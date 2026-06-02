ASUS、3種類のプロセッサーを選べる新型「ASUS Zenbook 14 UX3480」など COMPUTEX TAIPEI 2026で多数の新製品を発表

ASUS JAPAN株式会社

ASUS(ASUSTeK Computer. Inc)は6月2日(火)日本時間午前10時30分より開催される「COMPUTEX 2026」に合わせて、多数の新製品を発表しました。それに合わせて、ASUS JAPAN株式会社は、最新のインテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー(シリーズ3)、AMD Ryzen(TM) AI 400シリーズプロセッサ、Snapdragon(R) X シリーズプロセッサーの3種類のプロセッサーから選択可能で、すべてのモデルが最新のAI機能に対応し、Copilot＋PCにも準拠した新型「ASUS Zenbook 14 UX3480」シリーズと、約25時間を超える長時間駆動バッテリーを搭載し、薄型軽量も実現したカジュアルノートパソコン「ASUS Vivobook S14 (S5408QA) / S16 (S5608QA)」と、MIL-STD-810Hに準拠したテストをクリアした40L筐体のデスクトップパソコンでインテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー(シリーズ3)、または、AMD Ryzen(TM)プロセッサを搭載可能な新シリーズ「ASUS TUF Gaming T700」などを日本で取り扱うことを発表しました。

ASUS Zenbook 14 UX3480

ASUS Zenbook 14 UX3480は最新のインテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー(シリーズ3)、AMD Ryzen(TM) AI 400シリーズプロセッサ、Snapdragon(R) X シリーズプロセッサーの3種類のプロセッサーより選択可能で、Copilot＋PCに準拠しています。天板部分にはASUS独自開発の「セラルミナム(TM)」素材を使用し、まるで陶器のような質感で堅牢性も高め、最軽量モデルで約1.1kgを実現したプレミアムモバイルノートPCです。最大14型3K有機ELディスプレイまで搭載可能で、コンテンツを楽しむ、制作することにも最適です。日本ではカラーバリエーション2色で展開を予定し、年内の取り扱いを予定しています。

ASUS Vivobook S14 (S5408QA)

ASUS Vivobook S16 (S5608QA)

ASUS Vivobook S14 (S5408QA)およびASUS Vivobook S16 (S5608QA)はSnapdragon(R) X シリーズプロセッサを搭載することで、50Whバッテリーにもかかわらず約25時間を超える長時間駆動を実現しています。またASUS Vivobook S14 S5408QAは最薄部1.49cm、軽さ約1.36kg、ASUS Vivobook S16 S5608QAは最薄部1.69cm、軽さ約1.6kgの薄型軽量を実現いたしました。Copilot＋PCに準拠し、最新のAI機能を利用することが可能です。日本では年内の取り扱いを予定しています。

ASUS V200 AiO (VM240FA)

ASUS V200 AiO (VM240FA)は狭額縁な23.8型フルHD液晶ディスプレイ一体型デスクトップパソコンで、AMD Ryzen(TM) 10シリーズプロセッサを搭載し、スタンド部分の厚みは22mmと薄型を実現し、圧迫感のなく、ミニマルでインテリアにもなじむ薄くて美しいデザインです。日本では年内の取り扱いを予定しています。

ASUS TUF Gaming T700

ASUS TUF Gaming T700はMIL-STD-810H認証の堅牢性があり、ASUS TUF Gamingシリーズ市場初の40Lミドルタワー筐体のゲーミングデスクトップパソコンで、インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー(シリーズ3)またはAMD Ryzen(TM)プロセッサを選択可能です。また専用のASUS製マザーボードを搭載し、安定したパフォーマンスを引き出します。NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5070、または、AMD(R) Radeon(R) RX9070 XTを搭載可能で、グラフィックスパフォーマンスも向上しています。

※記載した製品はグローバル発表製品をもとに記載しております。日本で発売する際にはスペックが異なる場合があります。

以上

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● ASUS JAPANについて

ASUS JAPAN株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 Alvin Chenアルヴィン・チェン）は、パソコンやスマートフォンといったデジタルデバイスをはじめ、マザーボードやビデオカードなどパソコン向け高性能パーツを日本向けに販売する、ASUSTeK Computer Inc.の日本法人です。ASUSのChromebook、ゲーミング向けブランドROG (Republic of Gamers) のゲーミングノートPCおよびゲーミングスマートフォンは、全て2023年日本国内販売台数シェア1位*を獲得しました。ASUS及びROGは「Start with People（人を中心に据えた製品開発）」の理念を追求し続け、さまざまな分野で認められています。*BCNデータを基づいた自社調べ