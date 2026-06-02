”LOULOU WILLOUGHBY(ルル・ウィルビー)が2026 PRE FALL COLLECTIONを6月2日(火)より公開。

株式会社ファーイーストカンパニー

LOULOU WILLOUGHBY(ルル・ウィルビー)は、睡蓮を思わせるジャガード柄など、初秋の湖畔の情景を織り込んだコレクション「Autour de Lac」を6月2日(火)より公開します。

コレクションページはこちら :https://www.allureville.com/loulouwilloughby/feature/26aw_lou_prefall?apias_s_id=42074

■PRE FALL COLLECTION

湖畔の風景からインスピレーションを得たコレクション。

初秋の湖に広がる静かな水面、そこに浮かぶ睡蓮、そして朝夕に立ち込める白い霧。

フランス・ロワール地方のアゼ ル リドー城が湖面に映る幻想的な景色をイメージしています。

日差しの重みや草木の色彩、そして静寂さを表現し、霧のようなホワイトや睡蓮を思わせるジャガード柄など、初秋の湖畔の情景を織り込んだコレクションです。

LOULOU WILLOUGHBY 秋の新作は本日6/2(火)より、公式ウェブサイトにて公開。

是非ご覧ください。

Blouse \47,300 / Skirt \59,400

Jacket \110,000 / Skirt \66,000Blouse \29,700 / Skirt \27,500Dress \62,700Dress \110,000Blouse \59,400 / Skirt \34,100

コレクションページはこちら :https://www.allureville.com/loulouwilloughby/feature/26aw_lou_prefall?apias_s_id=42074アイテム一覧はこちら :https://www.allureville.com/loulouwilloughby/items?ss=all&mc=lou_collection_26aw_all

LOULOU WILLOUGHBY/ルル・ウィルビー

ルル・ウィルビー 彼女のアンテナにかかるものはすべて捉えて素敵にスタイリングするのが彼女の日常。パーティーのお誘いも多い彼女は、ドレスのワードロープも豊富でデイリーアイテムにうまく組み合わせて独自のファッションセンスでカジュアルダウン。

そんな架空の女性、ルル・ウィルビーのクローゼットをイメージしたブランド。

・SHOP LIST：https://loulouwilloughby.com/shop/

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