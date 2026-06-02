111株式会社(以下、当社)が運営するクラフトブルワリー SHIBAURA BREWINGは、定番4種の瓶ビールを2026年6月8日(月)より発売いたします。

「空を飲む。海を飲む」をコンセプトに、芝浦の水辺の風景とともに味わう一杯を、より多くの方にお楽しみいただけるよう、瓶ビールでの展開を開始します。

今回発売するのは、爽やかで乾杯にふさわしいスカイ・ペールエール、穏やかな午後に寄り添うニンバス・ヴァイツェン、ホップの躍動感を楽しめるサンダーIPA、夜の余韻を彩るムーン・スタウトの4種類。それぞれの個性を、香り・味わい・おすすめシーン提案とともにお届けします。





4種ビール「空を飲む。海を飲む」1





■商品概要

発売日 ： 6月8日(月)

商品(4種類)／税込価格(税抜き価格)： 上記写真左より





スカイ・ペールエール / SKY PALE ALE 青空 876円 (797円)

ニンバス・ヴァイツェン / NIMBUS WEIZEN 入道雲 920円 (837円)

サンダーIPA / THUNDER IPA 雷 1,188円 (1,080円)

ムーン・スタウト / MOON STOUT 月 920円 (837円)





4種ビール「空を飲む。海を飲む」2





※()内は税込価格です。

BLUE FRONT SHIBAURAにある醸造所で直接販売。今後、オフィシャルサイトでも販売開始予定。









■各商品の特徴

●SKY PALE ALE 青空

スカイ・ペールエール(ペールエール)





青空のような爽やかさで始まる、乾杯にふさわしい一杯。トロピカルフルーツとシトラスの華やかな香り、白ワインのような上品さとともに、ペールエールらしくしっかりとした苦味も楽しめます。複雑で芳醇な香りと味わいの「大人のライトペールエール」と呼べる一杯に仕立てました。

ABV(アルコール度数)：4.5％





【利用シーン】

・乾杯や、最初の一杯に

・お昼間の青空の下で

・お仕事終わりのリフレッシュに

【特徴】

・爽やかさ＋華やかな香り

・複雑で芳醇、飲み疲れしにくい

【合うフード例】

・白身魚のフライ(フィッシュ＆チップス)

・シーフードマリネ／カルパッチョ

・サラダ、ハーブチキン、塩味のナッツ

・レモンを効かせた牡蠣・貝の前菜





スカイ・ペールエール / SKY PALE ALE 青空





●NIMBUS WEIZEN 入道雲

ニンバス・ヴァイツェン(ヴァイツェン)





モクモクと立ち上がる入道雲のような小麦由来の濁りが特徴的な、小麦麦芽を50％以上使ったドイツスタイルのヴァイツェン。バナナやクローブの優しいアロマが広がり、苦味の少ないマイルドな味わいが楽しめます。雲を眺めながらゆっくりと味わう、穏やかな午後に最適な一杯です。

ABV(アルコール度数)：5％





【利用シーン】

・散歩の途中など、チルな気分で

・休日のお昼間にまったりと

・華やかな香りを感じながら

【特徴】

・苦味が少なくマイルド＋バナナ/クローブの優しいアロマ

・クラフトビール初心者の入口

【合うフード例】

・ソーセージ(白ソーセージ系)／ハム盛り

・鶏の唐揚げ・フリット

・フルーツやチーズ(ブリー、カマンベール)

・エビのフリット＋ハーブマヨネーズ





ニンバス・ヴァイツェン / NIMBUS WEIZEN 入道雲





●THUNDER IPA 雷

サンダーIPA

アンバーカラーが美しいイングリッシュスタイルIPA。一口飲めば、轟く雷鳴のような力強いホップの苦味と、柑橘系・トロピカルフルーツの鮮烈なアロマが広がります。モルトのコクと甘みが奥行きを与え、飲み応えは十分。伝統的なスタイルに現代的なフルーティさを融合させたプレミアムな一杯です。

ABV(アルコール度数)：6％





【利用シーン】

・しっかりとしたディナーと共に

・五感を刺激するような高揚感のあるイベントの時に

・音楽と合わせてテンションを上げて

【特徴】

・力強い苦味＋鮮烈な柑橘・トロピカルアロマ

・モルトのコクと甘み、飲み応え

・「伝統×現代」をイメージした、フルーティのプレミアム感

【合うフード例】

・スパイス系(タコス、ジャークチキン、麻辣、カレー)

・グリルしたミート、ラム

・ブルーチーズ、熟成チーズ

・スパイスやハーブを効かせたシーフード(カルパッチョ／グリル)





サンダーIPA / THUNDER IPA 雷





●MOON STOUT 月

ムーン・スタウト(スタウト)

ローストしたモルトを使った、コーヒーやチョコレートのような香ばしさが特徴の黒ビール。濃厚な味わいでありながら、爽快感のある軽い飲み口という、相反する個性を併せ持ちます。東京のネオンが照らす明るい夜や水辺の月夜をイメージした、軽やかで洗練された新感覚のスタウトです。

ABV(アルコール度数)：5％





【利用シーン】

・ゆったりとした時間と共に

・雨の日など、屋内で

・静かな会話や余韻を楽しむ

・水辺で月を眺めながら

【特徴】

・コーヒー/チョコレートのようなロースト香

・濃厚さと軽い飲み口の両立

【合うフード例】

・チョコレート、ブラウニー、ティラミス

・スモーク、燻製、ローストビーフ

・ムール貝の白ワイン蒸し

・生牡蠣

・塩キャラメルナッツ





ムーン・スタウト / MOON STOUT 月





■SHIBAURA BREWING 醸造家紹介：高 浩一(Koichi Takahashi)

1997年8月～2009年9月、茨城県の木内酒造合資会社にて常陸野ネストビール醸造責任者としてクラフトビール醸造に従事。その後、静岡のAoi Brewingのブルワリー立ち上げ、さらに静岡蒸溜所の立ち上げとウイスキー製造および製造スタッフ教育にも携わる。直近では、ニセコビール工場の立ち上げとブルワー教育における醸造顧問として勤務。2025年より、SHIBAURA BREWINGの醸造を担当。

たしかな経験と知識が生む酒づくりのスペシャリストとして、国内外のビールコンペティションでの受賞歴も多数。





醸造家紹介：高 浩一





■SHIBAURA BREWINGについて

SHIBAURA BREWINGは、「空を飲む。海を飲む」を合言葉に、芝浦の水辺の風景とともに味わうクラフトビールを芝浦にあるBLUE FRONT SHIBAURAで醸造しています。都市と自然が交わる芝浦・浜松町のコミュニティドリンクとして、空や海からインスピレーションを得て香りと味わいに落とし込み、海辺で、船の上で、東京の景色を眺めながら楽しめるビールとして展開しています。





SHIBAURA BREWING醸造所

4種のビール





■会社概要

会社名： 111株式会社

代表 ： 宮下 幸子

所在地： 〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1(BLUE FRONT SHIBAURA内2F)

TEL ： 03-6435-0336

Email ： info@111tokyo.com

設立 ： 2025年3月

サイト： https://111tokyo.com/









■商品等についてのお問い合わせ先

メール： takahashi@111tokyo.com

担当 ： 宮下、高橋

TEL ： 03-6435-0336

※公演写真データのご提供が可能です。ご希望の媒体社様はお問い合わせください。