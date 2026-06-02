AIを学ぶ人から、AIを使って任す人へ。Zenmetry、60日間の超・伴走型AIエージェント化プログラムを6月より開始

株式会社Zenmetry

株式会社Zenmetry（本社：東京都港区、代表取締役：長友好江、以下「Zenmetry」）は、2026年6月より、生成AIを活用し経営・事業・業務を拡張したい非エンジニアの経営者・事業責任者向けに「超・伴走型60日間 AIエージェント化プログラム」を開始することをお知らせいたします。本プログラムは、Claude CoWork / Microsoft Copilot Coworkを活用した単なるAI研修ではなく、各社の実際の業務フローに合わせてAIエージェントを個別設計・実装し、“AIに仕事を任せられる状態”まで伴走支援する業務実装型プログラムです。本プログラムのオンライン説明会は2026年6月16日(火)12:00から開催、サイトでは30分の無料相談を受け付けます。





＜背景＞

・生成AI活用方針定める日本企業は49.7%まで増加、

一方、導入課題最多は効果的な活用法わからない

総務省「令和7年版 情報通信白書」によると、日本の生成AI利用率は26.7%にとどまり、米国68.8%、中国81.2%と比較して大きな差があります。一方、日本企業の生成AI活用方針を定める企業は49.7%まで増加しており、AI活用への関心は急速に高まっています。一方で、日本企業における生成AI導入課題として最も多く挙げられているのが、「効果的な活用方法がわからない」という課題です。（参照元：https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/nd112220.html(https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/nd112220.html)）





・生成AI活用情報は入手容易、一方で非エンジニアのビジネスパーソンが自社に落とし込むのは困難

現在、イベント・講座・YouTube・SNSなどを通じて生成AIに関する情報取得は容易になりましたが、実際に自社業務へ落とし込み、「AIに業務を任せられる状態」まで実装できている企業はまだ限定的です。特に、非エンジニアの経営者・事業責任者にとっては、環境構築/ 業務設計/ AIへの指示設計/ 運用定着などが大きなハードルとなっています。





・実現したいのは生成AIの外注化ではなく、経営者と事業責任者のAIエージェント化力を高めること

Zenmetryは、こうした現状に対して、AIの一歩を踏み出したい経営者・事業責任者を対象として、経営や事業、日々の業務を深く理解している人自身が、自社業務をAIエージェントへ渡し、事業を拡張していくことが重要だと考えています。生成AIの作り方、使い方、育て方を60日間の超・伴走型AIエージェント化プログラムの提供に至りました。







＜概要＞

・サービス名：超・伴走型60日間 AIエージェント化プログラム

・コンセプト：外注ではなく、経営者と事業責任者自身がAIエージェントを使い、育てる力を。

・プログラムの特徴：本プログラムは、完成品を渡して終わる支援ではありません。家庭教師のような安心できる距離感を大切にしながら、経営や事業の文脈を一緒に整理し、AIエージェントに任せられる業務へ翻訳し、実際に作るプロセスを通じて、自分で使い続けられる力を育てます。まずは60日間で、小さく作り、使いながら育てます。経営や業務の暗黙知は、一度で完璧には書き出せません。まずは小さなSkill v1.0を作り、実務で使って違和感を拾い、一緒に次のバージョンへ育てていきます。

・対象者：非エンジニアで、経営や業務の深い知見をAIエージェントに渡して業務を拡張したい経営者、事業責任者

・対象生成AI：Claude CoWork / Microsoft Copilot Cowork

・価格：\498,000（税込）～

・内容：週1回 60分のオンライン伴走 × 8回、経営・事業課題からのテーマ整理、1つの業務テーマを題材にしたSkill設計・作成伴走、レビュー・改善の進め方ガイド、期間中のオンライン相談対応

・提供開始：2026年6月

・プログラム導入オンライン説明会：2026年6月16日(火)12:00-13:00

申込みはこちら https://peatix.com/event/5026363/view(https://peatix.com/event/5026363/view)

・30分無料相談：サイトより受付中 https://zenmetry.net/(https://zenmetry.net/)

・プログラムにかける代表の思いなどは、Noteにて公開しております。

https://note.com/yoshie_nagatomo/n/n7f2b5a8f5163

＜コメント：Zenmetry代表 長友好江＞

＜コメント：Zenmetry代表 長友好江＞

「当社では、AIは使いこなせる人だけのものではないと考えています。人がツールに合わせるのではなく、ツールが人に合わせる時代になりました。Zenmetryは、誰でもAIに仕事を任せられる状態を作ることで、人が本来やるべき創造的な仕事に集中できる世界を目指します。」

◼︎会社概要

社名：株式会社Zenmetry

代表者：代表取締役 長友好江

所在地：東京都港区虎ノ門二丁目2番1号

ホームページ：https://www.zenmetry.net(https://www.zenmetry.net)

企業理念や創業の背景などは、ゼンメトリー代表取締役 長友好江のNoteにまとめております。

https://note.com/yoshie_nagatomo/(https://note.com/yoshie_nagatomo/)





◼︎受賞歴・採択実績

・GLOBAL GEEK AUDITION 優勝、オーディエンス賞（2022年2月）

参考： https://gsacademy.jp/column/tky-018/(https://gsacademy.jp/column/tky-018/)

・JETRO、Plug and Play Japan主催 Global Preparationコース 採択（2022年9月）

・GLOBOS主催 G-STARTUP 6th batch, Incubate Track採択 （2023年2月）

・JETRO主催 J-STARX シリコンバレー派遣 採択（2023年7月）

・X-HUB TOKYO、STARTUPS OUTBOUND PROGRAMシリコンバレーコース（2023年9月）

・東京都主催APT Women、8期生 国内プログラム/海外プログラム（シリコンバレー）（2023年9月）

・代表長友好江が一般社団法人スタートアップ協会理事に就任（2024年2月）

・EYアクセラレータープログラム 第5期（2024年2月）

・東京都女性起業家ユニコーン創出プログラム（2025年2月）

・米国LAUNCH主催 Founder University Tokyo Cohort1採択（2026年1月）