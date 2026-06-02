イェスパー・ヤロネン氏 ヘッドコーチ就任のお知らせ

株式会社栃木日光アイスバックス

H.C.栃木日光アイスバックスは、2026-2027シーズンより、イェスパー・ヤロネン氏がヘッドコーチに就任することが決定いたしましたので、お知らせいたします。

ヤロネン氏は、ヨーロッパで培った高い戦術理解と分析能力を持ち、現代アイスホッケーにおけるスピード・判断力・組織力を重視したチーム作りに定評があります。

試合映像やデータ分析を活用しながら、相手や試合状況に応じた柔軟な戦術構築を行うことを得意としており、攻守両面で高い再現性を持ったホッケーを目指してまいります。

また、若手選手の育成や個々の能力向上にも力を入れており、チーム全体の競争力向上と継続的な強化につながる存在として、大きな期待を寄せております。

クラブが優勝を目指すうえで欠かせない存在として、新たなチーム作りを進めてまいります。

詳細は、以下ご覧ください。

■イェスパー・ヤロネン（Jesper Jalonen)

生年月日：1994年2月8日

出身地：フィンランド



選手経歴：Nikkarit U-16(フィンランド)→ Nikkarit U-17(フィンランド)

→ Nikkarit U-20(フィンランド)→Bruins(フィンランド)

→ Nikkarit U-20(フィンランド)→ Bruins(フィンランド)→PT-80(フィンランド)

→HC Giants Akatemia(フィンランド)→PT-80(フィンランド)



指導経歴：

2015-2016 P-H United U-17 アシスタントコーチ

2017-2018 HC Giants アシスタントコーチ

2018-2020 HC Giants ヘッドコーチ

2020-2022 JHT ヘッドコーチ

2022-2024 Hermes アシスタントコーチ

2024-2026 H.C.栃木日光アイスバックス アシスタントコーチ

2026- H.C.栃木日光アイスバックス ヘッドコーチ

<コメント>

"I am very excited and honored to be trusted with this opportunity. I'm happy that I can stay with Icebucks, I really enjoyed my first two seasons. We will do our best to bring success to Nikko. I hope to see all our passionate and loyal fans supporting us at the Kirifuri Ice Arena.

Let's make it an unforgettable season, together."

この機会を任せていただき、大変嬉しく、光栄に思います。アイスバックスで監督が出来ることを嬉しく思います。これまでの2シーズンは本当に充実したものでした。私たちは、日光に勝利をもたらすべく

全力を尽くします。熱心にサポートしてくれるファンの皆様が、霧降アイスアリーナで私たちを応援してくださることを楽しみにしています。皆さんと一緒に、忘れられないシーズンにしていきましょう。