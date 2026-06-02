日清ヨーク株式会社 (社長：前田 健二) は、2026年6月８日 (月) より、「ピルクル×ブルーロック ピルクルで健康エゴイストになれ！パッケージ」を全国 (沖縄を除く) で数量限定発売します。

弊社ではさまざまな世代のお客さまに向け、ライフスタイルにあわせて選べる“健康パートナー”として、「ピルクル ミラクルケア」「ピルクル 免疫スタイル」「ピルクル エイジングライフ」をはじめとする、多彩なラインアップを展開しています。

今回、続編制作も決まっている大人気サッカーアニメ「ブルーロック」とのコラボパッケージ商品を発売します。主人公の潔 世一をはじめとする世界一のストライカーを目指すキャラクター12人を「ピルクル」３商品の機能にあわせて「TEAM睡眠」、「TEAM免疫」、「TEAMエイジングライフ」の3チームを結成しました。各商品の特長とキャラクターの個性を掛け合わせた限定パッケージならではのデザインをお楽しみいただけます。

４年に一度の大勝負を前に、自分にぴったりの“健康パートナー”を見つけて、「ピルクル」で“健康エゴイスト”を目指してください。

■「ピルクル×ブルーロック コラボパッケージ」 詳細

「ピルクル ミラクルケア」、「ピルクル 免疫スタイル」、「ピルクル エイジングライフ」の3商品のパッケージに、12人の人気ストライカーが集結。「ブルーロック」の世界に登場する「チーム分け制度」にちなみ、キャラクターの個性と各商品の機能に合わせて「TEAM睡眠」、「TEAM免疫」、「TEAMエイジングライフ」を結成しました。キャラクターの個性を活かした、「ピルクル」限定のチーム編成にご注目ください。





■TEAM睡眠：「ピルクル ミラクルケア」(４種)

睡眠の質を改善し、日常生活の疲労感を軽減する「ピルクル ミラクルケア」のパッケージには、休息やコンディション管理をイメージさせる凪 誠士郎、蜂楽 廻、千切 豹馬、國神 錬介の4人をデザインしました。









■TEAM免疫：「ピルクル 免疫スタイル」(４種)

健康な人の免役機能の維持に役立つ「ピルクル 免疫スタイル」のパッケージには、変化に対応しながら力強く戦う潔 世一、糸師 凛、馬狼 照英、我牙丸 吟の4人をデザインしました。





■TEAMエイジングライフ：「ピルクル エイジングライフ」(４種)

加齢により低下する認知機能の一部である記憶力 (言語を思い出す力) の維持や、肌の弾力を保ち肌の健康を守るのを助ける機能がある「ピルクル エイジングライフ」のパッケージには、知性や洗練された個性が印象的な御影 玲王、蟻生 十兵衛、烏 旅人、雪宮 剣優の4人をデザインしました。





＜ピルクル×ブルーロック 特設サイト URL＞

『もし、「ブルーロック」のキャラクター達が「ピルクル」を飲んだら』をテーマにした特別なアナザーストーリーを公開中！

https://www.pilkul.jp/cp26-3products/

■ブルーロックについて

全世界累計5000万部を突破 (2025年8月時点)、第45回講談社漫画賞少年部門受賞、講談社「週刊少年マガジン」連載中の大人気コミックスが原作のTVアニメ「ブルーロック」。2022年10月～2023年3月にかけてテレビ朝日系列にてTVシリーズ第1期が放送され、初の劇場版作品となる「劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-」も公開。さらに、TVシリーズ第2期が毎週土曜よる11時30分～テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation”枠にて放送された。

実写映画「ブルーロック」26年8月7日(金)全国公開！

[URL] https://bluelock-pr.com/

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会

■商品概要

■ピルクル ミラクルケア <機能性表示食品>

機能性関与成分：乳酸菌NY1301株 (Lactobacillus paracasei subsp. paracasei NY1301) 600億個（65ml 当たり）

届出表示：本品には乳酸菌NY1301株が含まれるので、睡眠の質を改善することにより日常生活の疲労感を軽減する機能があります。さらに、乳酸菌NY1301株には腸内環境を改善し、おなかの調子を良好に保つ機能があることが報告されています。【届出番号:H24】





■ピルクル 免疫スタイル <機能性表示食品>

機能性関与成分：乳酸菌NY1301株 (Lactobacillus paracasei subsp. paracasei NY1301) 400億個、酢酸菌GK-1 (G.hansenii GK-1) 90億個（65ml 当たり）

届出表示：本品には酢酸菌GK-1(G.hansenii GK-1)と乳酸菌NY1301株が含まれます。酢酸菌GK-1は、pDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。また、乳酸菌NY1301株には腸内環境を改善し、おなかの調子を良好に保つ機能があることが報告されています。【届出番号:J903】





■ピルクル エイジングライフ<機能性表示食品>

機能性関与成分：DDMP (2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl-4H-pyran-4-one) 2.2mg、乳酸菌NY1301株 (Lactobacillus paracasei subsp. paracasei NY1301) 600億個（65ml 当たり）

届出表示：本品にはDDMP(2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl-4H-pyran-4-one)と乳酸菌NY1301株(Lactobacillus paracasei subsp. paracasei NY1301)が含まれます。抗酸化作用を持つDDMPは、中高年の方の加齢により低下する認知機能の一部である記憶力(言語を思い出す力)を維持する機能、肌の弾力を維持し肌の健康を守るのを助ける機能が報告されています。乳酸菌NY1301株は腸内環境を改善し、便通を改善する機能が報告されています。【届出番号:J1304】





・機能性表示食品とは、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

・本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。





＜「ピルクル」公式サイトURL＞https://www.pilkul.jp/







