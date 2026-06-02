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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年6月2日（火）夜10時より、「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の第6話を放送いたします。

本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショーです。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2,000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していきます。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務めています。

■西澤アナ、ハイスぺ歯科医師＆美容外科医と連続”婚活”デート

森香澄が思わず涙、年収1億円男性の“婚約破棄”後の素顔に「結構グッときた」

第6話では、冒頭から波乱の幕開けに。年収ランキング1位で年収1億円の東大卒エリート・チェンと婚約継続中だった27歳人気モデル・なつえが、まさかの“婚約破棄”を決断します。なつえの苦しい胸の内を知り、別れを受け入れたチェンの一途な想いと切ない本音に、スタジオの森香澄も「チェンさんは正直、感情があまりないタイプかと思っていた。でも心の中でこれだけ想っていたんだなと、結構グッときました」と思わず涙を流す場面も。チェンの両親に挨拶に行くなど、順風満帆に見えた2人の切なすぎる別れとは…。

一方、前回の放送でイケメンテレビ局員と“婚約破棄”となった現役アナウンサーのゆかは、婚活アドバイザー・植草美幸氏のおすすめにより、チェンと並び年収ランキング1位の30代前半美容外科医や、“全国から患者が集まる凄腕歯科医歯科といった、新たなハイスぺ男性たちとの連続“婚活”デートへ向かいます。結婚後のライフスタイルや子育ての価値観をリアルにすり合わせる中で、ゆかは直面する現実とは…？ハイスぺ男性たちとの連続デートで、ゆかは結婚の未来を描く相手を見つけることができるか…。

さらに、前回年収3000万円のハイスぺ経営者・ヒロキと「ゼロ日婚約」を結び、幸せいっぱいの同棲生活を送る34歳美人経営者のあやかに、まさかの大事件が勃発。予想だにしなかった激動の展開を迎えます。

そして、番組終盤では、結婚式を目前に控えた彼女たちの運命を大きく揺るがす“衝撃の特別ルール”が解禁。残りわずかな期間で彼女たちは誰を選び、どのような結末を迎えるのか…。『時計じかけのマリッジ』第6話は、6月2日（火）夜10時より放送です。ぜひご覧ください。

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■ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』概要

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＜第6話＞

第6話放送日時：2026年6月2日（火）夜10時～ ※毎週火曜夜10時より最新話無料放送

第6話放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/F9CAQds37VGRQK

番組トップページ： https://abema.tv/video/title/90-2058

番組公式HP：https://www.tokeimarrige.com/

番組公式Instagram：https://www.instagram.com/tokemari_official

※SNSにおける番組公式ハッシュタグは「#時計じかけのマリッジ」「#とけマリ」です。

【参加】

中野綾香

西澤由夏

徳本夏恵

【スタジオMC】

サバンナ・高橋茂雄

夏菜

エルフ・荒川

森香澄

※画像をご使用の際は、【(C)AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/