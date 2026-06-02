ソーシャルPLUS、開発不要で始められる「カートリマインド配信」「閲覧商品リマインド配信」を提供開始

株式会社ソーシャルPLUS

2026年6月2日、株式会社ソーシャルPLUS（所在地：東京都港区、代表取締役：塚田 耕司）は、LINEを活用した CRM支援サービス「ソーシャルPLUS」において、「カートリマインド配信」および「閲覧商品リマインド配信」の提供を開始しました。

本機能は、ECサイト上で商品をカートに追加したまま購入に至らなかったユーザーや、商品を閲覧した後に離脱したユーザーに対して、LINEのメッセージを自動で配信できる機能です。

カゴ落ち・閲覧落ちユーザーへのリマインド施策を開発不要で手軽に始められます。

カートリマインド配信・閲覧商品リマインド配信の詳細：

https://www.socialplus.jp/lp/line-cart-abandonment

背景

EC事業者のLINE活用において、配信規模の拡大に伴い、費用対効果の最大化が課題となるケースもあります。

また、友だち数や配信数を増やすだけでは成果につながりにくくなっており、「誰に・いつ・何を届けるか」を最適化したコミュニケーション設計の重要性が高まっています。

一方で、ユーザー行動に応じた配信を実現するには、ユーザー行動の計測やシナリオ設計などが必要となり、導入・運用のハードルが高くなりがちです。

そこでソーシャルPLUSでは、計測タグ設置と管理画面上の簡単な設定のみで導入できる「カートリマインド配信」「閲覧商品リマインド配信」の提供を開始しました。

ソーシャルPLUSが提供するLINE連携Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」では、すでにカゴ落ちリマインド配信や閲覧商品のリマインド配信機能(https://crmplus.socialplus.jp/function/abandoned-cart-line)を提供しており、導入企業ではメールと比較してクリック率5～10倍、CVR約7倍の成果が確認されています。

さらに、カゴ落ち配信を受け取ったユーザーの約20％が実際の購入につながったケースもあります。※

こうした実績を背景に、Shopify以外の環境でECを運営する事業者からも同様の仕組みを求める声が増えていたことから、このたび「ソーシャルPLUS」での提供開始に至りました。

※ 数値はいずれも「CRM PLUS on LINE」導入企業の実際の配信実績をもとにしています。効果は企業・配信条件によって異なります。

機能概要

開発不要で始められるリマインド配信：

当機能導入に特別な開発は不要で、サイトへの計測タグ設置と配信設定のみでカゴ落ち・閲覧落ちユーザーへのリマインド施策を開始できます。

また、ユーザーが事前に会員登録やLINEアカウントとのID連携を行っていなくても、閲覧履歴やカート情報を元にリマインド配信を実施可能です。

- カートリマインド配信：商品をカートに追加したまま購入せずに離脱したユーザーへ、設定したタイミングで自動的にLINEのメッセージを配信します。購入直前のユーザーへ再アプローチすることで、購入を後押しします。- 閲覧商品リマインド配信：商品ページを閲覧したものの、カート追加前に離脱したユーザーへ自動配信します。比較検討中の商品をLINEで再想起してもらうことで、購入機会の創出につなげます。カードタイプメッセージで商品を想起：

リマインドメッセージと商品情報掲載版リマインドメッセージの2種類のメッセージが配信できます。

商品情報掲載版リマインドメッセージでは、1つの配信で最大5枚のカードタイプメッセージが配信できます。

商品情報（画像・テキスト）は自動取得され、ユーザー行動をトリガーにメッセージが自動生成・配信されるため、担当者の手を煩わすことなく効率的なメッセージ配信を実現します。

管理画面から簡単設定：

あらかじめ専用のワークフローのテンプレートが用意されているため、複雑なシナリオ設計を行うことなく、管理画面から簡単に設定できます。

一度設定すれば、ユーザー行動をトリガーに自動でメッセージが配信されるため、継続的な運用負荷を抑えながら施策を実施できます。

効果の可視化：

各メッセージの配信数・開封率・クリック率に加え、メッセージ経由の商品閲覧、カート追加、コンバージョンなどのイベント統計情報も確認できます。

どの配信が成果につながったかを可視化することで、継続的な改善にも活用できます。

「カートリマインド配信」「閲覧商品リマインド配信」の詳細や導入に関するご相談は、以下よりご確認ください。

▼サービス詳細

https://www.socialplus.jp/lp/line-cart-abandonment

▼お問い合わせ

https://www.socialplus.jp/inquiry

【株式会社ソーシャルPLUS 会社概要】

株式会社ソーシャルPLUSは、フィードフォースグループ株式会社の子会社です。LINEを起点としたCRM基盤の構築を支援するSaaS「ソーシャルPLUS」を開発・提供しています。LINEのID連携を軸に、顧客データの統合からコミュニケーション設計、施策の実行・運用までを一体で支援しています。

LINEヤフー株式会社が提供する各種法人向けサービスの販売・開発を行う広告代理店やサービスデベロッパーを認定・表彰するパートナープログラム「LINEヤフー Partner Program」のTechnology PartnerおよびSales Partnerとして認定されており、「Technology Partner」コミュニケーション部門では最上位グレードの「Premier」に認定されています。

「人とブランドをつなぎ、顧客体験を豊かにする」というミッションのもと、今後も一層の事業成長を図ってまいります。

- 会社名：株式会社ソーシャルPLUS- 所在地：東京都港区南青山一丁目2番6号 ラティス青山スクエア3F- 代表者：代表取締役 塚田 耕司（つかだ こうじ）- 事業内容：ID連携/ソーシャルログインを基軸としたSaaS事業- URL：https://www.socialplus.jp/

＜ 本件に関するお問い合わせ先 ＞

株式会社ソーシャルPLUS

担当：松元

メール：pr@socialplus.jp