

・紅ほっぺいちごサイダー 500円(税込)

・紅ほっぺいちごシェイク 580円(税込)

アレルギー：乳成分・大豆









■いちごのかき氷第2弾！お席で楽しめるいちごたっぷりのパフェのようなかき氷

毎年恒例の、静岡県産いちごをまるごと削ったいちごミルク氷を味わう「けずりいちごおり」シリーズ。カフェのスイーツメニューリニューアルを記念して、2026年6月5日(金)より、第2弾が登場いたします。第2弾は、当店のアイコンメニューである「ボンボンパフェ」をかき氷仕様に！いちごミルク氷にいちごのジュレやコンフィ、クリームを重ね、真っ赤ないちごをたっぷり盛り付けた、パフェのように楽しめるかき氷に仕上げました。お席でゆっくりお楽しみいただける、いちご好きの方におすすめのかき氷です。

いちごの甘酸っぱさがギュッと詰まった果実感あふれるかき氷で、今年の夏も涼やかにいちごをお楽しみください。





けずりいちごおりシリーズ3種

ボンボンいちごおりパフェ





■けずりいちごおりシリーズ

・けずりいちごおり 850円(税込)

アレルギー：乳成分・小麦・卵・ゼラチン・大豆

・ショートケーキいちごおりBIG 1,800円(税込)

アレルギー：乳成分・小麦・卵・ゼラチン・大豆





NEW！2026年6月5日(金)～発売

・ボンボンいちごおりパフェ 2,900円(税込)

アレルギー：乳成分・小麦・卵・ゼラチン・大豆・ピスタチオ









■冷やしてもおいしい！レモンの香りで夏を爽やかに彩る「いちごのバウムクーヘン」新登場！

「いちごのバウムクーヘン」は、2018年のオープン当初から長く愛され続けている看板商品。静岡県産紅ほっぺのパウダーを使い、施設内にあるバウムクーヘン工房で、時間をかけてじっくり焼き上げるクラフトバウムクーヘンです。2025年12月をもって、おかげさまで累計販売個数7万個を突破いたしました。





【定番商品】いちごのバウムクーヘン





2026年6月5日(金)より登場する夏の限定フレーバー「檸檬 ～れもん～」は、静岡県産紅ほっぺパウダーを使用したふわふわのいちごの生地に、軽やかに香るレモンの層を甘酸っぱいいちごチョコレートでコーティングした、3層仕立て。レモンのあと引く余韻を、まるで紅ほっぺのような甘酸っぱい味わいが引き立てる、季節に寄り添う味わいに仕上げました。冷やしてもおいしくお召し上がりいただけます。





いちごのバウムクーヘン檸檬 ～れもん～

レモンのイラストが彩る、爽やかな限定パッケージ





【いちごのバウムクーヘン檸檬 ～れもん～】

アレルギー：卵・乳成分・小麦・アーモンド・大豆

・ホールサイズ/箱 2,268円(税込)

・ミニ/袋 594円(税込)









■「道の駅伊豆のへそ いちごBonBon 伊豆の国factory」について

“もっと「いちご」が好きになる。”をコンセプトにした、一年を通して美味しいいちごが食べられるいちご専門店です。いちごの販売はもちろん、いちごスイーツやいちごジャム、いちごを使ったパンなど、いちごを素材にした幅広いラインナップを揃えています。





いちごBonBon 伊豆の国factoryについて





■店舗概要

所在地 ：静岡県伊豆の国市田京195-2

TEL ：0558-99-9300

定休日 ：なし

営業時間：お土産コーナー9:00～17:00

ボンボンカフェ10:00～17:00(イートイン16:00 L.O.)





公式HP(いちごBonBon 伊豆の国factory)： http://www.izu-ichigo.com

公式HP(道の駅伊豆のへそ) ： http://www.izunoheso.com

公式Instagram ： https://www.instagram.com/ichigofactory/









■会社概要

会社名 ： 株式会社村の駅

所在地 ： 〒411-0815 静岡県三島市安久322-1

代表者 ： 代表取締役 瀬上 恭寛

設立 ： 2008年3月

事業内容 ： 農産物直売所運営・販売

公式サイト： http://www.muranoeki.com/