AI Network Solution、インドネシア日系企業向け「IT常駐支援 ＋ IT顧問サービス」を本格提供開始/インドネシア日系企業76社のアンケートから読み解く現地のIT課題

株式会社AI Network Solution

インドネシアでMicrosoft中心としたIT支援をする株式会社AI Network Solution（本社：インドネシア・ジャカルタ、代表：荒井祥平、以下 AINS）は、インドネシアに進出している日系企業を対象とした「IT常駐支援 ＋ IT顧問サービス」の提供を本格開始したことをお知らせいたします。

2026年7月末まで「無料IT相談会を実施」しており、30分～1時間程度インドネシアのIT解像度の高い日本人担当者とお打ち合わせが可能(https://timerex.net/s/shohei.arai/aca47320/)です。

お打ち合わせの予約はこちら(https://timerex.net/s/shohei.arai/aca47320/)から。

また、7月末までのご契約かつ先着5社限り、IT資産管理ツールを1年間無償PoCにてご提供。

■ 背景：インドネシア日系企業の「IT問題」は構造的に解決しない

インドネシアに進出する日系企業のIT運用は、慢性的な課題を抱えています。

AINSが2025年8月にインドネシア進出日系企業76社へ実施したアンケート調査では、「IT・システム活用における推進担当がいない」が課題の第1位(https://note.com/indonesia_bizhub/n/ne559da7d43d1)に挙がりました。

さらに深刻なのは、最も多く相談されている相手が「社内IT担当（インドネシア人）」でありながら、同時に「ITに詳しい担当者が社内にいない」も上位課題として挙がっているという矛盾(https://note.com/indonesia_bizhub/n/ne559da7d43d1)です。

つまり、「相談はしているが、解決していない」という状態が多くの企業で常態化しています。

インドネシア日系企業のシステム導入・運用に直面している課題Top3（複数回答）

※弊社ブログ「なぜインドネシア日系企業で「IT資産の可視化」が重要なのか？～76社アンケートから読み解く現状と処方箋～」にアンケートの概要(https://note.com/indonesia_bizhub/n/ne559da7d43d1)をまとめております。

■ サービス概要：「人 × ツール」のセットで、ITをまるごと任せられるAINSのIT常駐支援 ＋ IT顧問サービスAINSのIT常駐支援 ＋ IT顧問サービスとは？

常駐エンジニア（現地対応）＋ 日本人IT顧問MTG をご提供しており、幅広いIT支援が可能となっております。

※7月末までのご契約かつ先着5社限り、IT資産管理ツールを1年間無償PoCにてご提供(https://timerex.net/s/shohei.arai/aca47320/)。

■ 導入事例

事例１.：部品加工メーカーA社（チカラン工業団地）

従業員45名・日本人駐在員3名・IT担当者ゼロ

従業員45名・日本人駐在員3名・IT担当者ゼロ

社内IT採用を試みるもスキル不足のエンジニアを採用し3ヶ月で退職。

本社からM365移行指示が来るも現地対応できず6ヶ月放置。退職者のアカウントが残存したままセキュリティリスクを抱えていた。

事例２.：日用消費財 輸出入商社B社（ジャカルタ南部）

日用消費財 輸出入商社B社（ジャカルタ南部）従業員70名・日本人駐在員2名・兼任IT担当1名（経理）

経理担当がIT兼任で残業が慢性化。本社からゼロトラスト移行指示が来るも何ヶ月も進まない状況。インドネシア語のみのITベンダーとのやり取りを駐在員が通訳する工数も問題に。

■ AINSが選ばれる6つの理由

・日本語でIT戦略の相談ができる ― 月1回定例MTGを日本語で実施。経営判断に落とし込める形で毎月報告。

・採用・育成・管理コストがゼロ ― 退職しても引き継ぎなしで継続。

・ITナレッジが蓄積される ― 担当者の離職・帰任に左右されない仕組みを構築。

・役員方針と現場を同時対応 ― 定例MTGで方針整理、週1訪問で現場実装の2層構造。

・本社と現地の板挟みを解消 ― 日本本社の指示を日本語で理解し、インドネシア環境への実装まで責任を持つ。

・幅広いIT領域をカバー ― サーバー・ネットワーク・PCキッティング・M365まで分野ごとの採用不要。

■7月末までのキャンペーン

・無料IT相談会

・IT資産化無償PoC提供（先着5社まで）

・お打ち合わせの予約はこちら(https://timerex.net/s/shohei.arai/aca47320/)から

■代表プロフィール

荒井 祥平（Shohei Arai）

株式会社AI Network Solution 共同代表取締役

株式会社LegalOn Technologiesにてインサイドセールスの立ち上げに従事し、Sales Development部 部長として3年間で約2,500社への導入を牽引。

2023年よりインドネシア現地SaaS企業におけるJapan Desk立ち上げプロジェクトに参画し、約1年半で70社以上の導入を実現。2025年4月にAI Network Solutionを設立。

現在は、「Microsoftに強いSIerとして、インドネシア企業のIT支援」や「東南アジア市場（タイ・ベトナム・フィリピン・マレーシア・シンガポール・インドネシア）において、 Go-to-Market支援」「Microsoft特化のBPOおよびエンジニア提供事業」を展開。

■会社概要

会社名：株式会社AI Network Solution

代表；共同代表取締役 荒井祥平、共同代表取締役 伊藤 弘泰

所在地：神奈川県横浜市西区高島2丁目11-2 スカイメナー横浜

海外拠点：インドネシア（Jakarta/Purwokerto）

ウェブサイト：現在サイト改修中のためお待ちください

無料IT相談会の日程調整リンク：こちら(https://timerex.net/s/shohei.arai/aca47320/)から選択ください

お問い合わせ先：Lia（belia@ai-network-solution.com )

※日本語でのご対応いたしますので、日本語でお送りいただいて問題ございません。

◼︎事業内容

東南アジア向けGo-to-Market支援

Microsoft中心のBPO（Microsoft 365 Help Desk）

エンジニア育成・提供（Azure / AWS / Google Workspace）

インドネシア日系企業向けSI事業