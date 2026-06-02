【東京グレートベアーズ】大前隆貴選手 契約継続のお知らせ

株式会社グレートベアーズ

このたび、東京グレートベアーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久保田健司）は、大前隆貴選手との2026-27シーズン選手契約（継続）が決まりましたので、お知らせいたします。

引き続きご支援・ご声援をよろしくお願いいたします。

■大前 隆貴（おおまえ・りゅうき）選手プロフィール

【ポジション】リベロ

【 生年月日 】2002年11月21日（23歳）

【 出 身 】愛知県名古屋市

【身長／体重】174cm／74kg

【 利き腕 】左

【 経 歴 】星城高校→愛知学院大学→東京グレートベアーズ

【背番号】29

■大前 隆貴 選手コメント

いつも応援、サポートありがとうございます。2026-27シーズンも東京グレートベアーズでプレーできることを嬉しく思います。

今年も笑顔を忘れず全力で、そして感謝の気持ちを忘れずに頑張ります。そして、たくさんの勝利とバレーボールの楽しさを届けられるシーズンにします。今シーズンも応援よろしくお願いします。

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/