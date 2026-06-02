【東京グレートベアーズ】大前隆貴選手 契約継続のお知らせ

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株式会社グレートベアーズ

このたび、東京グレートベアーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久保田健司）は、大前隆貴選手との2026-27シーズン選手契約（継続）が決まりましたので、お知らせいたします。


引き続きご支援・ご声援をよろしくお願いいたします。


■大前 隆貴（おおまえ・りゅうき）選手プロフィール



【ポジション】リベロ


【 生年月日 】2002年11月21日（23歳）


【 出 身 】愛知県名古屋市


【身長／体重】174cm／74kg


【 利き腕 】左


【 経 歴 】星城高校→愛知学院大学→東京グレートベアーズ


【背番号】29





■大前 隆貴 選手コメント


いつも応援、サポートありがとうございます。2026-27シーズンも東京グレートベアーズでプレーできることを嬉しく思います。


今年も笑顔を忘れず全力で、そして感謝の気持ちを忘れずに頑張ります。そして、たくさんの勝利とバレーボールの楽しさを届けられるシーズンにします。今シーズンも応援よろしくお願いします。


■クラブ運営会社


社名：株式会社グレートベアーズ


所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階


代表者：代表取締役　久保田健司


設立：2022年5月


業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動


ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/