丸文、6月10日から開催の「InteropTokyo2026」に出展

丸文株式会社

エレクトロニクス商社の丸文株式会社（代表取締役社長 兼 CEO︓堀越裕史、本社︓東京都中央区、以下、丸文）は、6月10日（水）に幕張メッセで開催される「Interop Tokyo 2026」に出展します。

また、国内最大級のインターネットテクノロジー総合イベント「Interop Tokyo 2026 / Data Center Summit」にも出展いたします。

インフラの高度化と自動化を加速させる最新技術を「データセンター」「テレコム」「放送・電力」の3つの領域に分類し、国内外のリーディングベンダーによる実機デモを交えて端的にご紹介します。

Interop Tokyo 2026の概要

展示内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166754/table/90_1_5a7a9bd21eaa7c1195578540042105ae.jpg?v=202606020551 ]展示会招待券お申込み（無料）サイト :https://forest.f2ff.jp/login?project_id=20260601&_gl=1*elkejf*_gcl_aw*R0NMLjE3Nzk5NTIwODEuQ2owS0NRand6OV9RQmhEX0FSSXNBRG5TQ2ZCOTNnbW9QRUNlNmN6NE1LWHhlUGV1T2tjaHJQT1JpVmlsRklyenhvZUl4Wmh6OG1VMHktUWFBalcxRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTM4ODMyNTIuMTc3OTk1MjA4MQ..&_ga=2.93402968.457949776.1779952083-842609824.1779952081&_gac=1.221707882.1779952083.Cj0KCQjwz9_QBhD_ARIsADnSCfB93gmoPECe6cz4MKXxePeuOkchrPORiVilFIrzxoeIxZhz8mU0y-QaAjW1EALw_wcBデータセンターソリューション

【対象者】

大規模データセンターの運用自動化、パケットロスの低減、配線管理の効率化を進めたい方

生成AI（LLM）の導入に伴う機密情報流出リスク、GPU資産の熱・電力管理に課題をお持ちの方

400G/800G超の超高速光トランシーバーや次世代ネットワークの検証環境を構築したい方



【展示品】

- EXFO / 800Gテスタ・光測定ツール：800G検証から光コネクタ端面の全自動高速検査までカバー- Calnex / SNE：実環境の遅延やパケットロスをラボ内に完全再現するネットワークエミュレーター- Huber+Suhner / Polatis： 超低損失・プロトコルフリーを実現する全光マトリクススイッチ- AMI / Data Center Manager： GPU資産や液冷システムをエージェントレスで監視するソフトウェア- Prompt Security： シャドーAIや不正データアクセスをリアルタイムで遮断する生成AIセキュリティ- Telescent ： ロボットアームが光配線を自動で切り替える自動パッチパネルHuber+Suhner / Polatis（光マトリクススイッチ）EXFO / 800Gテスタ・光測定ツール群Calnex / SNE（ネットワークエミュレーター）

テレコムソリューション

【対象者】

5G/6G・NTNの無線エリア設計、ミリ秒・ピコ秒レベルの時刻同期エラー測定、自動運転向けの高精度測位を求める方



【展示品】

- PCTEL / Gflex：ミリ波を含む全バンドに対応し、リアルタイムな電波実測と高度な解析によって基地局の正確な位置推定を可能にする高品質なRFスキャナ- Ranplan Wireless / Ranplan Professional： 建物内外を同一空間で精緻にモデル化する無線伝搬シミュレーション- Siradel / Inowave： 3Dマップ上で地上から宇宙までの電波を可視化するデジタルツインツール- Calnex / Paragon-X【実機】： 5G網向けにITU-T規格準拠の適合性試験を自動化する時刻同期テスタ- Septentrio / mosaic-go CLAS： 「みちびきL6信号」に対応し、干渉回避技術を内蔵した高精度小型GNSS受信機Ranplan Wireless / Ranplan Professional（無線伝搬シミュレーション）Calnex / Paragon-X（高精度時刻同期テスタ）PCTEL / Gflex（高品質RFスキャナ）

放送・電力ソリューション

【対象者】

放送IP化（Media over IP）やスマートグリッドにおいて、過酷な環境下でも止まらない高信頼な同期網を維持したい方



【展示品】

- Microchip / GridTime 3000： 電力規格（IEC 61850-3等）に準拠し、優れたホールドオーバー性能を誇る高耐久タイムサーバ- Microchip / GNSS Firewall BlueSky： 衛星信号の妨害電波（ジャミング）やなりすまし（スプーフィング）を検知・遮断- Microchip / SyncServer S600/S650： 金融・放送分野に最適な、ハードウェアベースの超高精度・高セキュリティタイムサーバ- Pendulum / CNT-104S： 最高7psの時間分解能を誇るマルチチャンネル周波数カウンタMicrochip / SyncServer S600/S650（ネットワークタイムサーバ）Microchip / BlueSky GNSS Firewall（セキュリティ・ファイアウォール）Pendulum / CNT-104S（マルチチャンネル周波数カウンター/アナライザ）

詳細はこちら（丸文Webサイト） :https://www.marubun.co.jp/info/2026/83895/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral

丸文株式会社について

丸文は最先端の半導体や電子部品、電子応用機器を取り扱うエレクトロニクス商社です。1844年に創業し、現在はエレクトロニクス市場を事業領域として、グローバルに事業展開しています。

半導体・電子部品のディストリビューションを担う「デバイス事業」、電子機器およびシステムの販売・保守サービスを取り扱う「システム事業」、ICT、ロボットなど先端ソリューションの開発・販売・保守サービスを提供する「アントレプレナ事業」の３事業で推進。

「テクノロジーで、よりよい未来の実現に貢献する」 というパーパスのもと、独自の価値を提供するオンリーワンのエレクトロニクス商社として最も信頼される存在となることを目指します。

本社 ：東京都中央区日本橋大伝馬町 8-1

設立 ：1947 年

代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）堀越裕史

URL ：https://www.marubun.co.jp/

お問い合わせ先

展示会に関するお問い合わせ先

Mail：ict_ml@marubun.co.jp

報道・メディアからの取材に関するお問い合わせ先

Mail：koho@marubun.co.jp