高性能1トン積載クラス商用EV「F11シリーズ」に３人乗りモデルが新登場

フォロフライ株式会社

商用電気自動車（EV）の企画・開発・販売を行うフォロフライ株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：小間 裕康、以下「フォロフライ」）は、1 トン積載クラス商用 EV「F11シリーズ（読み：エフジュウイチ）」の新たなラインアップとして、乗車定員を 3 名に拡張した「3人乗りモデル」を本日より受注開始いたします。

F11シリーズのバンタイプ「F11VS」

▪️ 新ラインアップ追加の背景

新たにラインアップに加わった3人乗りモデル

F11VSは、昨年のジャパンモビリティショーで初お披露目されて以降、2026年１月より販売を開始いたしました。ラストワンマイルから中距離輸送まで対応するF11シリーズの高性能 EV バンとして、全国各地のお客様にご採用いただいております。これまでのモデルは乗車定員が 2 名でしたが、「助手席のほかにもう 1 名乗車させたい」「複数名での乗務に対応したい」といったお客様からのご要望を多数いただいていました。このたび、そのニーズに応えるべく3人乗りモデルを新たにラインアップに加えることといたしました。

▪️3人乗りモデルについて

新たに設定した3人乗りモデルは、乗車定員を 2名から 3名に拡大したモデルで、バッテリー容量・航続距離・外寸をはじめ、安全装備・快適装備はすべて2名乗りモデルと共通です。荷物の積み下ろしに人手が必要なルート配送や、技術者・作業員を複数名乗せたまま現場へ直行する設備工事業など、引っ越し、建築、警備、イベント、保守メンテナンスなど幅広い業種で効果を発揮します。スムーズな運行をサポートする追従機能付きクルーズコントロールや、駐車時に安心な360°全方位モニターなどの安全装備のほか、シートヒーターやベンチレーションなど多くの快適性能（センターシート除く）も盛り込まれています。

３人乗りモデル 内装

価格はオープン価格で、一般財団法人環境優良車普及機構（LEVO）が執行する「令和７年度補正予算 商用車等の電動化促進事業（トラック）」（最大401万2,000円※）の制度を活用することができます。夜間充電プランなどお得な料金帯を組み合わせることにより、トータルコストでディーゼル車と同等水準を実現します。



※F11VSにおける事業用の補助基準額（情報はプレスリリース時現在）

【F11VS 2 人乗り・3 人乗り 比較】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/146817/table/18_1_d39238fdc2618c11657db498225cd734.jpg?v=202606020151 ]

【F11VS 装備】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/146817/table/18_2_ae29f644839d4de284e60ed070c99ce1.jpg?v=202606020151 ]

【会社概要】

会社名：フォロフライ株式会社

資本金：16億3,344万円（資本準備金、資本剰余金含）

創業：2021年８月

代表：代表取締役 小間 裕康

本社所在地：京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館

事業内容：電気自動車の開発販売、環境対応型インフラサービスの提供