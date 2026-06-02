オンラインセミナー「忙しい広報・営業担当者のためのCanva活用術」を2026年6月24日（水）開催

株式会社Too

クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太、以下Too）は、オンラインセミナー「忙しい広報・営業担当者のためのCanva活用術」を2026年6月24日（水）に開催します。

プレスリリースやLPのバナー、SNSの投稿画像、営業の提案資料など、日々の仕事ではさまざまな制作物が必要です。一方で、デザイン専任ではない担当者が制作業務を担うケースが多く、本業の時間が圧迫されてしまうといった悩みを抱える方も少なくありません。

本セミナーでは、世界中のビジネスパーソンが使う次世代のクリエイティブインフラとして高い評価を得ている「Canva（キャンバ）」をご紹介します。デザイン未経験の方でも直感的に、ハイクオリティのクリエイティブ制作を目指せるデザインツールです。基本機能や最新AI機能、個人版と法人版の違い、実際の導入事例まで、すぐに業務で活かせる情報をまとめてお届けします。

制作時間を短縮しながら、アウトプットのクオリティも妥協したくない、広報やマーケティング、営業担当者におすすめの内容です。

■タイトル

忙しい広報・営業担当者のためのCanva活用術 - AI機能から法人導入まで徹底解説 -

■セミナーお申し込み及び詳細

https://www.too.com/event/2026/canva_07/

■このような方におすすめです

・広報担当として、SNS投稿や告知物を自分で作成する機会が多い方

・営業資料や提案書をビジュアルでもっと伝わるものにしたい営業担当者

・限られた予算の中で、広告クリエイティブのクオリティを上げたい方

・デザイナーに都度依頼せず、社内でコンテンツを内製化したいと考えている方

・AIを活用して、広告・販促物の制作スピードを上げたい方

・Canva個人版と法人版の違いを知りたい方

■ご紹介する製品

オンライングラフィックデザインツール「Canva（法人向け）」

■講師

SB C&S株式会社

ICT事業本部 クラウドソフトウェア推進本部

中野 礼菜 氏

株式会社Too

ソリューションサービス部

島田 初音



※プログラム内容、講師は都合により予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■日時

2026年6月24日（水）15:00 - 16:00

■会場

Zoomウェビナーでのオンライン開催

■参加費

無料（事前申込みが必要です）

■主催

株式会社Too

■協力

SB C&S株式会社

同件に関するお問い合わせ先

株式会社Too ソリューションサービス部

E-Mail sls_info@too.co.jp

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル