【東京グレートベアーズ】大前隆貴選手 契約継続のお知らせ
株式会社グレートベアーズ
このたび、東京グレートベアーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久保田健司）は、大前隆貴選手との2026-27シーズン選手契約（継続）が決まりましたので、お知らせいたします。
引き続きご支援・ご声援をよろしくお願いいたします。
■大前 隆貴（おおまえ・りゅうき）選手プロフィール
【ポジション】リベロ
【 生年月日 】2002年11月21日（23歳）
【 出 身 】愛知県名古屋市
【身長／体重】174cm／74kg
【 利き腕 】左
【 経 歴 】星城高校→愛知学院大学→東京グレートベアーズ
【背番号】29
■大前 隆貴 選手コメント
いつも応援、サポートありがとうございます。2026-27シーズンも東京グレートベアーズでプレーできることを嬉しく思います。
今年も笑顔を忘れず全力で、そして感謝の気持ちを忘れずに頑張ります。そして、たくさんの勝利とバレーボールの楽しさを届けられるシーズンにします。今シーズンも応援よろしくお願いします。
■クラブ運営会社
社名：株式会社グレートベアーズ
所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階
代表者：代表取締役 久保田健司
設立：2022年5月
業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動
ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/