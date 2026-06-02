アニメ『文豪ストレイドッグス わん！２』とタピオカドリンクのお店「Bull Pulu」が6月11日（木）よりコラボ開催決定！
株式会社Bull Pulu（本社：東京都豊島区、代表取締役会長:加藤 二朗 代表取締役社長:忠岡 鴻謹）は、2026年6月11日(木)よりタピオカドリンクのお店「Bull Pulu」各店舗にてアニメ『文豪ストレイドッグス わん！２』とのコラボキャンペーンを開催いたします。
■コラボキャンペーン概要
アニメ『文豪ストレイドッグス わん！２』×「Bull Pulu」コラボキャンペーン
開催期間：2026年6月11日（木）～6月28日（日）
開催店舗：Bull Pulu各店舗
アニメ『文豪ストレイドッグス わん！２』×「Bull Pulu」コラボ特設ページ
https://bullpulu.com/bungosd-wan/
■コラボメニュー
中島敦・太宰治・芥川龍之介・中原中也をイメージしたコラボメニューが登場！
描き下ろしイラストを使用したストローデコやピックと併せて、ぜひコラボメニューをお楽しみください！
コラボメニューをご注文いただいた方には、１品につき１枚、「コラボ限定コースター(全4種/ランダム)」をプレゼントいたします。
■コラボグッズ
描き下ろしイラストを使用したコラボグッズを各種販売いたします。
また、店頭ではコラボグッズを2,200円（税込）ご購入ごとに「限定イラストカード(全4種/ランダム)」も１枚プレゼントいたします。
さらに、オンラインショップ（GKストア）でも6月11日（木）13時よりコラボグッズを販売いたします。
オンラインショップ特設ページ（GKストア）
https://www.store-gk.com/
※オンラインショップでのご購入は特典対象外となります。予めご了承ください。
※本グッズは会期終了後、コラボ店舗以外でも販売する場合がございます。
■コラボ装飾
店内には、描き下ろしイラストを使用したスタンディパネルも！
■注意事項
※画像‧写真は全てイメージです。
※コラボの詳細、注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。
※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
■会社概要
【株式会社Bull Pulu】
代表者：代表取締役会長 加藤 二朗
代表取締役社長 忠岡 鴻謹
設立：2008年5月
本社：〒170-0003
東京都豊島区駒込1-29-8 仲尾ビル3階
資本金：3,000万円
事業内容：「Bull Pulu」の直営事業‧フランチャイズビジネス
URL： https://bullpulu.com/
(C) 朝霧カフカ・かないねこ・春河35／ＫＡＤＯＫＡＷＡ／文豪ストレイドッグス わん！製作委員会