ハワイ州、ホノルル（2026年6月1日）― ワイキキで常設公演を執り行うシルク・ドゥ・ソレイユ『アウアナ』（所在地：アウトリガー・ワイキキ・ビーチコマー・ホテル）は、2026年5月27日（水）、および28日（木）の2日間、ホノルル市と姉妹都市提携を結んでいる東京都渋谷区への無償の文化交流事業の一環として、区内の学校および医療機関を訪問しました。『アウアナ』のパフォーマンスやアーティストとの交流を通じて、ハワイ文化やアロハスピリット、神話・伝説でハワイの世界観を紹介し、地域社会の基盤となる学校と医療機関の従事者、生徒や患者の方々へ特別な時間を届けました。 今回訪問したのは、渋谷区立上原中学校、渋谷女子インターナショナルスクール、日本赤十字社医療センターの3施設です。本交流事業は、ホノルル市と渋谷区の姉妹都市提携を背景に、5月末に東京・恵比寿ガーデンプレイスで開催されたアロハフェスへ参加するための、『アウアナ』アーティストの来日に合わせて実施されました。

日本赤十字社医療センター

5月27日（水）は、日本赤十字社医療センターを訪問しました。センター内の中庭では、多くの患者や医療従事者に向け、『アウアナ』ならではの、息をのむアクロバットな演舞とフラを融合した特別パフォーマンスを披露しました。また、パフォーマンス終了後には、病棟を訪問し、患者やご家族との写真撮影やフェイスペインティングなどを通じて親睦を深め、会場は終始和やかな笑みに包まれました。 日本赤十字社医療センターは、「このような機会を設けることができ、患者さんおよび職員にとって心温まるひとときとなりましたことを大変嬉しく思っております。」と述べています。また、今回の医療施設訪問の実現に協力いただいたハワイ大学医学部疫学教授・岡田悠偉人氏は、「ハワイには、人とのつながりを何より大切にする「ALOHA」があります。シルク・ドゥ・ソレイユ『アウアナ』の訪問を通じて、こどもたちや患者さま、医療スタッフの皆様に笑顔とALOHAを届けられたことを誇りに思います。私たちもアウアナから大きなALOHAを頂きました。今回の交流を通じて生まれたつながりを大切にしながら、今後も日本とハワイの架け橋となり、医療分野における相互交流や連携の発展に貢献できれば幸いです。」とコメントしています。

渋谷区立上原中学校

5月28日（木）は、渋谷区立上原中学校を訪問し、約330人の学生および教職員を対象に交流プログラムを実施しました。プログラムでは、『アウアナ』の8つの章から構成されるストーリーや、作品にも登場するハワイの神話・伝説、フラの振付に込められた意味や表現について解説し、シルク・ドゥ・ソレイユならではのパフォーマンスを披露しました。さらに、参加型プログラムも行われ、生徒が実際にフラを踊ることでハワイ文化への理解を深める機会となりました。 渋谷区立上原中学校の加納一好校長は、「日頃得ることのできない経験をしてほしい。ハワイに行くことも、シルク・ドゥ・ソレイユを見に行くこともあまりできないので、とても貴重な機会になった。本校は『アート・デザイン』を特色として学校づくりを進めているが、アウアナはハワイをアートしたものだと感じている。思いをどう形にしていくかという本校のテーマにそった素晴らしい授業だった」と述べています。

渋谷女子インターナショナルスクール

同日の5月28日（木）には、渋谷女子インターナショナルスクールにも訪問し、72人の女子高校生を対象に特別授業形式による交流プログラムを実施しました。授業では、『アウアナ』を通じた文化発信、ハワイに根付くアロハスピリットを交えながら「自分自身のアイデンティティを大切にすること」の重要性について紹介しました。また、生徒たちは事前学習として『アウアナ』のパフォーマンス映像視聴に加え、ハワイ州観光局公式日本語サイト「allhawaii」 や、同局の公式ラーニングサイト 「アロハプログラム」 を通じて、ハワイの文化や歴史について理解を深めた上で交流に参加しました。 渋谷女子インターナショナルスクールの川原佑介教頭は、「渋谷区とホノルル市が姉妹都市として結ばれているご縁のもと、このような特別な授業を実現していただいたことに心より感謝申し上げます。『渋谷から世界へ』を体現する機会として、生徒たちの記憶に深く刻まれることと思います。」とコメントしています。

