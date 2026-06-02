「空を飲む。海を飲む」SHIBAURA BREWING定番4種の瓶ビールを6月8日(月)より発売開始
111株式会社(以下、当社)が運営するクラフトブルワリー SHIBAURA BREWINGは、定番4種の瓶ビールを2026年6月8日(月)より発売いたします。
「空を飲む。海を飲む」をコンセプトに、芝浦の水辺の風景とともに味わう一杯を、より多くの方にお楽しみいただけるよう、瓶ビールでの展開を開始します。
今回発売するのは、爽やかで乾杯にふさわしいスカイ・ペールエール、穏やかな午後に寄り添うニンバス・ヴァイツェン、ホップの躍動感を楽しめるサンダーIPA、夜の余韻を彩るムーン・スタウトの4種類。それぞれの個性を、香り・味わい・おすすめシーン提案とともにお届けします。
4種ビール「空を飲む。海を飲む」1
■商品概要
発売日 ： 6月8日(月)
商品(4種類)／税込価格(税抜き価格)： 上記写真左より
スカイ・ペールエール / SKY PALE ALE 青空 876円 (797円)
ニンバス・ヴァイツェン / NIMBUS WEIZEN 入道雲 920円 (837円)
サンダーIPA / THUNDER IPA 雷 1,188円 (1,080円)
ムーン・スタウト / MOON STOUT 月 920円 (837円)
4種ビール「空を飲む。海を飲む」2
※()内は税込価格です。
BLUE FRONT SHIBAURAにある醸造所で直接販売。今後、オフィシャルサイトでも販売開始予定。
■各商品の特徴
●SKY PALE ALE 青空
スカイ・ペールエール(ペールエール)
青空のような爽やかさで始まる、乾杯にふさわしい一杯。トロピカルフルーツとシトラスの華やかな香り、白ワインのような上品さとともに、ペールエールらしくしっかりとした苦味も楽しめます。複雑で芳醇な香りと味わいの「大人のライトペールエール」と呼べる一杯に仕立てました。
ABV(アルコール度数)：4.5％
【利用シーン】
・乾杯や、最初の一杯に
・お昼間の青空の下で
・お仕事終わりのリフレッシュに
【特徴】
・爽やかさ＋華やかな香り
・複雑で芳醇、飲み疲れしにくい
【合うフード例】
・白身魚のフライ(フィッシュ＆チップス)
・シーフードマリネ／カルパッチョ
・サラダ、ハーブチキン、塩味のナッツ
・レモンを効かせた牡蠣・貝の前菜
スカイ・ペールエール / SKY PALE ALE 青空
●NIMBUS WEIZEN 入道雲
ニンバス・ヴァイツェン(ヴァイツェン)
モクモクと立ち上がる入道雲のような小麦由来の濁りが特徴的な、小麦麦芽を50％以上使ったドイツスタイルのヴァイツェン。バナナやクローブの優しいアロマが広がり、苦味の少ないマイルドな味わいが楽しめます。雲を眺めながらゆっくりと味わう、穏やかな午後に最適な一杯です。
ABV(アルコール度数)：5％
【利用シーン】
・散歩の途中など、チルな気分で
・休日のお昼間にまったりと
・華やかな香りを感じながら
【特徴】
・苦味が少なくマイルド＋バナナ/クローブの優しいアロマ
・クラフトビール初心者の入口
【合うフード例】
・ソーセージ(白ソーセージ系)／ハム盛り
・鶏の唐揚げ・フリット
・フルーツやチーズ(ブリー、カマンベール)
・エビのフリット＋ハーブマヨネーズ
ニンバス・ヴァイツェン / NIMBUS WEIZEN 入道雲
●THUNDER IPA 雷
サンダーIPA
アンバーカラーが美しいイングリッシュスタイルIPA。一口飲めば、轟く雷鳴のような力強いホップの苦味と、柑橘系・トロピカルフルーツの鮮烈なアロマが広がります。モルトのコクと甘みが奥行きを与え、飲み応えは十分。伝統的なスタイルに現代的なフルーティさを融合させたプレミアムな一杯です。
ABV(アルコール度数)：6％
【利用シーン】
・しっかりとしたディナーと共に
・五感を刺激するような高揚感のあるイベントの時に
・音楽と合わせてテンションを上げて
【特徴】
・力強い苦味＋鮮烈な柑橘・トロピカルアロマ
・モルトのコクと甘み、飲み応え
・「伝統×現代」をイメージした、フルーティのプレミアム感
【合うフード例】
・スパイス系(タコス、ジャークチキン、麻辣、カレー)
・グリルしたミート、ラム
・ブルーチーズ、熟成チーズ
・スパイスやハーブを効かせたシーフード(カルパッチョ／グリル)
サンダーIPA / THUNDER IPA 雷
●MOON STOUT 月
ムーン・スタウト(スタウト)
ローストしたモルトを使った、コーヒーやチョコレートのような香ばしさが特徴の黒ビール。濃厚な味わいでありながら、爽快感のある軽い飲み口という、相反する個性を併せ持ちます。東京のネオンが照らす明るい夜や水辺の月夜をイメージした、軽やかで洗練された新感覚のスタウトです。
ABV(アルコール度数)：5％
【利用シーン】
・ゆったりとした時間と共に
・雨の日など、屋内で
・静かな会話や余韻を楽しむ
・水辺で月を眺めながら
【特徴】
・コーヒー/チョコレートのようなロースト香
・濃厚さと軽い飲み口の両立
【合うフード例】
・チョコレート、ブラウニー、ティラミス
・スモーク、燻製、ローストビーフ
・ムール貝の白ワイン蒸し
・生牡蠣
・塩キャラメルナッツ
ムーン・スタウト / MOON STOUT 月
■SHIBAURA BREWING 醸造家紹介：高 浩一(Koichi Takahashi)
1997年8月～2009年9月、茨城県の木内酒造合資会社にて常陸野ネストビール醸造責任者としてクラフトビール醸造に従事。その後、静岡のAoi Brewingのブルワリー立ち上げ、さらに静岡蒸溜所の立ち上げとウイスキー製造および製造スタッフ教育にも携わる。直近では、ニセコビール工場の立ち上げとブルワー教育における醸造顧問として勤務。2025年より、SHIBAURA BREWINGの醸造を担当。
たしかな経験と知識が生む酒づくりのスペシャリストとして、国内外のビールコンペティションでの受賞歴も多数。
醸造家紹介：高 浩一
■SHIBAURA BREWINGについて
SHIBAURA BREWINGは、「空を飲む。海を飲む」を合言葉に、芝浦の水辺の風景とともに味わうクラフトビールを芝浦にあるBLUE FRONT SHIBAURAで醸造しています。都市と自然が交わる芝浦・浜松町のコミュニティドリンクとして、空や海からインスピレーションを得て香りと味わいに落とし込み、海辺で、船の上で、東京の景色を眺めながら楽しめるビールとして展開しています。
SHIBAURA BREWING醸造所
4種のビール
■会社概要
会社名： 111株式会社
代表 ： 宮下 幸子
所在地： 〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1(BLUE FRONT SHIBAURA内2F)
TEL ： 03-6435-0336
Email ： info@111tokyo.com
設立 ： 2025年3月
サイト： https://111tokyo.com/
■商品等についてのお問い合わせ先
メール： takahashi@111tokyo.com
担当 ： 宮下、高橋
TEL ： 03-6435-0336
※公演写真データのご提供が可能です。ご希望の媒体社様はお問い合わせください。