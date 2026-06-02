【予告】GARRACKより、日本を代表するアニメ作品と伝統工芸を融合させた、コラボレーションウォッチが登場。6月下旬発売予定。

株式会社ウエニ貿易

株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長 宮上光喜）のキャラクターコラボレーション専門ブランド『GARRACK (ギャラック)』から、圧倒的な存在感で時代を彩った「あの作品」を伝統工芸で表現した、日本製機械式時計が登場します。

商品の詳細、発売日等の詳細は、近日中にSNS・HP等で発表いたしますので、フォローしてお待ちください。

GARRACK公式サイト

https://world-wide-watch.jp/c/brand/gar

GARRACK公式X

https://twitter.com/GARRACK_watch

GARRACK公式インスタグラム

https://www.instagram.com/garrack_japan/

GARRACK公式フェイスブック

https://www.facebook.com/GarrackJapan/

「GARRACK（ギャラック）」とは

日本が誇るキャラクターとファッションを高次元で融合させたライフスタイルブランドです。厳選された素材を使用し、大人の日常生活に溶け込むこだわりのデザインで、キャラクターの魅力を日々の暮らしに取り入れることができます。上質なアイテムで、心が躍るような特別な瞬間をお楽しみください。

GARRACK公式サイト https://world-wide-watch.jp/c/brand/gar

発売元：株式会社ウエニ貿易

時計、ファッション雑貨、フレグランス等のブランドを取り扱う専門商社。輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。ヴェルサーチェウォッチやフルラウォッチの日本総代理店を務める一方、メーカーとしてエンジェルハートやGARRACKを開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。

ウエニ貿易公式サイト https://www.ueni.co.jp/