今年で2回目を迎えた『アウアナ』によるハワイ文化交流事業は、ハワイ文化やアロハスピリットを日本の皆様に紹介するとともに、地域とのつながりを深めることを目的に実施しました。『アウアナ』は、ハワイの文化・自然・神話・伝説をテーマにしたシルク・ドゥ・ソレイユ初の常設公演として、2024年12月よりワイキキで公演を行っています。今回の交流を通じて、日本の皆様にハワイ文化への理解や関心を深めていただくとともに、実際にワイキキで上演している『アウアナ』を体験いただくきっかけとなることを願っています。

アウアナについて

『アウアナ』は、シルク・ドゥ・ソレイユならではの壮大なエンターテインメントと、ハワイに古くから受け継がれる文化や神話を融合させた、唯一無二のライブショーです。迫力あるアクロバット、優雅なフラ、そして臨場感あふれるライブ音楽が一体となり、ハワイの自然、人々、そしてそこに息づく精神性を鮮やかに描き出します。本作では、世代を超えて語り継がれてきた物語や伝統を通じて、ハワイの美しさや力強さ、そしてアロハスピリットの魅力を体感していただけます。観る人を幻想的な世界へと誘う、感動あふれるパフォーマンスをぜひお楽しみください。 シルク・ドゥ・ソレイユ『アウアナ』概要 • 会場：アウトリガー・ワイキキ・ビーチコマー・ホテル、アウトリガー・シアター • 公演スケジュール：水曜日～日曜日（休演：月・火曜日） • 公演時間：１公演5:30pm~、2公演8:00pm（80分、休憩なし） • ウェブサイト：https://www.cirquedusoleil.com/ja/auana

シルク・ドゥ・ソレイユ・エンターテイメント・グループについて

シルク・ドゥ・ソレイユ・エンターテイメント・グループは世界をリードするライブ・エンターテインメント集団です。40年にわたって想像力の壁を打ち破り続けてきた歴史が証明するクリエイティブなアプローチを、マルチメディア・プロダクション、イマーシブ・エクスペリエンス、特別イベントなど、さまざまな形式で発揮してきました。1984年の設立から６つの大陸、86ヶ国で、じつに４億人を超える人々に感動を届けてきました。カナダを拠点とする同社は、現在約4,000人の従業員を擁し、そのうち1,200人以上が80を超える国籍のアーティストです。また、傘下にはBlue Man Group、VStar Entertainment Group、The Works Entertainmentがあり、シルク・ドゥ・ソレイユ エンターテインメント・グループは引き続き創造的な影響力を拡大しています。シルク・ドゥ・ソレイユ・エンターテイメント・グループに関する詳しい情報はcirquedusoleil.comをご参照ください。

アウトリガー・ホスピタリティ・グループについて

アウトリガー・リゾーツ＆ホテルズは、75 年以上にわたり、ハワイからフィジー、モーリシャス、タイ、モルディブなど環太平洋地区の人気リゾート地へグローバル展開を行ってきました。オリジナルブランドであるアウトリガー・リゾーツ、アウトリガー・ワイキキ・ビーチコマー・ホテル、アウトリガー・ワイキキ・パラダイス・ホテル、ハワイ・バケーション・コンド by アウトリガー、カパルア・ヴィラズ・マウイ、ホヌア・カイ・リゾート＆スパ・マウイなどに加え、グローバル展開している、他ホテルグループとの提携も積極的におこなっております。アウトリガーの最新情報は、アウトリガー公式ウェブサイトのほか、Facebook 日本語公式ページ、Instagram日本語公式アカウントでもご覧いただけます。