【会いに行けるアイドルVTuber】『らびぱれ!!』、葵空かのん初作詞の渾身の新曲「Dear Blue」MV解禁！6/7(日)開催の新宿リアルライブに向け期待最高潮！

株式会社Blackbox[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4YYYmMJ5OVo ]

株式会社Blackbox（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：坂本龍優）が運営する、バーチャルとリアルの両軸で活動する2.5次元アイドルVTuberプロダクション「ラブボックス」。 所属ユニット『らびぱれ!!』は、2026年6月1日（月）、オリジナル楽曲「Dear Blue」のミュージックビデオを公式YouTubeチャンネルにて公開いたしました。

本楽曲は、6月7日（日）に新宿で開催されるオフラインライブにて初披露を予定。ファンクラブ先行チケットは完売となっており、現在一般販売チケットが残りわずかとなるなど、大きな注目を集めています。

■メンバー「葵空かのん」が作詞に挑戦！等身大の想いを乗せた新曲「Dear Blue」

今回公開された「Dear Blue」は、メンバーの「葵空かのん」が自ら初の作詞を手掛けた一曲です。

ファンへの感謝、そして未来へ向かって進む強い意志など、バーチャルとリアルで生きる彼女だからこそ紡げる等身大のメッセージが、エモーショナルなメロディに乗せて描かれています。

実力派クリエイター陣による繊細なサウンドと、切なくも美しい映像美が融合したMVは必見です。

【楽曲情報】

【 Sound 】

作詞：葵空かのん

作曲：吉田 司 / 関根佑樹

編曲：関根佑樹

Guitar：Ne-ze

Recording Engineer：広島拓弥

Mixing Engineer：広島拓弥

Mastering Engineer：三好翔太

【 Movie 】

illustrator：Raina

Movie：かずらけい

■ FCチケットは完売！6/7(日) 新宿での月例リアルライブで待望の初披露

新曲「Dear Blue」は、2026年6月7日（日）に東京・新宿で開催されるオフラインライブ「らびぱれ!! Mini Live ~ Love Letter ~」にて、ファンを前にしたライブパフォーマンスが初披露されます。

本公演のファンクラブ先行チケットは既に完売。現在受付中の一般販売分も残りわずか。

「葵空かのん」「狗森よもぎ」の2人が、画面を飛び出して魅せる圧倒的なステージにぜひご注目ください。

【イベント概要】

イベント名： らびぱれ!! Mini Live ~ Love Letter ~

日程： 2026年6月7日（日）

時間： 開場 11:45 ／ 開演 12:30（※15分前より整列開始）

会場： BUZZ music LABO Shinjuku（東京都新宿区歌舞伎町2-19-17 石川ビルB1階）

料金： 3,000円（＋1ドリンク）

チケット販売サイト：https://lovvebox.zaiko.io/e/0607-loveletter(https://lovvebox.zaiko.io/e/0607-loveletter)

■ オンラインとオフラインを繋ぐ――VTuber界の新たなスタンダードを築く「ラブボックス」の挑戦

VTuberの枠に捉われない「2.5次元アイドルVTuberプロダクション」として急成長を遂げている「ラブボックス」。

当事務所は「自社で毎月リアルに会いに行けるライブ」を定期開催しており、バーチャルな存在でありながら、リアルな空間でファンと熱量を共有できる独自のカルチャーを確立しています。

さらに、オンライン上では「毎月の歌枠リレー」を主催。シーンの垣根を超えて様々な才能を巻き込み、VTuber界隈全体の音楽シーンを大きく盛り上げるハブとしての役割も担っています。

画面の向こう側の配信（オンライン）と、目の前で体感するステージ（オフライン）。その両方をハイブリッドに駆け抜ける「ラブボックス」および『らびぱれ!!』の今後の展開に、どうぞご期待ください。

タレント情報

■らびぱれ!!葵空かのん（あおぞらかのん）

らびぱれ!!︎の歌唱担当。

もう一度「自分の意思で夢を選ぶ」ために立ち上がったVsinger。 あのとき描けなかった青春の続きを、今ファンと一緒に描いていく。配信での親しみやすさからは想像もつかない、圧倒的な歌声とダンスパフォーマンス力。特に、3次元の姿で踊るショート動画はミリオン再生を突破！ 完璧ではないからこそ、挑み続けるその背中で、「夢を持つことを怖がらなくていい」ということを証明し続けます。

X：https://x.com/kanon_lvv(https://x.com/kanon_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@kanon_lvv(https://www.youtube.com/@kanon_lvv)

公式LINE：https://lin.ee/Rki6TZ2 (https://lin.ee/Rki6TZ2)

狗森よもぎ（いぬもりよもぎ）

らびぱれ!!︎の頭脳担当。

VTuberであり、プロの雀士でもあるオールマイティな才能の持ち主。 作詞やクリエイティブ制作を自ら手がける司令塔です。 ファンにとっての安心できる場所となり、かのんとともに「頑張らなくても夢を持っていい世界」を創造しています。 彼女の紡ぐ言葉と音楽は、一歩踏み出そうとする人々の再挑戦をそっと照らします。

X：https://x.com/yomogi_lvv(https://x.com/yomogi_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@yomogi_lvv(https://www.youtube.com/@yomogi_lvv)

公式LINE：https://lin.ee/P3GWyvJ(https://lin.ee/P3GWyvJ)

らびぱれ!!︎

会いに行けるアイドルVTuber

「Love + Vivid + Palette」が由来。パレットのように個性的なアイドルがキラキラと色鮮やかに輝くパフォーマンスで、バーチャルでもリアルでも楽しむことができるエンタメを届けている。

「会いに行ける」をコンセプトに、毎月自社で展開するリアルライブを通じ、ファンとの直接的な交流を大切に活動。バーチャルな存在でありながら、リアルのステージで歌い踊る独自のスタイルで注目を集めている。

X：https://x.com/lovvipale_lvv(https://x.com/lovvipale_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@lovvipale_lvv(https://www.youtube.com/@lovvipale_lvv)

公式LINE：https://lin.ee/sXkMbFz (https://lin.ee/sXkMbFz)

ラブボックスについて

会社概要

『ラブボックス』は、会いに行ける女性アイドルVTuberプロダクションです。

バーチャル世界では日々の楽しい体験を広く届け、リアル世界ではここでしか体験できない特別なエンターテインメントをお届けします。

・ラブボックス公式サイト：https://lovvebox.com/

株式会社Blackboxについて

株式会社Blackboxは、バーチャルでもリアルでも楽しめる2.5次元VTuberエンターテイメントをお届けすることをミッションにしたスタートアップ企業です。

・名称：株式会社Blackbox

・代表者：代表取締役CEO 坂本龍優

・所在地：東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN棟30階

・企業HP：https://blackbox-inc.com/