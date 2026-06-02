＜ 各日数量限定 ＞ブランド誕生以来初の新商品！タヒチ産バニラに、雪塩が寄り添う『塩バニラミルフィユ』を【VANISTA(バニスタ)】より、6月5日（金）から新発売。

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区）は、希少なタヒチバニラで気品あふれる至高の味わいを生み出すスイーツブランド【VANISTA(バニスタ)】 より、ブランド誕生以来初の新商品『塩バニラミルフィユ』を2026年6月5日(金)から期間限定で新発売いたします。

パッケージに配した「バニラの女神」越しに広がる、真夏のタヒチビーチ

【VANISTA(バニスタ)】は、希少なタヒチバニラで気品あふれる至高の味わいを生み出すスイーツを展開する、2025年に誕生した新ブランドです。

ブランド誕生以来初の新商品『塩バニラミルフィユ』は、ホワイトチョコとあわせた塩バニラクリームに、キャラメリゼした繊細なパイを重ねた、VANISTAが提案する“夏のバニラ”の逸品です。軽く冷やしていただくことで、いっそう澄んだ口どけとともに涼やかな趣が際立ちます。タヒチ産バニラ※2のエキゾチックな香りに、沖縄県宮古島の雪塩が寄り添う、まろやかな塩味をお楽しみください。

パッケージには、淡くて涼し気なブルーを採用し、中央に配した「バニラの女神」の向こうには、鮮やかな真夏のタヒチビーチが広がります。タヒチバニラのエキゾチックな香りと、見た目が爽やかなパッケージは、大切な方へのサマーギフトにはもちろん、夏の疲れを癒す、自分へのご褒美にもおすすめです。

タヒチに想いを馳せる特別なひとときを、ぜひこの機会にご堪能ください。

※1※年度により収穫量は変動あり

※2バニラ中タヒチ産バニラ54％

◆商品概要

【商 品 名】塩バニラミルフィユ<各日数量限定>

【入数・価格】4個 1,512円（税込）

【発 売 日】2026年6月2日（火）～

※期間限定商品の為、無くなり次第終了

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら ＞(https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr)

◆VANISTA(バニスタ) 定番商品のご紹介

◇バニラサンドクッキー

タヒチ産バニラの華やかな香りと、宮古島の雪塩のまろやかな旨みを練り込みサクサクに焼き上げたクッキーで、芳醇なバニラチョコをサンドしたクッキー。ひと口かじれば軽やかにほどけ、口の中いっぱいに広がるバニラの香りは余韻まで楽しめるVANISTAの看板商品です。

9個入 : 1,404円（税込）

14個入 : 2,160円（税込）

※バニラ中タヒチ産バニラ61％使用。

◇バニラブッセ<各日数量限定>

タヒチ産バニラと北海道産小麦のふんわりと軽やかな生地で、

グラスフェッドバターとバニラで仕立てたコク深いバニラクリームをサンドしたブッセ。

やわらかな口あたりと芳醇な香りが重なり合う、

口いっぱいにエキゾチックで優雅な余韻が広がります。

4個入り：1,728円(税込)

※バニラ中タヒチ産バニラ36％使用。

※グラスフェッドバターとは、放牧酪農により飼育された乳牛のバターです。

牧草主体で育ち、飼料は補助的な使用にとどめています。

◇バニラフルール <各日数量限定>

小さな花のかたちに模ったタヒチ産バニラを練り込んだ可憐なサブレに、バニラホワイトチョコとバニラミルクチョコをひとつひとつ丁寧に絞り、サンドしました。仕上げに粉糖を纏わせ、華やかで愛らしい印象に。蓋を開けた瞬間に広がるバニラの芳醇な香り、サクッと軽やかなサブレとなめらかなチョコのコントラスト。バニラの奥深い魅力を存分にお楽しみください。

16個入：3,024円(税込)

※バニラ中タヒチ産バニラ97%使用。

◇バニスタセレクション

タヒチ産バニラの華やかな香りで仕立てた、スイーツを詰め合わせたギフトボックス。

お菓子によって異なる食感と香りを一度に楽しめ、大切な方への贈り物や、自分へのご褒美にもぴったりです。

13個入：3,240円（税込）

23個入：5,400円（税込）

◇バニラケーキ<各日数量限定>

タヒチ産バニラとグラスフェッドバターで焼き上げたバニラダマンド生地に、芳醇でなめらかなバニラガナッシュと華やかなバニラムースを重ねたVANISTA特製のケーキ。

仕上げに艶やかなバニラのグラサージュを纏わせました。

ひと口ごとに豊かに広がる奥深い香りととろける口どけ、上品な甘さを重ね合わせた、バニラの虜になる逸品です。

1ホール：2,808円(税込)【冷凍】

※バニラ中タヒチ産バニラ34％使用。

※バター中グラスフェッドバターを90％使用。

グラスフェッドバターとは、放牧酪農により飼育された乳牛のバターです。牧草主体で育ち、飼料は補助的な使用にとどめています。

◇バニラフィナンシェ

タヒチ産バニラの華やかな香りと、グラスフェッドバターを合わせ、しっとり香ばしく焼き上げたフィナンシェ。

百花蜜と宮古島の雪塩が甘さに奥行きをもたらし、隠し味のガストリックソースがやさしい酸味を添えます。

豊かに調和した風味が余韻まで続く逸品です。

4個入：1,296円(税込)

※バニラ中タヒチ産バニラ39％使用。

※バター中グラスフェッドバターを91％使用。

グラスフェッドバターとは、放牧酪農により飼育された乳牛のバターです。牧草主体で育ち、飼料は補助的な使用にとどめています。

◆VANISTA(バニスタ） ブランドストーリー

バニスタは、

タヒチバニラの豊かな香りを引き出す菓子職人。

タヒチで出逢った「バニラの女神」を心に描き、

気品あふれる至高のバニラスイーツを作り上げます。

ひと口食べれば、バニラの女神に出会い、

優雅な余韻が五感を包み込みます。

甘く深く、楽園の余韻に包まれる

大人のバニラスイーツです。

◆店舗情報

店舗名称：VANISTA(バニスタ) 西武池袋本店

住 所：〒171-8569 東京都豊島区南池袋1-28-1

西武池袋本店地下1階 デパチカ スイーツ＆ギフト

電話番号：03-6709-2500

営業時間：10:00-20:00 ※館の営業時間に準ずる

◆公式サイト

HP：https://sucreyshopping.jp/vanista

Instagram：https://www.instagram.com/vanista_official_/

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、

オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ、ミリ ミリ